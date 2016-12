» 12/21/2016, 18.16



梵蒂冈 教宗︰圣诞节带给世界希望。教宗呼吁刚果和平



在星期三接见群众时,教宗方济各指出,基督诞生揭示了一个"值得信赖的、可见的、可以理解的希望,因为它建立在天主。"它是一个"旅程",在耶稣身边,通往天父,祂在那里等待着我们。在结束时,教宗作出"紧急呼吁",希望刚果民主共和国能有和平与和解。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - "希望已经进入世界,因为天主圣子降生成人。" 当我们谈到希望,它所指的不是在人身上,也不是可见的"及"我们所盼望的超越我们的力量和我们的视野。但基督的诞生展示在救赎之中,祂告诉我们一个不同的希望,一个值得信赖的、可见的、可以理解的希望,因为它建立在天主。"教宗方济各今天早上的周三接见群众,在梵蒂冈保禄六世大厅举行,主题是希望。 教宗接见了多批朝圣者,以及来自意大利和世界各地的教友。教宗集中默想"耶稣的诞生,希望的源泉"。他说:"对于基督徒,希望就是确定在一个旅程上,与耶稣一起走向天父,祂在那里等待着我们。这个希望从不停止,时常在路上,并指引我们行走。" 在接见群众结束时,教宗方济各指出,最近会见了刚果民主共和国的主教团主席和副主席,他们向所有公民发出一项"紧急呼吁","这个微妙的时刻在历史中,让他们成为和解与和平的工匠"。教宗总结说:”在确保我的支持和对该国我心爱的人民,我恳请大家,受世界的赎世主的光引导;我祈祷上主的圣诞为他们开拓希望之路。”

以下是教宗方济各的「周三要理讲授」全文,最后,他祝福所有人"圣诞快乐和美好的希望!” 亲爱的弟兄姊妹,早上好! 我们刚刚开始「要理讲授」之旅,主题为希望,非常适合将临期。至今,我们一直由依撒意亚先知带领。今天,还有几天便到圣诞节,我想更具体地反省这个时刻,可以说,希望进入了世界,天主子降生成人。 同一位依撒意亚在一些章节,预言默西亚诞生"看,有位贞女要怀孕生子,给他起名叫厄玛奴耳"(依7:16);"由叶瑟的树干将生出一个嫩枝,由它的根上将发出一个幼芽"(依11.1)。耶诞的意义在这几节经文反映出来︰天主履行承诺成为人;祂从来没有放弃祂的子民,接近放弃祂自己和祂的神性。这样,天主显示了祂的忠诚和建立了一个新国度,这为人类带来了新的希望。那么这个希望是什么?永恒的生命。 当我们说及希望时,通常它所指的不是在人身上,也不是可见的。事实上,我们所盼望的超越我们的力量和我们的视野。但基督的诞生展示在救赎之中,祂告诉我们一个不同的希望,一个值得信赖的、可见的、可以理解的希望,因为它建立在天主。祂进入世界,给我们力量去和祂一起走︰天主在耶稣内与我们同行,而我们与祂同行,迈向生命的圆满,给我们力量站在现今一条新路上,尽管这令人疲倦。充实和他一起走。所以,基督徒的希望,就是确定在一个旅程上,与耶稣一起走向天父,祂在那里等待着我们。这个希望从不止息,时常在路上,并指引我们行走。这个希望,是那位白冷孩子给了我们、指出目标、一个为现在的命运、人类的救恩、那些依靠天主怜悯的人的祝福。圣保禄以这一切概括表达:"我们得救,还是在于希望"(罗马书8:24)。这就是,我们走在这充满希望的世界,我们得救了。在这里,我们可以问自己,每一位︰我是否与希望同行,或者我的内在生活静止、关闭?我的心锁在抽屉里,还是这个锁着的抽屉充满希望,它是否阻碍我与耶稣同行?

