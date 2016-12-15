梵蒂冈城 (亚洲新闻) - "希望已经进入世界，因为天主圣子降生成人。" 当我们谈到希望，它所指的不是在人身上，也不是可见的"及"我们所盼望的超越我们的力量和我们的视野。但基督的诞生展示在救赎之中，祂告诉我们一个不同的希望，一个值得信赖的、可见的、可以理解的希望，因为它建立在天主。"教宗方济各今天早上的周三接见群众，在梵蒂冈保禄六世大厅举行，主题是希望。

教宗接见了多批朝圣者，以及来自意大利和世界各地的教友。教宗集中默想"耶稣的诞生，希望的源泉"。他说:"对于基督徒，希望就是确定在一个旅程上，与耶稣一起走向天父，祂在那里等待着我们。这个希望从不停止，时常在路上，并指引我们行走。"

在接见群众结束时，教宗方济各指出，最近会见了刚果民主共和国的主教团主席和副主席，他们向所有公民发出一项"紧急呼吁"，"这个微妙的时刻在历史中，让他们成为和解与和平的工匠"。教宗总结说:”在确保我的支持和对该国我心爱的人民，我恳请大家，受世界的赎世主的光引导；我祈祷上主的圣诞为他们开拓希望之路。”

以下是教宗方济各的「周三要理讲授」全文，最后，他祝福所有人"圣诞快乐和美好的希望!”

亲爱的弟兄姊妹，早上好！

我们刚刚开始「要理讲授」之旅，主题为希望，非常适合将临期。至今，我们一直由依撒意亚先知带领。今天，还有几天便到圣诞节，我想更具体地反省这个时刻，可以说，希望进入了世界，天主子降生成人。

同一位依撒意亚在一些章节，预言默西亚诞生"看，有位贞女要怀孕生子，给他起名叫厄玛奴耳"(依7:16);"由叶瑟的树干将生出一个嫩枝，由它的根上将发出一个幼芽"(依11.1)。耶诞的意义在这几节经文反映出来︰天主履行承诺成为人；祂从来没有放弃祂的子民，接近放弃祂自己和祂的神性。这样，天主显示了祂的忠诚和建立了一个新国度，这为人类带来了新的希望。那么这个希望是什么？永恒的生命。

当我们说及希望时，通常它所指的不是在人身上，也不是可见的。事实上，我们所盼望的超越我们的力量和我们的视野。但基督的诞生展示在救赎之中，祂告诉我们一个不同的希望，一个值得信赖的、可见的、可以理解的希望，因为它建立在天主。祂进入世界，给我们力量去和祂一起走︰天主在耶稣内与我们同行，而我们与祂同行，迈向生命的圆满，给我们力量站在现今一条新路上，尽管这令人疲倦。充实和他一起走。所以，基督徒的希望，就是确定在一个旅程上，与耶稣一起走向天父，祂在那里等待着我们。这个希望从不止息，时常在路上，并指引我们行走。这个希望，是那位白冷孩子给了我们、指出目标、一个为现在的命运、人类的救恩、那些依靠天主怜悯的人的祝福。圣保禄以这一切概括表达:"我们得救，还是在于希望"(罗马书8:24)。这就是，我们走在这充满希望的世界，我们得救了。在这里，我们可以问自己，每一位︰我是否与希望同行，或者我的内在生活静止、关闭？我的心锁在抽屉里，还是这个锁着的抽屉充满希望，它是否阻碍我与耶稣同行？

