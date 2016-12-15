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» 12/21/2016, 18.16
梵蒂冈
教宗︰圣诞节带给世界希望。教宗呼吁刚果和平
在星期三接见群众时，教宗方济各指出，基督诞生揭示了一个"值得信赖的、可见的、可以理解的希望，因为它建立在天主。"它是一个"旅程"，在耶稣身边，通往天父，祂在那里等待着我们。在结束时，教宗作出"紧急呼吁"，希望刚果民主共和国能有和平与和解。
另见
26/09/2016 16:48:00 梵蒂冈
教宗将于星期五开始格鲁吉亚和阿塞拜疆“和平之旅”
上述两国天主教徒是绝对少数、牧灵访问绝非易事。第比利斯将首次有一个“强硬的”格鲁吉亚东正教会代表团参加教宗主持的弥撒圣祭。教宗将在巴库会晤高加索地区穆斯林酋长
19/02/2015 新加坡
吴诚才总主教邀请星期五为新福传守斋祈祷
四旬期牧函中，新加坡总主教邀请人们牢记耶稣的榜样，祂到荒野去守斋祈祷"为祂的使命做准备"。迫切需要战胜敌对的世俗主义、战胜对"真理和爱"这一"普世价值观"的攻击。如果没有"仁慈与爱德"，禁食也就不成为礼仪
23/06/2014 亚洲
亚洲敬礼耶稣圣心的星期五
敬礼耶稣圣心是亚洲天主教的信仰基石、在日常生活中的喜怒哀乐、在遭遇迫害时支持着他们。本社为读者们奉献上默想和向耶稣圣心祈祷的小手册：敬礼耶稣圣心丰富了他们的灵修生活、支持着他们的传教
12/05/2014 中国
新疆批准逮捕令：六星期之内二百三十多人被拘留
昆明、乌鲁木齐恐怖袭击震惊中共高层，选择逮捕和镇压回应。罪名是"散布暴力和恐怖主义音像资料"。专家就恐怖袭击主谋意见不一，目前尚未有人公开宣称负责。加剧宗教限制只能令局势进一步恶化
01/07/2013 梵蒂冈
教宗宣布星期五将正式出版两位教宗联合完成的通谕《信德之光》
教宗方济各亲自宣布了本笃十六世亲自撰写、方济各本人收尾的文件即将出版。下周一，教宗将访问意大利南部城市兰佩杜萨"为那些葬身大海的人祈祷、探访那些幸存者和现有的难民、鼓励岛内居民、呼吁所有人肩负起责任，照顾这些迫切需要帮助的兄弟姐妹"
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 马来西亚
马来西亚的将临期努力为老人和病人服务
George Packiasamy
15/12/2016 梵'冈
15/12/2016 中国 " 美国
16/12/2016 日本 - "罗-
16/12/2016 孟加拉国
米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
Michele Brambilla
16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
Mathias Hariyadi
17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
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