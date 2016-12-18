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» 12/25/2016, 14.24
梵蒂冈
教宗︰在这圣诞夜，我们想起孩子们仍然遭受战争和饥饿之苦
今天，如同在耶稣的时代，"如果我们要真正庆祝圣诞节，我们默观这个标记︰一个细小脆弱的新生儿，躺在温柔软暖的襁褓。天主就在那里。”
另见
23/02/2011 梵蒂冈
教宗指出没有生活的更新也就不会是真正的教会改革
公开接见中，教宗介绍了教会圣师，著名要理作者圣罗伯特·贝拉米诺（又译贝拉明）。教宗祝圣了黎巴嫩马洛尼团体宗主教斯菲尔枢机和黎巴嫩总统苏莱曼联合献上的圣马洛尼像，这尊雕像放置在了圣伯多禄大殿外墙洞中。为新西兰克赖斯特彻奇市大地震灾民祈祷
22/11/2016 16:10:00 梵蒂冈
教宗指出如果我们忠实于天主那么即便是在死亡时刻也不会害怕
“如果我们每一个人都忠实于上主，当死亡到来时，我们就可以像方济各那样说‘死亡姐妹，来吧’……。我们不会害怕。当审判来临时，我们将仰视上主说：‘上主，我有许多罪，但努力做到忠实’。上主是美善的”
29/07/2016 21:34:00 世青节
教宗在拜苦路中指出“如果一个人说自己是基督徒却没有为服务而活也就不需要活了”
“如果世界中有邪恶；如果有饥饿的人、饥渴的人、无家可归的人、难民，那么天主在哪里？当一个无辜的人死于暴力、恐怖主义、战争时，天主在哪里”？！“面对邪恶、苦难、罪恶，耶稣门徒唯一可以做出的回答是奉献自己、甚至献出生命”。“我多想说，身为基督徒，我们应该有能力像耶稣那样伴随在病人身边，用沉默、用温柔、用祈祷伴随他们”。拥抱“我们逃离战争的的叙利亚兄弟们”
07/04/2016 13:51:00 斯里兰卡
渔民抗议科伦坡港项目：如果撤销我们支付损失（照片）
斯里兰卡总理前往中国正式签署项目合同。活跃分子走上街头示威，向总理办公室递交两份请愿书。中国的项目总造价十五亿美元，但民间社会甚至愿意为了保护这一地区和生存资源而自己出资
17/09/2015 中国
中国广告鼓励人捐精换苹果手机
两家精子银行在互联网上推出了匪夷所思的广告：“iPhone 6s内地售价5288元起，卖肾买6s不流行了，献精轻松拥有6s，湖北省人类精子库祝您6神有主”。刚一发表便遭到了医科院学生群起攻之。中国助孕助育市场日益繁荣，但监督和控制仅为最低程度
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
TOP10
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
18/12/2016 梵'冈
19/12/2016 中国 - 挪威
19/12/2016 香港 " 梵'冈
教会举行音乐会庆祝教宗方济各八十寿辰
Lucia Leung
19/12/2016 马来西亚
20/12/2016 梵'冈 - 德国 - "罗-【更-版'
19/12/2016 黎巴嫩
19/12/2016 巴基-坦
拉合尔方济会士庆祝穆罕默德的生日（视频）
Kamran Chaudhry
19/12/2016 叙利亚
20/12/2016 "合国 - 叙利亚
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