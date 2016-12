» 12/25/2016, 14.24



梵蒂冈 教宗︰在这圣诞夜,我们想起孩子们仍然遭受战争和饥饿之苦



今天,如同在耶稣的时代,"如果我们要真正庆祝圣诞节,我们默观这个标记︰一个细小脆弱的新生儿,躺在温柔软暖的襁褓。天主就在那里。” 梵蒂冈城 (亚洲新闻) – 在圣婴的晚上,在圣伯多禄大殿庆祝的圣诞子夜弥撒上,教宗方济各谈到今天的儿童正在受苦。 圣诞夜是"光荣之夜"、"光明和喜乐"之夜,因为”天主与我们同在,这个由马槽里的圣婴给予的邀请,挑战我们想起今天的世界,还有很多婴孩不是躺在小床上,也没有母亲和父亲的爱抚,而是忍受肮脏的马槽,把尊严吞噬︰他们匿藏在地下洞穴逃避轰击,在大城市的行人道上,在载满移民的船舱里。我们面对不容出生的婴儿,那些捱饿哭号而没有人喂养理会的孩子,那些手中不是拿着玩具而是武器的孩子。” 今天,如同在耶稣的时代,"如果我们要真正庆祝圣诞节,我们需要默观这个标记︰一个细小脆弱的新生儿,躺在温柔软暖的襁褓。天主就在那里。” "福音对这一标记揭示了一个悖论︰它说的是君王、总督、当时的强权者,但天主不在那里出生;祂不会出现在宫殿的大厅,但在马棚的贫穷之地;祂摈弃浮华美物,但选择简朴生活;不在权位,而是令人惊讶的卑微弱小。为了找寻祂,我们需要去那里,祂就在哪里︰我们需要低头,谦卑自己,使自己微小。圣婴诞生挑战我们;祂召唤我们放下短暂的幻想和回到本质重要之处,放弃我们永不满足的要求,放弃我们无止境的不满和永远得不到而悲伤的东西。祂帮助我们留下这些东西,重新发现天主婴孩的简朴、平安、喜乐和生命的意义。 "圣诞的奥迹,它是光明和喜乐,但它带来的问题令我们不安,因为它同时是希望的奥秘和悲伤的奥秘。它本身蕴含悲伤的味儿,因为没有得到应有的爱,以及生命被丢弃。这发生在若瑟和玛利亚身上,他们发现所有的门关闭了,要把耶稣放在马槽里,耶稣 '因为在客栈中,为他们没有一个地’(路加福音1:7)。耶稣出生就给人拒绝和被许多其他人冷漠对待。今天,也同样的冷漠仍然存在,当圣诞节成为一个盛宴节日时,当中的主角是我们自己,而不是耶稣;当在商务的灯光照射时天主的光被投射到阴影之中;当我们都关心礼物时,却冷对那些被边缘化的人。” "然而,圣诞节本质上是有希望的味道的,因为尽管我们的生活有黑暗的一面,天主的光芒会照亮的。祂温柔的光不会使我们恐惧;天主爱我们,祂的温柔把我们吸引住、出生贫困和脆弱,作为我们一分子。祂在白冷出生,就是'面包之所'。以这种方式,祂好像要告诉我们,祂的诞生成为我们的面包;祂进入生命,把祂的生命给了我们;祂走进我们的世界把祂的爱给了我们。祂不来吞噬或命令,但来滋养和服务。因此,马槽和十字架有直接联系,耶稣在哪里会成为面包,被擘开︰是爱,分施和拯救我们,它给我们的生命带来光,以及把平安带到我们心里。" e-mail this to a friend Printable version







