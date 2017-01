» 01/01/2017, 15.58



梵蒂冈 教宗︰对伊斯坦布尔恐怖袭击,深切为土耳其人民祈祷



教宗方济各在《三钟经》祈祷,为39名死者和 69 名伤者祈祷,他们在伊斯坦布尔的雷纳夜总会恐怖袭击中遇害和受伤。善心的人们团结一致反对恐怖主义。对于仇恨和暴力说”不”,但对博爱与和解说”是”。"今年会美好的,我们每一个人,在天主帮助下,努力做好每一天。"向天主之母祈祷,为新的一年祈祷。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - "不幸的是,暴力在这个充满良好祝愿和希望的晚上爆发,在伊斯坦布尔主要攻击。我向死者家属、伤者和整个土耳其人民表达深切慰问和献上祈祷。"教宗方济各今天在《三钟经》后说。 伊斯坦布尔雷纳夜总会昨晚发生袭击事件,造成 39 人死亡,包括 15 名外国人,以及 69 人受伤。这次袭击未有人承认责任,但内政部称之为"恐怖主义行为"。 教宗不按讲稿说,他希望,所有善心的人团结起来,打击"恐怖主义"和"血腥"杀戮。 今天是世界和平日,是第50年庆祝,主题是《非暴力︰一种缔造「和平」的政治风格》。 e-mail this to a friend Printable version







e-mail this to a friend: 教宗︰对伊斯坦布尔恐怖袭击,深切为土耳其人民祈祷 Middle East South Asia Central Asia South East Asia North Asia South West Asia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Brunei Myanmar Bhutan Afghanistan Armenia Cambodia China East Timor Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Kazakhstan North Korea South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Macau Malaysia Mongolia Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen Palestine Hong Kong Jordan Europe Nord America Sud America Africa East Asia

教宗方济各在《三钟经》祈祷,为39名死者和 69 名伤者祈祷,他们在伊斯坦布尔的雷纳夜总会恐怖袭击中遇害和受伤。善心的人们团结一致反对恐怖主义。对于仇恨和暴力说”不”,但对博爱与和解说”是”。"今年会美好的,我们每一个人,在天主帮助下,努力做好每一天。"向天主之母祈祷,为新的一年祈祷。



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)



































另见

30/05/2016 13:59:00 土耳其

穆斯林聚集圣索非亚“清真寺”前庆祝攻陷君士坦丁堡、埃尔多安新奥斯曼帝国的光荣

当年的圣索非亚大殿已经成为博物馆。沙特麦加教长主持祈祷,征集百万签名强迫政府将其恢复成清真寺。从上个世纪五十年代开始,阿德南·曼德烈斯总理期间开始庆祝攻陷君士坦丁堡。曼德烈斯本人则于六十年代被政变军人赶下台并被绞死。埃尔多安恢复这一庆典,意在为其新奥斯曼帝国梦想加冕



03/11/2015 土耳其

埃尔多安获胜第二天对其作出批评的周刊遭到搜查

土耳其杂志《Nokta》在封面上刊登了总统照片,标题是《十一月二日星期一土耳其内战正式打响了》。不到两个月前,这家期刊曾经遭到了类似的待遇,也是因为在封面上发表了埃尔多安照片并进行批评。昨天,白宫表示对土耳其批评政府的媒体和记者遭到“威胁”感到“十分担心”



05/05/2014 土耳其

圣索菲亚改做清真寺:正式向议会提出议案、庆祝收复君士坦丁堡和埃尔多安上台

土耳其执政党正义与发展党意在重新赢得穆斯林选民选票、埃尔多安出任土耳其总统的计划逐渐浮出水面。君士坦丁堡宗主教公署抵制以开放查尔基神学院作为交换条件。西方所思所想主要是输油管线;土耳其境内无人敢公开发表批评意见



04/06/2013 土耳其

罢工示威继续、埃尔多安否认上演土耳其之春

死亡人数增至三名。连日来的冲突中,伊斯坦布尔一千多人、安卡拉七百多人受伤。首都的警民冲突仍在继续,并向示威者投掷催泪弹。埃尔多安强调其政府所做的才是"土耳其之春";示威者要求其辞职



04/12/2012 土耳其 - 叙利亚

土耳其导弹和美国威胁联手防范叙利亚使用化学武器

安卡拉要求北约部署爱国者导弹;奥巴马警告大马士革不要犯使用化学武器这样"灾难性的错误"。但叙利亚继续重申不会对自己的同胞使用化学武器。联合国和欧盟将驻大马士革人员减少到最低,撤走所有非必要人员。以色列要轰炸叙利亚化学武器库