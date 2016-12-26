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    » 01/01/2017, 15.39

    梵蒂冈

    教宗︰庆祝天主之母玛利亚节唤醒我们有一位母亲；我们不是孤儿



    在天主之母玛利亚庆节与世界和平日弥撒之中，教宗方济各指出"玛利亚之母职"是我们这些"精神上孤儿"的解毒剂，这种孤独感破坏我们对家庭、民族的归属感。”"母亲是我们的个人主义和自私倾向的最强解毒剂、治疗我们的自我封闭和冷漠态度。""她的目光把我们从孤儿状态释放出来，又提醒我们，彼此是兄弟，我属于你，你属于我，我们属于同一肉体的。"

     

    梵蒂冈城 (亚洲新闻) - "庆祝天主之母玛利亚节提醒我们，我们有母亲；我们不是孤儿。”认识到我们有一位"母亲"促使我们成为"一个民族"，"属于对方"；"它提醒我们，彼此是弟兄姊妹，我属于你，你属于我，我们同属一个肉体”。

    这些都是教宗方济各今天主持天主之母玛利亚节弥撒，在讲道多次提到这些主题，犹如歌曲的重唱。今天正值世界和平日，是第50年庆祝，主题是《非暴力︰一种缔造「和平」的政治风格》。

    乍眼看来，教宗方济各似乎没有提到其和平日文告，但庆祝玛利亚的母职，他强调是一个社会的基础，不仅"非暴力”，而且充满"温情"，能够保护生命，能够建立一个家庭，在家庭基础上建立社会。教宗在文告中指出，家庭是非暴力文化的起源。

    教宗说:" 玛利亚并不想理解或控制局面；她不想明白或掌管情况。玛利亚是一位懂得如何珍惜，也就是说，她心中保护和恃守的人。她的心，是天主子民生命中的上主的道路。在《新约》中，玛利亚似乎是一位寡言的女子，她没说过伟大篇的道理或者事迹，但是她很细心凝视，能守护她圣子的生命和使命，并为了这个原因，她守护一切祂所喜爱的。她能够看守第一个基督徒团体，这样她学会了成为众生之母亲。”

    "新年伊始，庆祝天主之母玛利亚节，意指圣母必然伴随着我们:我们是一个民族，有一位母亲；我们不是孤儿。母亲是治疗我们个人主义和自我中心、缺乏公开性和冷漠的最强解药。一个没有母亲的社会，不仅是一个冰冷的社会，而且是一个失去心灵、失去"家庭感觉"的社会。一个没有母亲的社会，将会是一个麻木不仁的社会，一个只懂得盘算和投机的地方。

    因为母亲，即使在最恶劣的时候，有能力见证温柔、无条件自我牺牲和希望的力量。我从母亲身上学会了很多，她们的子女都在监狱，或者躺在医院病床上，或依赖药物；但是，无论天气冷热、雨季或干旱时，母亲永远都不要停止为子女作出最好的选择。又有在难民营的母亲，甚至在战争中，她们尽力拥抱孩子们和减轻他们的痛苦。母亲给了孩子她的生命，使她的孩子不会灭亡。那里有母亲，那里有团结，那里有归属感，归属感就是儿童。”

    玛利亚的母职"保护我们免受"精神孤儿病态"的腐蚀。这孤独被遗产的感觉，令到灵魂感到失去母亲，缺乏天主的温柔亲切；这也令一些原本的家庭归属感、归属民族、土地、天主，都变得暗淡。这种被孤立的感觉，会停留在自恋者的内心，它只看到自己和个人利益。当我们忘记了生命是一个礼物时，它会长大；或者当我们欠别人礼物时，我们被召唤在这个共同的家园一起分享"。

    这种"精神孤儿状态"是一种癌症，默默地侵蚀和贬抑灵魂。我们都逐渐堕落，因为没有人属于我们，而我们也不属于任何人。我贬抑世界，因为它不属于我； The

    我贬抑他人因为他们不属于我；我贬抑天主因为我不属于祂，而到了最后，我们彻底地贬抑我们自己，因为我们忘记了自己是谁，以及我们承担了神圣"家庭名称"。我们失去了彼此联系的方式，这是破碎和分裂文化的典型，加剧了这种被遗弃的孤儿感觉；因此，陷于极度空虚和寂寞"。

    相反，"庆祝天主之母节，让我们再一次微笑，因为我们意识到大家是同一个民族，我们只属于这个团体内、这个家庭内，我们发现"气候"与"温暖"促使我们更有意识我们是人类，而不仅仅是"消费和被消费"的物件。天主之母节也提醒我们人是不可以互相代替的商品或者信息处理器"。

    "耶稣，在十字架上，此刻是他终极的自我牺牲，祂没有为自己留下什么，交付了生命，祂把母亲交给我们。祂告诉玛利亚︰这是你的儿子；这些都是你的孩子。我们也想接她到我们的家园、我们的家庭、我们的团体和国家。我们想看她母亲的目光。这目光把我们从孤儿状态解放出来；这目光提醒我们是兄弟姐妹，我属于你，你属于我，我们是同一肉体。这目光教导我们，我们必须学会如何照顾生活，以及她所有的柔情︰播种希望、播种归属感和兄弟情谊。

    教宗方济各总结: "庆祝天主之母，提醒我们有一位母亲。我们不是孤儿。我们有一位母亲。我们一起宣告这一事实。我邀请大家一起欢呼三次，请站立，像厄弗所的信徒︰天主之母、天主之母、天主之母。”
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