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» 01/01/2017, 15.39
梵蒂冈
教宗︰庆祝天主之母玛利亚节唤醒我们有一位母亲；我们不是孤儿
在天主之母玛利亚庆节与世界和平日弥撒之中，教宗方济各指出"玛利亚之母职"是我们这些"精神上孤儿"的解毒剂，这种孤独感破坏我们对家庭、民族的归属感。”"母亲是我们的个人主义和自私倾向的最强解毒剂、治疗我们的自我封闭和冷漠态度。""她的目光把我们从孤儿状态释放出来，又提醒我们，彼此是兄弟，我属于你，你属于我，我们属于同一肉体的。"
另见
05/12/2016 14:00:00 梵蒂冈
教宗要求把我们的罪“给”天主让祂转化“再创造我们”
“天主创造了世界、人陷入了罪；耶稣来再创造了世界”。上主“帮助我们用巨大的信德迎圣诞”，因为“为了灵魂的痊愈、为了耶稣的再创造物的基本痊愈，需要巨大的信德”
16/11/2016 18:14:00 中国
贾敬龙被处决：他杀死了把他的家夷为平地的村支书
贾敬龙已经于昨天被处决。两年多来，一直要求拆迁补偿没有得到任何回应。在大批武装人员威胁之下，他的家被夷为平地。北京大学法律专家指出：当死囚是党员时法院总会十分宽容。薄熙来的妻子谷开来杀了人却只判死缓
26/07/2016 17:24:00 波兰 - 中国 - 世青节
“我们的梦想是把世青节带到中国，尽管种种伎俩和暴力”
克拉科夫第三十一届世界青年节的华人世界代表团众多、丝毫没有丧失希望：“政府采用了种种手段、举措，想让我们打消（参加世青节的）念头。但是，他们不可能总得手的。有那么一天，教宗将在中国主持世青节”。能在波兰参加世青节的喜乐和惊异：“除宗教方面外，此行太美好啦：在我们的国家，我们生活在一个文化牢笼里，我们掰着手指头过日子。而这里，有整个世界”
22/07/2016 12:57:00 亚洲 – 世青节
格拉齐亚斯枢机指出亚洲青年将把亚洲价值观带到克拉科夫世青节
我们亚洲朝圣者所带去的不仅是亚洲大陆的伟大、生命力和美好，还有多元文化的不同、多元化、亚洲的热情好客、家庭，当然还有年轻人的教会。去发现克拉科夫和世青节的创立者若望·保禄二世的神恩
19/03/2016 07:47:00 印度尼西亚
两名印度尼西亚神父的福传经验, 把信仰带到舞台
两位神父推动年轻人参与所有文化,撰写和制作三个音乐剧。最近一次是在著名的剧院上演雅加达艺术：”教会有责任推展至每个人，即使是最疏离的人。”
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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28/12/2016 孟加拉
28/12/2016 中国 - 梵'岡
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26/12/2016 "罗- - "大利
西方灵性导师: 罗曼.诺斯卡尔菲神父安息
Stefano Caprio
27/12/2016 也门 " 印度
28/12/2016 中国 - 梵'冈
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27/12/2016 也门 " 阿"犹 " 印度
27/12/2016 南韩
26/12/2016 梵'冈
29/12/2016 中国 - 梵'岡【更-版'
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者
Elizabeth Li
27/12/2016 美国 - 日本
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