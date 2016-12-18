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» 12/25/2016, 16.17
梵蒂冈
教宗︰愿圣诞节把耶稣的平安带到交战国家与遭受恐怖主义和暴力的人民
教宗方济各在圣诞文告中，祈求和平希望为那些在战争中、饱受战争蹂躏的阿勒颇以至圣地，从尼日利亚到缅甸，及因暴力受伤的人；平安为那些"失去一个亲爱的人，因为恐怖主义的野蛮行为所致”。的"到流亡者、移民和难民，至所有那些今天被贩卖的人，"对那些受到经济剥削，"被剥夺童年的欢乐"的孩童，和"对善心的男与女"。
另见
04/05/2016 17:04:00 梵蒂冈
教宗指出我们基督徒为了防止封闭的臭味儿就不能把自己关在羊圈里
天主不知道废弃的文化，对耶稣善牧而言“没有彻底丢失的羊”，只有需要找回的羊。“除了追随牧人的慈悲所勾画的道路，没有任何可以重新组成羊群的方式。而寻找迷失的一只羊时，让九十九只羊参与了羊群的再集合”
16/08/2015 梵蒂冈
教宗: 圣体圣事是耶稣把自己完全给了我们
在今天《三钟经》祈祷，教宗方济各解释圣体圣事的意义，它是耶稣真实而不是象征性的临在; 至于弥撒, 并不是私下的祈祷。教宗认为:「吃这『生活的食粮』, 意指逐渐调合基督的心，并吸取祂的选择、想法和行为。」
17/12/2014 印度
孟买：圣诞节把耶稣带到「天國之门」的麻风病人中間
约300人，包括印度教徒、穆斯林和基督徒，将在孟买一间麻風病院舍庆祝耶稣的诞生，该院舍由宗座外方传教会创办。在圣诞日，孩子可以在那里打板球、足球及其它活动。该院主任说：「孩子们带着喜悦心情等待这个节日来临，他们喜欢布置圣诞树，把星星放在马槽内。」
23/06/2014 梵蒂冈
那些判断别人的人就是把自己当成了"天主"是魔鬼的"效仿者"
"谁判断便成了失败者、结局很糟糕。因为将会对他采取同样的标准进行审判"。"在天父面前，耶稣从没有指责过！相反，祂保护被指责的人"。"如果我们要走耶稣的路，就不能做指责者而应在天父面前做其他人的辩护者"
16/05/2014 尼泊尔
越来越多的病人把自己的生活托付给耶稣，包括非基督徒
国内医疗状况日益恶化：因为经济不景气、社会不平等，医院将艾滋病感染者和患者、麻风病人、狂犬病人拒之门外。唯一向这些人敞开的门、成为他们安身之地的是教堂，许多人纷纷祈求痊愈的恩宠
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
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20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
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19/12/2016 香港 " 梵'冈
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Lucia Leung
19/12/2016 马来西亚
20/12/2016 梵'冈 - 德国 - "罗-【更-版'
19/12/2016 黎巴嫩
19/12/2016 巴基-坦
拉合尔方济会士庆祝穆罕默德的生日（视频）
Kamran Chaudhry
19/12/2016 叙利亚
20/12/2016 "合国 - 叙利亚
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