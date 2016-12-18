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    » 12/25/2016, 16.17

    梵蒂冈

    教宗︰愿圣诞节把耶稣的平安带到交战国家与遭受恐怖主义和暴力的人民



    教宗方济各在圣诞文告中，祈求和平希望为那些在战争中、饱受战争蹂躏的阿勒颇以至圣地，从尼日利亚到缅甸，及因暴力受伤的人；平安为那些"失去一个亲爱的人，因为恐怖主义的野蛮行为所致”。的"到流亡者、移民和难民，至所有那些今天被贩卖的人，"对那些受到经济剥削，"被剥夺童年的欢乐"的孩童，和"对善心的男与女"。

    梵蒂冈城 (亚洲新闻) -教宗方济各在圣诞文告中，祈求和平希望为那些在战争中、饱受战争蹂躏的阿勒颇以至圣地，从尼日利亚到缅甸，及因暴力受伤的人；平安为那些"失去一个亲爱的人，因为恐怖主义的野蛮行为所致”。的"到流亡者、移民和难民，至所有那些今天被贩卖的人，"对那些受到经济剥削，被剥夺童年的欢乐"的孩童，和"对善心的男与女"，他们每天静静地、耐心地工作，每天都在他们的家庭和社会，建立一个更人道、更公平的世界，持续信念，只有和平才有为所有人有更繁荣未来的可能性。"

    教宗方济各宣布文告之后，送上传统的《教宗降福罗马城和全世界》（Urbi et Orbi）祝福: "教会再次经验到圣母玛利亚、圣若瑟和白冷的牧羊人的惊讶，当他们默观初生的圣婴睡在马槽里︰救世主耶稣。

    "圣婴、天主子、圣母玛利亚之子，不是这个世界以权力和财富来衡量的权威；它是爱的力量。这种能力创造了天堂和地球，向一切受造物赋予生命︰络矿物、植物和动物；它是吸引了男和女的力量，并使他们成为一体、只有一个存在；它是给新生命诞生、赦免错误、与敌人和解、转化邪恶为美善的力量。

    它是天主的力量。这爱的力量带领耶稣基督去除本身的光荣和成为人；这使他在十字架上奉献生命，从死人中复活。它是服务的力量，在我们的世界创建了天主的国度、一个正义和平的王国。

    "为此，耶稣的诞生，有天使一起赞颂天主说︰『天主受享光荣于高天，主爱的人在世享平安!』(路加福音2:14)。”

    "今天，这文告出去到天涯海角所有民族，尤其是那些给战争和严酷的冲突导致伤痕累累的人，战火似乎比和平的吶喊更向亮。

    "愿饱受战争蹂躏的叙利亚人民得到和平，当地流了太多鲜血。在阿勒颇市，大部分可怕战争在最近几周在那里发生，那里最紧迫的是民众需要援助和支持，以及尊重人道主义法。此刻，武器要被永远冻结，国际社会积极寻求谈判解决方案，因而该国恢复民间共存。

    "愿心爱的圣地人民有和平，这片土地是天主拣选和钟爱。愿以色列人和巴勒斯坦人有勇气和决心写上历史新的一页，在仇恨和报复要让路给一起建立一个相互理解、和谐的未来。愿伊拉克、利比亚和也门的人民，遭受战争和恐怖主义的残酷，可能再一次找到团结与和谐的道路。

    "愿在非洲多国有和平，尤其是尼日利亚，当地的原教旨主义恐怖主义甚至利用儿童，作为掩护恐怖和死亡。

    愿和平在苏丹南部和刚果民主共和国出现，好使分裂被治愈，以及所有善良的人们可以都努力开辟发展和分享的道路，选择对话文化而不是冲突的思维。

    愿乌克兰东部有和平，这一天冲突对人民带来痛苦的，那里有迫切的共同渴望，带来人民安居和政府承诺的要付诸实践。

    "我们恳请哥伦比亚和谐，力求走上对话与和解的新而勇敢的道路。愿这种勇气也激励委内瑞拉采取必要步骤，结束目前的紧张局势，并共同建设人民的希望和未来。

    "愿和平赐予所有人有和平，在不同的地区，在忍受着苦难，因为有危险和持续存在的不公义。愿缅甸巩固努力促进和平共存，并向国际社会的援助组织，提供必要的保护和人道主义援助的所有那些严重和迫切需要的人。愿朝鲜半岛的紧张局势，会在新的合作精神之中。
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    另见

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    23/06/2014 梵蒂冈
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