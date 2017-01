» 01/05/2017, 18.25



梵蒂冈 教宗︰我们需要圣召文化,"宽阔视野与有共融的气息"



"要有诚信及接触年轻人,优先聆听、知道如何「把握时间」响应他们提出的问题和他们的渴望。你的见证赋有喜悦与真理,更有说服力;你懂得谈及美善、惊喜、在天主爱内的奇迹"。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 今天在教会里,我们需要一种圣召文化,有"宽阔视野与共融的气息;能够勇敢地面对现实,当中它有各种挣扎和抵抗",并有能力作为年轻人的清澈水源,然后继续他们的发现之旅。" 教宗今天接见约800名参加完毕圣召牧民会议的信众。他们参加意大利主教团照顾部主办的三天会议,主题是:"起来、前进、不要害怕"。 教宗方济各说,这次会议探讨"视野和方向准备2018年主教会议大会,主题是’青年、信仰和圣召分辨’。一个对生命完全慷慨地响应 '是’(承行主旨),仿如一个水源,在泥土下藏了长久、准备涌出流溢清澈的水。" "接触年轻人,要有诚信,必须先聆听,知道如何'浪费时间'并欢迎他们提出问题和表达渴望。你的喜悦与真理,会使你的见证更有说服力,你知道如何谈及美善、 惊喜、在天主的爱内的奇迹"。 e-mail this to a friend Printable version







