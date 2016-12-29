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» 01/05/2017, 18.25
梵蒂冈
教宗︰我们需要圣召文化，"宽阔视野与有共融的气息"
"要有诚信及接触年轻人，优先聆听、知道如何「把握时间」响应他们提出的问题和他们的渴望。你的见证赋有喜悦与真理，更有说服力；你懂得谈及美善、惊喜、在天主爱内的奇迹"。
另见
23/11/2013 梵蒂冈【更新版】
教宗勉励慕道者：渴求天主，把世界各地的人团结起来；否则信德流于陈腔滥调
教宗勉励慕道者：渴求天主，把世界各地的人团结起来；否则信德流于陈腔滥调 教宗方济各主持慕道者的收录礼，是信德年完结前最后第二个活动。闭幕的庄严弥撒将于明天在圣伯多禄大殿举行。教宗送给从世界各地前来的五百位慕道者，每人一本福音，他们正在准备领洗成为基督徒。教宗在讲道中，强调了与主相遇的「三个时刻」，这与信仰道路相关的。聆听、相遇和旅程。获教宗接见的慕道者，包括马哈茂德•法拉（Mahmoud Farah）、罗米纳（Romina）、穿和服的洋子（Yoko）、Olzi（奥齐）、拉米（Rami）、方济各（Francesca）、里托夫（Kriztof）、米慕莎（Mimosa）和赵姓慕道者。
09/06/2013 梵蒂冈
教宗：耶稣圣心、天主的怜悯给人生命，把我们从死亡复活起来
在今天《三钟经》时，教宗方济各指出耶稣圣心敬礼有圣经基础，它是很多天主教徒六月份的热心敬礼。圣心「不是虚构的象征，而是真正的象征，代表了人类救恩的泉源和核心。」教宗向来自孟买（印度）的朝圣者致候。昨天，教宗打电话到洛雷托祈祷的十万名来自马切拉塔的朝圣者。「生命是一个朝圣之旅。最重要的是在我们的人生旅途中与耶稣相遇。」
06/12/2013 梵蒂冈 - 南非
教宗哀悼曼德拉：因着他，在非暴力、和解与真理的根基上建成了一个国家
教宗方济各发唁电哀悼曼德拉，盛赞纳尔逊·曼德拉为在南非推动全体公民的人性尊严所作出的贡献
30/04/2009 中国
四川灾区警方威胁和调查试图查明真相的人
当地对任何可能导致抗议的人进行“严密监视”；威胁所有试图查明真相或者仅仅要求获悉遇难学生名单的人。与此同时，担心官员中再次出现自杀潮。舆论猜测，可能因责任压力以及被迫保持沉默所致
05/04/2006 梵蒂冈
教宗呼吁“中断与远离救赎真理的人的共融”
教会是“爱”，但同时也是“真理”；十二门徒的后人们应该做教会所领受的真理的“守护者”、“见证”。同时，还是上主耶稣启示和赐予的爱德的执行者
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
30/12/2016 中国 " 梵'冈
地下教会:「代表会议」是政治工具旨在分裂教会
Elizabeth Li
30/12/2016 "罗--美国
30/12/2016 尼泊" - 中国
中尼两国首次联合军事演习。这是对德里的刺激
Christopher Sharma
30/12/2016 ..."
31/12/2016 台湾
30/12/2016 叙利亚 - "罗- - 土耳...
31/12/2016 巴基-坦
旁遮普省: 至少49人在圣诞节被非法酒精灌醉后死去
Shafique Khokhar
31/12/2016 叙利亚 - 梵'冈
31/12/2016 梵'冈【更-版'
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