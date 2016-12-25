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» 12/31/2016, 02.58
梵蒂冈
教宗︰指望新一年能夠给年轻人一个具体的未来
"又一年即将完结，我们驻足马槽前，感谢所有神圣慷慨的标记曾经在我们的生命和历程中显现过的。""注视着马槽，知道往后的日子在呼唤我们要做起来做一些勇敢和充满希望的工作，以及放弃虚有其表的自我宣传和无尽只关乎外表的事物。” 我们塑造了一种”崇拜青年并使它永恒的文化”，但是，"又谴责我们年轻人，使他们在社会中没有份兒"。
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59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
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马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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