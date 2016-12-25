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    » 12/31/2016, 02.58

    梵蒂冈

    教宗︰指望新一年能夠给年轻人一个具体的未来



    "又一年即将完结，我们驻足马槽前，感谢所有神圣慷慨的标记曾经在我们的生命和历程中显现过的。""注视着马槽，知道往后的日子在呼唤我们要做起来做一些勇敢和充满希望的工作，以及放弃虚有其表的自我宣传和无尽只关乎外表的事物。” 我们塑造了一种”崇拜青年并使它永恒的文化”，但是，"又谴责我们年轻人，使他们在社会中没有份兒"。

    梵蒂冈城 (亚洲新闻) – 回顾即将完结的一年，"你感到鼓舞，想想我们如何影响到社会中的年轻人”。”我们塑造了一个崇拜青年并使它永恒的文化。然而，同时，矛盾的是，我们谴责年轻人使他们在社会中没有份兒。"教宗方济各教宗在12月31日在圣伯多禄大殿主持天主之母玛利亚节日的晚祷，把2016年的最后反省献给年轻人，就像在白冷的年轻玛利亚和若瑟。祈祷当中，献上传统年终感恩曲《谢主颂》（Te Deum）。
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