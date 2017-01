» 12/31/2016, 02.58



梵蒂冈 教宗︰指望新一年能夠给年轻人一个具体的未来



"又一年即将完结,我们驻足马槽前,感谢所有神圣慷慨的标记曾经在我们的生命和历程中显现过的。""注视着马槽,知道往后的日子在呼唤我们要做起来做一些勇敢和充满希望的工作,以及放弃虚有其表的自我宣传和无尽只关乎外表的事物。” 我们塑造了一种”崇拜青年并使它永恒的文化”,但是,"又谴责我们年轻人,使他们在社会中没有份兒"。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) – 回顾即将完结的一年,"你感到鼓舞,想想我们如何影响到社会中的年轻人”。”我们塑造了一个崇拜青年并使它永恒的文化。然而,同时,矛盾的是,我们谴责年轻人使他们在社会中没有份兒。"教宗方济各教宗在12月31日在圣伯多禄大殿主持天主之母玛利亚节日的晚祷,把2016年的最后反省献给年轻人,就像在白冷的年轻玛利亚和若瑟。祈祷当中,献上传统年终感恩曲《谢主颂》(Te Deum)。 e-mail this to a friend Printable version







e-mail this to a friend: 教宗︰指望新一年能夠给年轻人一个具体的未来 Middle East South Asia Central Asia South East Asia North Asia South West Asia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Brunei Myanmar Bhutan Afghanistan Armenia Cambodia China East Timor Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Kazakhstan North Korea South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Macau Malaysia Mongolia Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen Palestine Hong Kong Jordan Europe Nord America Sud America Africa East Asia

"又一年即将完结,我们驻足马槽前,感谢所有神圣慷慨的标记曾经在我们的生命和历程中显现过的。""注视着马槽,知道往后的日子在呼唤我们要做起来做一些勇敢和充满希望的工作,以及放弃虚有其表的自我宣传和无尽只关乎外表的事物。” 我们塑造了一种”崇拜青年并使它永恒的文化”,但是,"又谴责我们年轻人,使他们在社会中没有份兒"。



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)



































另见