梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 监狱必须是重返社会的地方。教宗方济各再次发起呼吁，这是他特别珍视的要求，关于昨天巴西的监狱血案。他说:”昨天我们从新闻知道，巴西马瑙斯监狱发生了的大屠杀，在那里敌对帮派发生暴力冲突，造成数十人死亡。我感到悲伤和关注发生的事件。我希望大家为死者祈祷，也为他们的家庭、为那个监狱的所有犯人，以及为那些在那儿工作的人祈祷。我重新呼吁，监狱是康复和重返社会的地方，而被拘留者的生活条件也要符合人的需要。我邀请大家为死了的囚犯祈祷，也为所有在那些世界的人祈祷；所以监狱真是重返社会的地方，也向被拘留者之母祈祷。"

早前，教宗继续致力教理讲授，主题是基督徒的望德。他说:「当有人问我一些难题，像 '为什么儿童要受苦' ，我真的不知道该如何回答，我只是看着耶稣十字架上的苦像，看着天主如何交付了祂的儿子，这就是为什么我们说天主背负我们的痛苦。」

教宗在梵蒂冈保禄六世大厅接见在场七千人，提出了"一个女子向我们谈及希望生活在泪水当中。这位是辣黑耳(Rachel)、雅各布伯的妻子、若瑟和本雅明的母亲。这位就如《创世纪》告诉我们，那位生下第二个儿子本雅明之后就死了。"

“先知耶肋米亚指着辣黑耳，向流亡的以色列人说话，用充满情感和诗歌来安慰他们，他哭泣辣黑耳，但给它带来希望。「上主这样说︰『听!在辣玛有叹息声，酸辛哭泣: 辣黑耳悲悼自己的儿子，不愿受安慰，因为他们已不存在了！』(耶肋米亚书31:15)」在这段经文，耶肋米亚展示他子民的女子、他的部族的伟大女子，在痛苦和泪水的现实中，但也有在生活中做梦都想不到的角度。辣黑耳被《创世纪》记载她死于分娩，以为她那死亡好使孩子能活着，但现在，由先知在拉玛，那里活着被驱逐者都聚集在那里，为她的孩子哭泣，在某种意义上他们已经死了和被放逐;正如她所说，孩子已经不在，一去不复返了。

这就是为什么辣黑耳不会被安慰。这种拒绝，表达了她深深的痛苦和泪水的苦涩。在损失孩子的悲剧，母亲不能接受安慰的文字或姿态，都是不足的,从来不能够抚慰伤口的疼痛，它不能够也不会愈合。这痛苦与她的爱成正比例"。

"每一位母亲知道这;还有很多母亲都在哭泣，即使到了今天，她们不甘心失去孩子，在不能接受的死亡之前, 伤心欲绝，不能被安慰。辣黑耳体现世界所有母亲的痛苦世界，在所有时代，以及每一个人的眼泪，他们在哭泣无法弥补的损失。”

"辣黑耳这种拒绝安慰也教我们在别人痛苦之时要必须懂得温柔。为了要向那些在绝望中的人谈到希望，你必须分享他们的绝望；从痛苦脸上擦去一滴眼泪，我们必须把我们的泪水和他们的眼泪融合。只有这样，我们的言语才真正能够给一点 '希望，以及不能这样说话，像以前一样痛苦的喊叫，沉默是最好的，它是爱抚、无言的姿态。天主，祂的温柔与祂的爱，真正的言语响应辣黑耳的哭泣。耶肋米亚书继续。『上主这样说:要止住痛哭，不再流泪，因为你的辛苦终必有报-上主的断语 – 他们必会由敌地归来!』(耶肋米亚书31:16-17)

正是因为母亲的哭泣，还有给孩子希望，他们会返回到生活。这个女子，已承认在分娩时死亡，这可以使她的儿子能活着。随着她的哭泣，是新生命之源，因为她的孩子是流亡，离开家乡很远的地方。上主响应辣黑耳的痛楚和悲苦的哭泣，与一个承诺，现在可能是她真正感到慰藉的原因︰人们会从流亡中返回和生活在信德、自由、与天主建立关系。眼泪产生了望德。这是不容易理解，但这是真的，多次在生活中我们的眼泪播种希望，他们是希望的种子。"

"正如我们所知，耶肋米亚书在玛窦福音引述，应用于屠杀无辜者（参看玛窦福音2:16-18）。这篇放在杀害手无寸铁的人类，鄙视和压制生命的力量的恐怖的悲剧面前的文本。白冷的孩子死了，因为耶稣。祂是无辜的羔羊，准备死亡，反过来，为我们所有人。天主子走进了人的痛苦，不要忘记这点。

"当有人问我一些难题，像 '为什么儿童要受苦' ，我真的不知道该如何回答，我只是看着耶稣十字架上的苦像，看着天主如何交付了祂的儿子，这就是为什么我们说天主背负我们的痛苦。"

“祂的圣言肯定是安慰的说话，因为它来自哭泣。在十字架上、祂垂死的儿子，给祂的母亲新的果实，把门徒若望托付给她，让她成为信徒之母。死亡被征服了，因此耶肋米亚的预言实现了。即使是玛利亚的眼泪，像辣黑耳的泪水，产生希望和新的生活。”