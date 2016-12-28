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» 01/04/2017, 17.34
梵蒂冈
教宗︰监狱是一个康复和重返社会的地方
"当有人问我一些难题，像 '为什么儿童要受苦' ，我真的不知道该如何回答，我只是看着耶稣十字架上的苦像，看着天主如何交付了祂的儿子，这就是为什么我们说天主背负我们的痛苦。"
另见
15/02/2015 梵蒂冈
教宗：基督戰勝和背负世界的罪恶和苦难，以天主的怜悯击败之；教宗祝福庆祝农历新春的民族
在今天《三钟经》祈祷，教宗方济各谈到耶稣如何面对罪恶，讽刺的指出，他「没有在安全距离行事，也不找替身」，或者讲论痛苦是什么，而是祂自己以人的体能背负重担，以彻底和明确的方式释放我们。」教宗直接对群众问道：「当你帮助别人时，你是否看着他们的眼睛？你是否欢迎他们而无惧触摸他们？」教宗向远东的人民送上农历新年的祝福，并为新枢机引起了一片掌声。
26/09/2014 梵蒂冈
教宗指出没有十字架就无法认识耶稣、没有准备好帮助耶稣背负十字架就不是基督徒
"我们甚至可以想象祂是伟大的先知、做很多好事、是圣人。但没有十字架，就无法理解基督救世主"。耶稣"准备基勒乃人帮助祂背十字架。我们的基督徒生活没有这个，就不是基督徒生活了"
11/10/2016 16:23:00 梵蒂冈 – 中国
《教会在亚洲》：《习近平主席真的给教宗方济各送礼物啦？》
巴黎外方传教会杂志认为“就纯粹的礼仪而言，难以想象”习近平会采用如此间接的渠道。梵蒂冈博物馆地区办展览了，但不是在中国而是在台湾
20/04/2013 印度尼西亚
电影《魔戒》的「哈比人」真的存在？可能在亚洲
由日本洋介开福教授（Yousuke Kaifu）进行的研究发现，「能人」（弗洛瑞斯人），昵称「哈比人」因为他们样貌与英国小说家托尔金（Tolkien）笔下的矮人生物相似，认为这生物改变其物理特性，以适应印尼东部的弗洛雷斯岛的生活。
24/08/2008 中国
中国真的为奥运会做好准备了吗？
奥运会是中国近十年来最大的一件事，向世界展示了其组织能力和中国运动员的实力，成为奥运奖牌的胜利者。它显示了中国政府想“摆脱政治问题”，但事实上他是第一个将之“政治化”的国家。由于批评检查制度而被解雇的中国记者李大同的分析。
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
28/12/2016 中国 - 梵'岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
29/12/2016 中国 - 梵'岡【更-版'
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者
Elizabeth Li
28/12/2016 中国
28/12/2016 美国 - 日本
29/12/2016 中国 - 梵'冈
公开和地下教会神父对「代表会议」和与会主教表示不满
Wang Zhicheng
29/12/2016 中国
29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
29/12/2016 叙利亚
29/12/2016 孟加拉
30/12/2016 中国 " 梵'冈
地下教会:「代表会议」是政治工具旨在分裂教会
Elizabeth Li
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