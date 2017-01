» 01/04/2017, 17.34



梵蒂冈 教宗︰监狱是一个康复和重返社会的地方



"当有人问我一些难题,像 '为什么儿童要受苦' ,我真的不知道该如何回答,我只是看着耶稣十字架上的苦像,看着天主如何交付了祂的儿子,这就是为什么我们说天主背负我们的痛苦。" 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 监狱必须是重返社会的地方。教宗方济各再次发起呼吁,这是他特别珍视的要求,关于昨天巴西的监狱血案。他说:”昨天我们从新闻知道,巴西马瑙斯监狱发生了的大屠杀,在那里敌对帮派发生暴力冲突,造成数十人死亡。我感到悲伤和关注发生的事件。我希望大家为死者祈祷,也为他们的家庭、为那个监狱的所有犯人,以及为那些在那儿工作的人祈祷。我重新呼吁,监狱是康复和重返社会的地方,而被拘留者的生活条件也要符合人的需要。我邀请大家为死了的囚犯祈祷,也为所有在那些世界的人祈祷;所以监狱真是重返社会的地方,也向被拘留者之母祈祷。" 早前,教宗继续致力教理讲授,主题是基督徒的望德。他说:「当有人问我一些难题,像 '为什么儿童要受苦' ,我真的不知道该如何回答,我只是看着耶稣十字架上的苦像,看着天主如何交付了祂的儿子,这就是为什么我们说天主背负我们的痛苦。」 教宗在梵蒂冈保禄六世大厅接见在场七千人,提出了"一个女子向我们谈及希望生活在泪水当中。这位是辣黑耳(Rachel)、雅各布伯的妻子、若瑟和本雅明的母亲。这位就如《创世纪》告诉我们,那位生下第二个儿子本雅明之后就死了。" “先知耶肋米亚指着辣黑耳,向流亡的以色列人说话,用充满情感和诗歌来安慰他们,他哭泣辣黑耳,但给它带来希望。「上主这样说︰『听!在辣玛有叹息声,酸辛哭泣: 辣黑耳悲悼自己的儿子,不愿受安慰,因为他们已不存在了!』(耶肋米亚书31:15)」在这段经文,耶肋米亚展示他子民的女子、他的部族的伟大女子,在痛苦和泪水的现实中,但也有在生活中做梦都想不到的角度。辣黑耳被《创世纪》记载她死于分娩,以为她那死亡好使孩子能活着,但现在,由先知在拉玛,那里活着被驱逐者都聚集在那里,为她的孩子哭泣,在某种意义上他们已经死了和被放逐;正如她所说,孩子已经不在,一去不复返了。 这就是为什么辣黑耳不会被安慰。这种拒绝,表达了她深深的痛苦和泪水的苦涩。在损失孩子的悲剧,母亲不能接受安慰的文字或姿态,都是不足的,从来不能够抚慰伤口的疼痛,它不能够也不会愈合。这痛苦与她的爱成正比例"。 "每一位母亲知道这;还有很多母亲都在哭泣,即使到了今天,她们不甘心失去孩子,在不能接受的死亡之前, 伤心欲绝,不能被安慰。辣黑耳体现世界所有母亲的痛苦世界,在所有时代,以及每一个人的眼泪,他们在哭泣无法弥补的损失。” "辣黑耳这种拒绝安慰也教我们在别人痛苦之时要必须懂得温柔。为了要向那些在绝望中的人谈到希望,你必须分享他们的绝望;从痛苦脸上擦去一滴眼泪,我们必须把我们的泪水和他们的眼泪融合。只有这样,我们的言语才真正能够给一点 '希望,以及不能这样说话,像以前一样痛苦的喊叫,沉默是最好的,它是爱抚、无言的姿态。天主,祂的温柔与祂的爱,真正的言语响应辣黑耳的哭泣。耶肋米亚书继续。『上主这样说:要止住痛哭,不再流泪,因为你的辛苦终必有报-上主的断语 – 他们必会由敌地归来!』(耶肋米亚书31:16-17) 正是因为母亲的哭泣,还有给孩子希望,他们会返回到生活。这个女子,已承认在分娩时死亡,这可以使她的儿子能活着。随着她的哭泣,是新生命之源,因为她的孩子是流亡,离开家乡很远的地方。上主响应辣黑耳的痛楚和悲苦的哭泣,与一个承诺,现在可能是她真正感到慰藉的原因︰人们会从流亡中返回和生活在信德、自由、与天主建立关系。眼泪产生了望德。这是不容易理解,但这是真的,多次在生活中我们的眼泪播种希望,他们是希望的种子。" "正如我们所知,耶肋米亚书在玛窦福音引述,应用于屠杀无辜者(参看玛窦福音2:16-18)。这篇放在杀害手无寸铁的人类,鄙视和压制生命的力量的恐怖的悲剧面前的文本。白冷的孩子死了,因为耶稣。祂是无辜的羔羊,准备死亡,反过来,为我们所有人。天主子走进了人的痛苦,不要忘记这点。 "当有人问我一些难题,像 '为什么儿童要受苦' ,我真的不知道该如何回答,我只是看着耶稣十字架上的苦像,看着天主如何交付了祂的儿子,这就是为什么我们说天主背负我们的痛苦。" “祂的圣言肯定是安慰的说话,因为它来自哭泣。在十字架上、祂垂死的儿子,给祂的母亲新的果实,把门徒若望托付给她,让她成为信徒之母。死亡被征服了,因此耶肋米亚的预言实现了。即使是玛利亚的眼泪,像辣黑耳的泪水,产生希望和新的生活。” e-mail this to a friend Printable version







