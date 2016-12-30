梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教宗方济各说，在主显节那天，"耶稣的显现，一如照亮所有国家”，贤士是"那些寻找光明的人”的典范，为"那些走出去找寻"和那些不会内望的人，他们关心周围发生的事。相反，他们把生命置于道外。

教宗方济各派遣一些义工，包括穷人和无家可归者，向在圣伯多禄广场的六万人，每人派送一本小册《慈悲的图像》。

"今天我们庆祝主显节。”教宗在《三钟经》祈祷前说。主显节是耶稣显现如一道光照耀所有国家民族。光的象征，照亮世界和燃亮生命，一如那星带领贤士到白冷。他们说:『我们在东方见到了他的星』(玛窦福音2:2)，他们又选择了跟随它；他们选择了由耶稣的星所带领前进。

这真光是天主的光，或者说，它就是主。祂是我们的光,一颗不会使人茫然的光，但它陪伴我们，给予一种独特的喜悦。这光是为所有人，并呼唤每一个人。我们可以感觉到，今天的召叫来自依撒意亚先知:『起来炫耀罢!』(依撒意亚书60:1),这是为我们的。”

“我们在每一天的开始迎接这个呼唤︰起来、炫耀、跟随今天，在世界上很多明星，耶稣璀璨的星！跟随那星，我们会有喜悦，一如贤士，『极其高兴欢喜』(玛窦福音2:10) 因为有天主就有喜悦。那些遇到耶稣经历到光的奇迹，穿透黑暗和知道这光照亮和炫耀。”

"我呼吁大家不要害怕这道光，并向主开放自己。尤其是，我想对那些人失去力量寻求的人，向那些被黑暗面长期主导生活的人，说:『勇敢一点，耶稣的光可以克服黑暗忧郁』。起来！鼓起勇气！"

"我们如何才能找到这神圣的光？让我们跟随贤士的例子，福音描述他们在旅途中。那些寻求光的人，必须走出去和找寻。他们不能保持内向，专注于自己周围的事，他们要把生活放在险境。基督徒的生活是一个连续的旅程，充满希望和搜索。它是一条路径，像贤士的一样，跟随那星移动，即使那星短暂消失了。在这段旅程中，也会遇到一些应该避免的陷阱︰肤浅和世俗思想令步伐减慢、瘫痪反复无常的自私、空虚的悲观，令意志消沉。”

"这些障碍停止经学家，今天福音提到。他们知道光在哪里，但没有丝毫行动。贤士找到了圣婴，和『俯伏朝拜了他』(玛2:11)。他们不只是看他，他们不只是诵念了合适的祷文"。相反，"他们朝拜他。他们进入了与耶稣的个人爱的共融。他们送给他黄金、乳香和没药，他们最名贵的商品。我们学习贤士不是奉献给耶稣闲暇时间和偶尔的默想；否则我们不会有祂的光。像贤士，让我们出发，在光中覆盖自己，跟随耶稣的耶星。让我们以整个身心朝拜祂。”