梵蒂冈 教宗︰要像贤士"寻求光明,必须出去找寻"和"开放自己给天主"



有六万朝圣者聚集在圣伯多禄广场,一起诵念《三钟经》祈祷。教宗方济各派遣一些义工,包括穷人和无家可归者,向在场的人每人派送一本小册《慈悲的图像》。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教宗方济各说,在主显节那天,"耶稣的显现,一如照亮所有国家”,贤士是"那些寻找光明的人”的典范,为"那些走出去找寻"和那些不会内望的人,他们关心周围发生的事。相反,他们把生命置于道外。 教宗方济各派遣一些义工,包括穷人和无家可归者,向在圣伯多禄广场的六万人,每人派送一本小册《慈悲的图像》。 "今天我们庆祝主显节。”教宗在《三钟经》祈祷前说。主显节是耶稣显现如一道光照耀所有国家民族。光的象征,照亮世界和燃亮生命,一如那星带领贤士到白冷。他们说:『我们在东方见到了他的星』(玛窦福音2:2),他们又选择了跟随它;他们选择了由耶稣的星所带领前进。 这真光是天主的光,或者说,它就是主。祂是我们的光,一颗不会使人茫然的光,但它陪伴我们,给予一种独特的喜悦。这光是为所有人,并呼唤每一个人。我们可以感觉到,今天的召叫来自依撒意亚先知:『起来炫耀罢!』(依撒意亚书60:1),这是为我们的。” “我们在每一天的开始迎接这个呼唤︰起来、炫耀、跟随今天,在世界上很多明星,耶稣璀璨的星!跟随那星,我们会有喜悦,一如贤士,『极其高兴欢喜』(玛窦福音2:10) 因为有天主就有喜悦。那些遇到耶稣经历到光的奇迹,穿透黑暗和知道这光照亮和炫耀。” "我呼吁大家不要害怕这道光,并向主开放自己。尤其是,我想对那些人失去力量寻求的人,向那些被黑暗面长期主导生活的人,说:『勇敢一点,耶稣的光可以克服黑暗忧郁』。起来!鼓起勇气!" "我们如何才能找到这神圣的光?让我们跟随贤士的例子,福音描述他们在旅途中。那些寻求光的人,必须走出去和找寻。他们不能保持内向,专注于自己周围的事,他们要把生活放在险境。基督徒的生活是一个连续的旅程,充满希望和搜索。它是一条路径,像贤士的一样,跟随那星移动,即使那星短暂消失了。在这段旅程中,也会遇到一些应该避免的陷阱︰肤浅和世俗思想令步伐减慢、瘫痪反复无常的自私、空虚的悲观,令意志消沉。” "这些障碍停止经学家,今天福音提到。他们知道光在哪里,但没有丝毫行动。贤士找到了圣婴,和『俯伏朝拜了他』(玛2:11)。他们不只是看他,他们不只是诵念了合适的祷文"。相反,"他们朝拜他。他们进入了与耶稣的个人爱的共融。他们送给他黄金、乳香和没药,他们最名贵的商品。我们学习贤士不是奉献给耶稣闲暇时间和偶尔的默想;否则我们不会有祂的光。像贤士,让我们出发,在光中覆盖自己,跟随耶稣的耶星。让我们以整个身心朝拜祂。” e-mail this to a friend Printable version







有六万朝圣者聚集在圣伯多禄广场,一起诵念《三钟经》祈祷。教宗方济各派遣一些义工,包括穷人和无家可归者,向在场的人每人派送一本小册《慈悲的图像》。



