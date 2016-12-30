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» 01/06/2017, 16.34
梵蒂冈
教宗︰贤士反映信徒归向天主的态度，黑落德象征不安惶恐者
在主显节，教宗方济各强调贤士和黑落德对于”君王诞生”的消息态度不同。一方面，贤士"在他们的生活中，没有让他们的心被麻醉”；另一方面，"那些浸淫在不惜代价要赢的文化，那种文化只容纳”胜利者”，无论付出代价多少。"
另见
04/02/2015 梵蒂冈
教宗强调一位好父亲知道怎样纠正孩子的错误、懂得宽恕、不惜一切代价地保护孩子
再次为乌克兰局势发出呼吁，要求停止这场"手足残杀的战争"、"丑闻"，因为是"基督徒之间的战斗"。"让我们为所有人祈祷，因为祈祷是战争期间我们在天主面前的祈求"。父亲在孩子的生活中"出现并不意味着要控制，不是的！因为控制欲过强的父亲就会铲除孩子、让他们无法成长"！"我曾经听到一个婚姻问题会议上一位父亲说，'有时候，我得打孩子......，但从不打脸，为了不至伤害孩子的自尊......'，这其中有尊严的问题......"
16/10/2013 梵蒂冈 - 粮农组织
教宗指出饥饿是自私自利和不惜一切代价赚取利润造成的"丑闻"
教宗方济各在世界粮食日致函世界粮农组织指出，全球化时代导致对死于饥饿的人无动于衷的个人主义趋势似乎加强了；浪费粮食"抛弃文化"的结果之一，常常让人为利润和消费付出代价
18/08/2013 梵蒂冈
教宗：耶稣是我们的和平，不惜一切坚持的和平
在《三钟经》，教宗方济各强调，耶稣带来分裂，意味着信仰不是点缀装饰，而信仰意味着「放弃邪恶、自私和选择善、真理、正义，甚至当它需要牺牲和放弃自己的利益。」这甚至分裂「最亲密的连系」。信德和暴力不兼容。在今年信德年，我们必须保持目光凝视在耶稣身上。为菲律宾渡轮灾难的受害者祈祷，以及为埃及的和平祈祷。
17/05/2012 叙利亚
圣座大使指出不惜一切代价支持安南计划、政府轰炸拉斯坦
霍姆斯省被包围数月。泽纳里总主教强调了席卷全国的暴力升级。尽管冲突和暴力继续，邀请联合国和国际社会继续推动安南计划
07/02/2012 西藏 – 中国
噶玛巴活佛呼吁藏人不要丧失信心、珍惜你们的生命
藏传佛教第三号人物噶举派法王、第十七世噶玛巴仁波切于昨天致函信众表示：“你们要对未来充满信心、我们将继续追随达赖”。而与此同时，西藏的自焚仍在继续。北京采取铁腕政策：严令地方干部要“全力以赴”维护社会稳定
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
30/12/2016 中国 " 梵'冈
地下教会:「代表会议」是政治工具旨在分裂教会
Elizabeth Li
30/12/2016 尼泊" - 中国
中尼两国首次联合军事演习。这是对德里的刺激
Christopher Sharma
30/12/2016 ..."
31/12/2016 台湾
31/12/2016 巴基-坦
旁遮普省: 至少49人在圣诞节被非法酒精灌醉后死去
Shafique Khokhar
31/12/2016 叙利亚 - 梵'冈
31/12/2016 梵'冈【更-版'
01/01/2017 梵'冈
01/01/2017 梵'冈
02/01/2017 中国 - 梵'冈
「第九届中国天主教代表会议」︰2017年更多雾霾污染
Shan Ren Shen Fu
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