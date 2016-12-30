梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教宗方济各今天在圣伯多禄大殿主持主显节感恩祭。教宗在讲道中说，贤士和黑落德对于”君王诞生”的消息抱着不同的态度。贤士跟随一颗"那星"，反映了信徒的态度，长途跋涉，因为他们渴望天主；而黑落德却"困惑、惊慌起来"。

贤士"看见那星便起程跟着它。他们发现天地间有一些不寻常的事物引发了一连串的事件。那颗星不只是照耀他们，也不是他们有特殊DNA看到它。一位教父正确地指出，贤士没有动身因为他们曾经见过那星，但他们看见那星，因为他们已经出发了（参见圣金口若望）。他们的心向地平线开放，他们可以看到天上显示给他们的一切，因为他们受到内心不安的指示。他们向新事物开放。”

"贤士因此象征所有相信天主的人、渴望天主、渴望回到家、回到天家。他们反映了所有那些在生活中没有让自己的心被麻醉的人。”

"一份圣洁渴望天主之情涌上信徒的心头，因为他们知道福音不是过去的事件，而是现在的事件。一份圣洁渴望天主之情帮助我们保持警醒，面对所有会使我们陷入萎缩和贫瘠的生活。对天主的圣洁渴求，是信德的记忆，当中在悲观的反叛者面前反抗。那份渴望一直使信徒团体内保持希望，当中一周复一周继续恳求: ‘来，主耶稣’。”

"这份的渴望使长者西默盎每一天都上圣殿，在他把救世主抱在怀中之前，肯定他的生命不会结束。这种渴望带领荡子放弃他那种自我毁灭的生活方式，并寻找他父亲的拥抱。这种渴望是牧羊人才感受到的，他离开九十九只羊就是为了寻找那个丢失的。玛利亚玛达肋纳经历了同样的渴望，在那个星期天的早晨，当她跑到坟墓和遇见她复活的主。”

"渴望天主吸引我们脱离隔阂，促使我们改变生活。渴慕天主粉碎了我们沉闷的日常规律生活和推动我们去做需要的变化。渴望天主在它的过去和根，但是不会留在那儿︰它伸出到未来。信徒感觉这种渴望由信仰带领寻求天主，一如贤士做过的，在历史上的最远的角落，因为他们知道，天主在那儿等待着他们。他们去了边缘、边界、到尚未听到福音或遇见上主的地方。他们这样做不是为了一种优越感，而是如乞丐般不能忽视那些仍然未知领域的人。”

"另一种完全不同的态度，在黑落德的王宫距离白冷不远，但在那里没有人意识到发生了什么事。贤士来到了，在耶路撒冷入睡了。它与黑落德及和他勾结的人一起。他睡着了，被烧烙的良心麻醉了。他很困惑、害怕。它是困惑，当面对新事物要求革命的时候，就关闭本身，停留在自己的成就、知识和成功方面。他的困惑，因为他拥有的财富令他无法看得更远。困惑在那些想要控制一切人和事的人心中。"那些浸淫在不惜代价要赢的文化，那种文化只容纳”胜利者”，无论代价如何。"出生困惑的恐惧和之前任何的预感，这挑战我们、使我们质疑我们的不确定和我们的真理、我们眷恋着世界和这生命的方式。黑落德很害怕，因此，恐惧引导他寻求安全，要犯罪: '你在婴孩的身体杀害他们，因为恐惧杀了你的心'。”