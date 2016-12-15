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» 12/20/2016, 01.49
梵蒂冈 - 德国 - 俄罗斯【更新版】
教宗：对德国和土耳其遇到攻击表示慰問哀悼
教宗向普京和德国柏林总主教分别发送电报，向受害者表示慰问。「教宗方济各与所有善意的人致力和平，恐怖主义的凶残愚昧不再呈现于我们的世界之中。」
另见
08/09/2004 土耳其 ? 欧盟
欧盟委员指出“一旦土耳其加入欧盟，欧洲一体化将成为泡影”
荷兰自由党成员波尔克斯坦支持拉青格枢机的观点
03/10/2016 20:35:00 叙利亚
吉哈德（和土耳其）导弹投向阿勒颇西部的亚美尼亚基督徒街区
连日来，从阿勒颇市内东部地区发射的火箭弹击中了基督徒街区。此类攻击的背后是安卡拉授意下的努斯拉阵线伊斯兰极端势力。周末至少五名亚美尼亚基督徒死亡、几十人受伤
12/04/2015 梵蒂冈
教宗：种族灭绝后，愿天主赐予亚美尼亚和土耳其的人民再次走上和解道路
教宗方济各透过宗主教们，发给亚美尼亚人民的文告道：「这不仅是亚美尼亚人与普世教会的责任去回想所有发生的事，而是整个人类大家庭，好使从这悲剧的警告，将保护我们避免堕入类似的恐怖之中，这冒犯天主和侵犯人的尊严。今天也一样，其实，这些冲突不时会演变成无可辩解的暴力，往往因为种族和宗教分歧而掀起。」只有和解才赋予众多的牺牲意义。
29/06/2016 14:15:00 土耳其
伊斯坦布尔机场遭袭，可能为伊斯兰国所为
至少36人丧生、140人受伤。恐怖分子向人群开火，然后在航站楼引爆。安全状况遭抨击
30/07/2015 土耳其 - 叙利亚 - 伊拉克
总统的曖昧政策和土耳其人 (和库尔德人) 的悲剧开始
针对叙利亚的伊斯兰国及伊拉克北部的库尔德工人党, 是保存总统埃尔多安的新奥斯曼政策的最后方案。在中东正进行一个伟大的游戏，重新划定土耳其、叙利亚和伊拉克的边界。美国似乎在利用伊斯兰国。斯里克空军基地是华盛顿与安卡拉之间讨价还价的内容。
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
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17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
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