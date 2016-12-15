梵蒂冈城（亚洲新闻） - 教宗方济各向德国遇到攻击的受害者家属表示慰问；又向俄罗斯驻土耳其大使的家人表示慰问。在两份独立的电报中，圣父再次谴责「恐怖主义的凶残愚眛」。

教廷国务卿伯多禄.帕罗林枢机(Pietro Parolin)，代表教宗发送电报给柏林总主教凯拿.确治(Heiner Koch)。

讯息内容：「教宗获悉柏林发生可怖的暴力行为，造成相当多的人受伤，许多人死亡。他表达他对受害者家人的哀悼，传达他的关怀，并在他们痛苦的时刻一起。

在祷告中，他祈求离世的人得到天主的怜悯，并医治受伤的人。教宗也感谢救援和安全部门的努力。教宗方济各与所有善意的人一道，致力于确保恐怖主义的凶残愚昧不再在我们的世界中找到一个地方呈现。在这方面，教宗恳求慈悲的天主赐予人们安慰、保护和祝福。」

同样，帕罗林枢机代表教宗，向俄罗斯总统普京表示慰问。「教宗方济各感到悲痛，当他获悉安卡拉发生暴力攻击，导致安德肋·卡洛夫大使（Andrei Karlov）逝世。教宗向所有丧生的人表示哀悼，并特别向卡洛夫家庭成员表示同情。在向全能天主祈祷收纳他的灵魂时，教宗方济各向你和所有俄罗斯联邦人民表示，在这个时候送上他的祈祷和精神团结。」