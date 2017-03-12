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» 12/03/2017, 18.36
梵蒂冈
教宗: 「留心和警醒」, 以免「迷失在我们的罪和不忠」
将临期今天开始, 它是一个「给我们迎接上主来与我们相遇的时候，来证实我们对天主的渴望, 并向前看, 为基督的再来作准备」。「耶稣告诫我们要注意和警惕, 准备欢迎祂回来。」
另见
09/02/2005 梵蒂冈
教宗指出教会与社会都应关注老人
若望·保禄二世在二OO五年四旬期文告中，邀请人们摒弃毫无用途的消费主义观念。身在医院的教宗，更为今年的四旬期文告增添了特殊的深刻含义
24/03/2017 17:36:00 阿曼
阿拉伯半岛宗座代牧表示四旬期是朝圣教会为受迫害的基督徒祈祷
辛德尔主教描述当地团体是一个“充满了喜乐”的筹备复活瞻礼的团体，“踊跃参与各种礼仪活动”。克服重重困难参加礼仪，甚至跋涉几百公里。教友多是在阿拉伯半岛打工的外籍劳工，特别是印度、菲律宾等。家庭分裂、牧灵的首要任务。地方伊斯兰是温和派的、和睦相处的典范
13/03/2017 16:43:00 伊拉克
尤素福神父表示：四旬期是支持摩苏尔难民的特别时刻
食品、衣物、现款、取暖所用燃料只是当前必需品中的一部分。近几个星期的围剿伊斯兰国行动军事行动造成了新一轮难民潮、迫切需要更多的物资。筹备复活节的时期，是“感受他人需要、关怀他人”的契机
08/03/2017 18:20:00 中国
四旬期是满足中国人对天主渴望的时刻
对物质主义、消费主义、共产主义意识形态的失望促使人探索新的精神源泉。各地堂区举行四旬期慕道者讲座、读经班、明供圣体、拜苦路、爱德活动等
01/03/2017 18:40:00 梵蒂冈
教宗指四旬期是“从奴役到自由”、“从死亡到生命”的道路
教宗主持圣灰礼仪，指出四旬期是“恩宠的时刻”，使人们牢记造物主的“气息”；使我们摆脱自私主义窒息的时刻；自问“如果天主给我们关上了门我们会怎样？”的时刻
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Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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古吉拉特邦选举委员会指控总主教发放产生「恐惧」的消息
Nirmala Carvalho
29/11/2017 中国
29/11/2017 ..." " 梵'冈
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