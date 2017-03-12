梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教宗方济各结束缅甸和孟加拉的旅程回到罗马, 今天带领诵念《三钟经》祈祷，感谢所有为他此行祈祷的人。

今天上午, 他前往罗马圣母雪地大殿，向那帧《罗马人民的救赎》(Salus populi romani)古老画像前放置白花，感谢圣母的护佑。

教宗在致辞时，敦促信徒「保持注意和警醒」, 因此不致在我们的罪和不忠迷失, 并「容许天主闯入我们的存在」。

今天, 在诵念圣母祈祷之前, 教宗方济各提醒在圣伯多禄广场上3万名朝圣者，今天是将临期旅程开始, 这将在圣诞节达到高峰。他说，将临期给我们迎接上主来与我们相遇的时候，来证实我们对天主的渴望, 并向前看和为基督的再来作准备。「祂将在圣诞节回到我们之中, 当我们记住祂的历史性到来，在人类条件的谦卑；但每当我们愿意迎接祂的时候, 并将在时间终结时，他会再次来『审判活人和死人』。因此, 我们必须时刻保持警醒, 等待上主, 希望能见到他。今天的弥撒向我们介绍了这个唤起这个警醒和等待的主题。」

「在福音中 (马尔谷13:33-37) 耶稣劝告我们要注意和观看, 准备好在祂回来时欢迎祂。祂告诉我们: 『你们要当心，要醒悟，因为你们不知道那日期什么时候来到。......免得他忽然来到，遇见你们正在睡觉』 (谷13:33-36)。关注你的人就是那一位了, 在世界的喧闹声中, 不让自己被分心或肤浅所淹没, 而是以一种完整而有意识的方式生活, 挂虑别人。」

「有了这种态度, 我们就会意识到别人的眼泪和需要, 我们也可以理解他们的精神能力和素质。关心的人也会转向世界, 试图消除当中的冷漠和残酷, 为那些美的宝藏而欣喜。它是关于理解和认识到个人和社会的痛苦和贫困, 以及在每天小事中的隐藏财富, 上主就在那里放置我们。」

「警醒者是接受邀请保持警惕, 即不被沮丧、缺乏希望、失望淹没, 但同时拒绝了许多虚荣的机会, 其中世界是圆满的,有时个人或家庭的时间和安宁被牺牲。这是以色列子民的痛苦经历, 正如先知依撒意亚所说: 『上主! 你为什么让我们离开你的道路?』(依63:17), 但这是对子民本身不忠的影响 (参见 64:4b)。我们常常发现自己处于这种对上主召叫而不忠的境地: 祂向我们展示了正确的道路、信仰的方式、爱的方式, 但是我们在别处寻求我们的幸福。

「小心谨慎和警醒，是不要继续偏离上主的道路，迷失于我们的罪和不忠之中的条件；这些条件是让天主进入我们的存在，以恢复意义和充满善良与温柔的价值。」

在《三钟经》之后，教宗在最近的旅程中感谢那些为他祈祷的人。「对生活的许多面孔的记忆，但高贵和微笑，令我印象深刻，他们都在我的心内，在我的祈祷之中。」

另外，「特别是我在洪都拉斯人民的祈祷中也提到，他们可以和平地克服目前的困难时刻。」