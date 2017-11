» 11/26/2017, 17.26



梵蒂冈 教宗: 为北西奈清真寺遭杀害的穆斯林,静默祈祷



在今天的《三钟经》祈祷, 教宗方济各对11月24日在埃及发生的大屠杀表示「极大的悲痛」。「天主的王权: 与受苦的人团结在一起, 唤起各地人们的态度和怜悯之心。」「那乞丐、那有需要的人向我们伸手求助是耶稣;那个孩子、那个囚犯…。」昨天在科尔多瓦 (阿根廷) 加大利纳.德玛利亚.罗德里格斯姆姆(Catalina de María Rodríguez)获列品真福。今晚教宗方济各启程赴缅甸和孟加拉。 梵蒂冈 (亚洲新闻) - 「那些人在那一刻正在祈祷。我们也静默,祈祷…。」教宗方济各说道,邀请近二万名朝圣者,为11月24日发生在北西奈阿里什附近的清真寺大屠杀的受害者祈祷。 教宗已发送电报,谴责屠杀并向整个埃及人民表示团结关怀。教宗邀请聚集在圣伯多禄广场的朝圣者在《三钟经》为此祈祷。教宗说: 「亲爱的兄弟姊妹们: 星期五在埃及北部西奈一座清真寺发生大屠杀的消息, 给我们带来了极大的悲痛。我继续为许多受害者、伤者和整个社会祈祷, 它带来严重的影响。愿天主将我们从这些悲剧中解救出来, 并支持所有为和平、和睦与共存工作的努力。」 早些时候, 教宗方济各集中于今天隆重的耶稣基督普世君王节弥撒的福音, 强调了关于普世审判的章节 (玛窦福音 25: 31-46)。 教宗说:「这圣言永远不会停止影响我们, 因为圣言揭示天主的爱如何来到我们: 祂要与我们同在, 不是当我们很好的时候, 或者当我们健康快乐时, 而是当我们有需要的时候。祂以这种隐秘方式, 祂容许我们遇见祂, 伸出祂的手给我们,我们说如乞丐。因此, 耶稣揭示了祂审判的决定性标准, 即对危难时给邻居具体的爱。从而揭示了爱的力量、天主的王权: 与那些受难的人团结在一起, 唤起人们的态度和怜悯的工作。」 「审判比喻继续,通过介绍国王剥夺那些在有生之年,不关心他们兄弟需要的人。即使到那时, 他们仍然惊讶地问: 『主啊! 我几时见了你饥饿, 或口渴, 或作客,或赤身露体, 或有病,或坐监, 而我们没有给你效劳?』(玛25: 44)。巧妙地说: 『如果我们看到你, 我们一定会帮助你! 』但『君王回答他们说: 凡你们没有给这些最小中的一个做的, 便是没有给我做。』 (玛25: 45)。在我们生命的最后, 我们的将以爱来评判, 即, 在我们的具体承诺, 爱和服务耶稣在我们的年轻和贫困的同胞。那个乞丐, 那些向我们伸出手的穷人是耶稣;那个孩子、那个囚犯…。」 教宗总结: 「耶稣将在时间的终结来审判所有的民族, 但祂来到我们每天, 在许多方面, 并要求我们欢迎他。愿圣母玛利亚帮助我们,遇到祂和迎接祂,在祂的圣言和圣体圣事中, 同时,在捱受饥饿、疾病、压迫和不公义的兄弟姊妹中接受祂。愿我们的心在今天的生活中欢迎他, 这样我们就会受到他的欢迎, 进入他光明与和平的王国,享受永生。」 在《三钟经》和为埃及大屠杀的静默祈祷后, 教宗方济各指出,昨天在科尔多瓦 (阿根廷) 加大利纳.德玛利亚.罗德里格斯姆姆(Catalina de María Rodríguez)获列品真福。她是耶稣圣心会赫尔马纳斯会的创始人, 这是阿根廷第一个女修会。 教宗告别朝圣者之前说, 今晚他将启程去缅甸和孟加拉。「我恳请大家,以祈祷陪伴我, 所以我在这两个国家的临在,是一个亲密接触和希望的标记。」 e-mail this to a friend Printable version







