|
|
» 11/26/2017, 17.26
梵蒂冈
教宗: 为北西奈清真寺遭杀害的穆斯林，静默祈祷
在今天的《三钟经》祈祷, 教宗方济各对11月24日在埃及发生的大屠杀表示「极大的悲痛」。「天主的王权: 与受苦的人团结在一起, 唤起各地人们的态度和怜悯之心。」「那乞丐、那有需要的人向我们伸手求助是耶稣；那个孩子、那个囚犯…。」昨天在科尔多瓦 (阿根廷) 加大利纳.德玛利亚.罗德里格斯姆姆(Catalina de María Rodríguez)获列品真福。今晚教宗方济各启程赴缅甸和孟加拉。
另见
17/03/2009 中国 – 西藏
如果西藏真和平北京释放真班禅喇嘛
达赖承认的十一世班禅和家人一起被绑架。北京继续强调他很好，西藏具有广泛宗教自由：释放真班禅可能是唯一可信标志
17/08/2013 埃及 - 伊斯兰教
开罗：数百名伊斯兰主义者驻扎清真寺内；更多教堂和教会建筑物受袭
军队与示威者谈判以回复清真寺秩序。昨天，1000多名伊斯兰主义者被逮捕。血库被焚毁；消防员遭示威者开枪。基督徒组织列出遇袭教堂的清单。哈马斯和伊朗捍卫穆斯林兄弟会。
13/09/2013 埃及
伊斯兰极端分子占领明亚新教圣堂将其变成清真寺
萨马拉特省基督徒揭露，八月十四日，伊斯兰极端分子占领当地圣堂至今。警方没有采取任何措施、没有逮捕任何人。一个多月以来，基督徒无法进入圣堂内，墙外被人写上"烈士的清真寺"
02/06/2011 埃及 - 伊斯兰
建造圣堂和清真寺新法规
简化建造宗教建筑的官僚手续。天主教会发言人表示“是一件好事”，但需要等待最后定稿
21/11/2003 埃及
世界最重要的逊尼派伊斯兰大教长严重谴责恐怖主义
|
Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
TOP10
25/11/2017 中国
北京火灾后众多人无家可归。政府驱逐外来人口
John Ai
24/11/2017 孟加拉-..."
24/11/2017 中国 - ..." - 孟加拉【更-版'
罗辛亚危机: 中国的调解会成功吗？
Sudha Ramachandran*
24/11/2017 梵'冈
移民问题不只是教宗方济各的“情结”
Bernardo Cervellera
23/11/2017 也门
种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
24/11/2017 中国
24/11/2017 ..." - 梵'冈
克钦人朝圣者展开三天两夜旅程等待教宗方济各
Paolo Fossati
24/11/2017 叙利亚 - 沙特阿拉伯 - "合国
26/11/2017 梵'冈
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
Newsletter
AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!
AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
News feed
|
Books
2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®