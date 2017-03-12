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» 12/03/2017, 04.10
梵蒂冈
教宗: 对于中国，「我们必须轻轻地、一步一步来。」
教宗从孟加拉国回罗马途中答记者问。在缅甸，若提到罗兴亚人，「就像在对话者面前砰的一声关上门。但是我有描述了这种情况，我谈到了少数群体的权利，这样我就可以在私下交谈中进一步表达看法。」至于印度之行，「如果我还活着，我希望能在2018年进行。」
另见
24/11/2017 23:54:00 梵蒂冈
移民问题不只是教宗方济各的“情结”
教宗方济各在今天发布的2018年世界和平日文告中引用了若望保禄二世和本笃十六世的思考，两位前任教宗都大力呼吁接纳移民和难民，把世界建设成为“共同的家”。移民不只是一个经济负担，而且还是“和平工地”的建设者，他们有着丰富的“勇气、能力、能量和愿景”。回顾教宗保禄六世探访罗姆人的经历。
09/10/2017 10:04:00 俄罗斯
俄罗斯年轻人给普京生日的苦涩礼物
反对者团体在领袖阿力克谢·纳瓦尔尼由于自10月2日入狱而缺席的情况下组织了抗议活动。已经当权二十多年的普京还未确认其将再次竞选总统，但预测普遍认为他将再次压倒性胜选连任下一个六年。日薄西山的政权。莫斯科警方出人意料的克制。
11/02/2012 香港
香港：劳工人手紧张，到2018年短缺
一个政府研究指出，到2018年，将会有一万四千人短缺，以维持目前水平及应付经济增长。
09/05/2017 16:28:00 印度尼西亚
钟万学的“判决结果深受国内目前政局的影响”
“政治干预法律审判”；“法官的决定对国家法制和司法体系发展而言是危险的”；“印尼怎么能堪称一个奠定在法制国家基础上的非宗教性国家”？“法律判决的意义远远超过了法院围墙”
23/03/2017 13:14:00 梵蒂冈
教宗指出如果不听天主圣言，就会混淆天主和魔鬼
“当一个民族、一个团体，我们说的还有基督信仰团体、堂区、教区，堵上耳朵、对上主的圣言充耳不闻，去寻找其它声音、其它主人，最终便会遇上邪神，世界、世俗和社会所提供的邪神。远离了活的天主”
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Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
TOP10
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
27/11/2017 ..."-梵'冈
27/11/2017 中国
北京幼儿园虐儿案被指涉及当局和军方的网上舆论被噤声
John Ai
28/11/2017 中国
30/11/2017 中国
27/11/2017 ..."-梵'冈
天主教友们在仰光街头迎接教宗（视频）
Paolo Fossati
28/11/2017 中国
29/11/2017 中国
27/11/2017 印度
古吉拉特邦选举委员会指控总主教发放产生「恐惧」的消息
Nirmala Carvalho
29/11/2017 ..." " 梵'冈
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