梵蒂冈城（亚洲新闻） - 教宗方济各返回罗马，在当地时间晚上9时40分抵达。他在回答记者问题时说，对于中国需要「一步一步、轻轻地、缓缓地进行，富有耐心。把心扉的门打开。」

他说:「别担心！中国之行尚未准备就绪。」「我已经说过，我想访问中国。我想做此事并不是秘密。与中国的谈判处于高层次的文化层面，目前在中国有一个梵蒂冈博物馆的展览；还有关于中国教会的政治谈判。我们必须一步一步、轻轻地、缓緩地进行，富有耐心。把心扉的门打开，我相信去中国访问对每个人都是好事。我想做的。」

记者提问了有关逃往缅甸的罗兴亚人问题。为什么他没有提到他们的名字，教宗说：「我没有与将军们谈判真相。在缅甸，我尊重我的对话者.....。对我来说，最重要的是讯息已经传达了。出于这个原因，我们必须一步一步地说，及聆听答复。我真的希望将这个讯息转达。如果我在正式发言中说了这话，那就好像在对话者面前砰的一声关上了门。但是我描述了这个情况，我谈到了少数群体的权利，所以我可以在私下交谈中进一步讨论。我对这次会谈感到满意。」

关于与罗兴亚人会晤，教宗说：「这不是原来的计划。我知道我要见罗兴亚人，但我不知道在哪里或如何进行，但这是访问的条件。在与政府和明爱接触后，政府允许罗兴亚人前来。政府保护他们和接待他们。孟加拉国为他们所做的是伟大的。这是一个好客的例子。一个贫穷的小国，收容了70万人......。想想那些关上门的国家。我们必须感激他们给我们的榜样。」

「最后他们来了，惊怕。有人告诉他们，他们什么都不能说。那个宗教间会议准备了我们所有人的心。当那一刻给他们前来和我会面，排着队，我不喜欢这形式。有人想立刻赶他们走；于是我生气了，喝了一声。我是罪人！我多次说了这个词：尊重！他们遂留下。后来，听完他们每个人说话之后，我开始感觉到内心有点什么。我不能不说话便让他们离开。我开始说话，我请求他们原谅。那一刻，我哭了，我尽量不让别人看到。他们也在哭泣。那讯息传开了，不仅在这里。大家都知道了。」

教宗方济各回答了关于宗教间对话与福传之间关系的问题。「第一个区别：福音传播不是使人改变宗教。正如本笃十六世所解释的那样，教会不是靠改变他人的宗教才增长，而是靠吸引力、见证。什么是福音传播？它是生活在福音之中，见证人们如何活出福音：在《真福八端》、玛窦福音第25章、见证有如善良的撒玛黎雅人、宽恕70个7次。在这样的见证中，圣神在工作，皈依改变宗教会持续。」

「护教学在理智上不容易令人信服。我们是福音的见证人。希腊文『martyr』(证人、殉道者)，每天要有殉道精神，甚至流血殉道，当它真的要发生时。最重要的是什么？当人以见证和尊重的方式生活，那个人就在缔造和平。当传教改变别人宗教时，和平就开始崩溃。」

最后，谈到印度之旅的可能性时，教宗方济各说：「最初计划是去印度和孟加拉国，但是后来谈判拖延了，时间紧迫，所以我选择了这两个国家：孟加拉国一直在计划之中，但是我们增加了缅甸。这是一个祝福，因为访问印度，旅程只能集中一个国家，因为你必须去南部、中部、东部、东北部和北部，该国有不同文化。如果我还活着的话，我希望在2018年可以实现！」