梵蒂冈 教宗: 聆听天主的声音,以辨别自己的圣召并生活开来



教宗方济各发表「第五十五届世界圣召祈祷日」文告,主题为「聆听、明辨、活出上主的召叫」。「天主悄悄而谨慎地来, 没有强加在我们的自由之上。」「每一位基督徒都应该在自己的生活中,培养一种『体察内心』的能力, 以便了解自己被上主召唤之处和工作, 以完成祂的传教使命。也就是「今天」。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 聆听呼唤我们的上主的声音;辨别如何作出必要的选择,就是见证信仰在不同范畴,当中我们已经决定了的生活。这些是圣召旅程的步骤,是教宗方济各在「第五十五届世界圣召祈祷日」文告,将在2018年4月22日庆祝, 主题为「聆听、明辨、活出上主的召叫」。 在今天发表的文件中, 教宗方济各写道:「这三个方面: 聆听、明辨、生活,也出现在耶稣自己的传教使命的开始, 当祂在沙漠祈祷和挣扎的时候, 祂到访纳匝肋犹太圣殿。在那里, 祂聆听了圣言, 辨别了天父托付给祂的使命的内容, 并宣讲祂是「今天」来完成 (路加福音4:16-21)。 e-mail this to a friend Printable version







