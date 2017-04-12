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» 12/04/2017, 17.29
梵蒂冈
教宗: 聆听天主的声音，以辨别自己的圣召并生活开来
教宗方济各发表「第五十五届世界圣召祈祷日」文告，主题为「聆听、明辨、活出上主的召叫」。「天主悄悄而谨慎地来, 没有强加在我们的自由之上。」「每一位基督徒都应该在自己的生活中，培养一种『体察内心』的能力, 以便了解自己被上主召唤之处和工作, 以完成祂的传教使命。也就是「今天」。
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预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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