梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 聆听呼唤我们的上主的声音；辨别如何作出必要的选择，就是见证信仰在不同范畴，当中我们已经决定了的生活。这些是圣召旅程的步骤，是教宗方济各在「第五十五届世界圣召祈祷日」文告，将在2018年4月22日庆祝, 主题为「聆听、明辨、活出上主的召叫」。

在今天发表的文件中, 教宗方济各写道:「这三个方面: 聆听、明辨、生活，也出现在耶稣自己的传教使命的开始, 当祂在沙漠祈祷和挣扎的时候, 祂到访纳匝肋犹太圣殿。在那里, 祂聆听了圣言, 辨别了天父托付给祂的使命的内容, 并宣讲祂是「今天」来完成 (路加福音4:16-21)。