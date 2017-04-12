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    • » 12/04/2017, 17.29

    梵蒂冈

    教宗: 聆听天主的声音，以辨别自己的圣召并生活开来



    教宗方济各发表「第五十五届世界圣召祈祷日」文告，主题为「聆听、明辨、活出上主的召叫」。「天主悄悄而谨慎地来, 没有强加在我们的自由之上。」「每一位基督徒都应该在自己的生活中，培养一种『体察内心』的能力, 以便了解自己被上主召唤之处和工作, 以完成祂的传教使命。也就是「今天」。

    梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 聆听呼唤我们的上主的声音；辨别如何作出必要的选择，就是见证信仰在不同范畴，当中我们已经决定了的生活。这些是圣召旅程的步骤，是教宗方济各在「第五十五届世界圣召祈祷日」文告，将在2018年4月22日庆祝, 主题为「聆听、明辨、活出上主的召叫」。

    在今天发表的文件中, 教宗方济各写道:「这三个方面: 聆听、明辨、生活，也出现在耶稣自己的传教使命的开始, 当祂在沙漠祈祷和挣扎的时候, 祂到访纳匝肋犹太圣殿。在那里, 祂聆听了圣言, 辨别了天父托付给祂的使命的内容, 并宣讲祂是「今天」来完成 (路加福音4:16-21)。
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