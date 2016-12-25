大马士革（亚洲新闻） - 在12月30日午夜，由叙利亚政府和反叛民兵签署的停战协议强制性生效，叙利亚人民“普遍赞成”这份协议。教廷驻叙利亚宗座大使马里奥.泽纳里枢机（Mario Zenari）说，停战极其脆弱，但在全国层面来看，“该协议早就应该签署”，希望它将会带来“一点缓解”。 泽纳里枢机向《亚洲新闻》说，俄罗斯和土耳其之前的协议，促使战斗冻结。

停战似乎可以维持，预计下个月将在哈萨克斯坦举行新的和平会议。

即使梵蒂冈驻叙利亚的首席外交官提醒要保持谨慎，但他让然认为停战是“积极的一步”。 他说，“直到昨天，在大马士革东部仍有爆炸和迫击炮弹爆炸事件。12月29日下午首都东部有火箭掉落。

泽纳里枢机补充道，人们“已经厌倦了这场战争，”所以他们“欢迎停火，这次停火协议的签署是今年的第三个，希望结果比前两个好。

该协议包括大部分反对派团体，他们已经与巴沙尔.阿萨德总统 (Bashar al-Assad) 对峙了五年多的时间，他们不是伊斯兰国家和其他圣战民兵。 人民保护部队（简称YPG，叙利亚库尔德战士）也被排除在协议之外。 俄罗斯总统普京说，休战是脆弱的。 与此同时，最近重新夺回阿勒颇后，叙利亚伊朗俄罗斯未来目标仍不清楚。

教廷大使表示，在首都的街道上，“你可以呼吸不同的空气，希望这个协议会比之前的更好，可以使人承受。” 他补充道，“直接目标”是促进人道主义援助、粮食、基本必需品的分配。 此外，他呼吁“回到谈判桌上，避免更多的平民伤亡，防止进一步的破坏”。

我们必须依然要强调这些有利于和平的“小举措”，即使人民“仍然在等待形式的发展，并且没有100％的确定这项协议是否会持续。 枢机确信，在任何情况下，这次停战与以往不同，它有积极的因素，给我们希望。我们必须等待，再看吧”。

泽纳里枢机谈到莫斯科和安卡拉之间签署协议的“反馈和积极反应”，目前的“问题”是看看在不久的将来会发生什么。 枢机确认，“仍有几个问题尚未解决 - 并非所有叛乱团体都签订协议，当地局势仍然分散，形势不明确，在哪一方会被包含在停战协议，以及对国家未来起到的作用方面仍然存在怀疑和不确定因素。

虽然国际政治走向解决复杂的叙利亚问题，但局势仍然很严峻，特别是在首都大马士革，“这里已经停水四天，问题开始接踵而至”。泽纳里枢机表示，目前“没人知道谁或什么导致这个问题的发生。 据一些消息来源说，水库在战斗中被损害，另外一些人则说, 水库已被圣战组织和反叛者投毒。 枢机说,“我们不知道原因是什么 , 但我们担心，因为我们甚至开始使用仅有的瓶装水。有卡车开往城市分配水，但是人心惶惶。

最后，这位驻大马士革的宗座大使回忆起最近的圣诞节庆祝活动，在大马士革和阿勒颇以及该国其他地区的基督徒“大量投票”。泽纳里枢机表示:“基督徒在这些庆祝活动中找到了安慰， 因为信仰是基督徒变强大的一个要素，帮助他们敢于面对困难。主教神父们非常高兴，特别是在阿勒颇，有一种缓解和希望的气息，已停止轰炸”。 最后枢机总结道，圣诞节和复活节是叙利亚的法定假日，对穆斯林来说也是极其重要的庆祝活动，这证实了基督徒在国家人民的生活中存在的重要性和公认的价值。