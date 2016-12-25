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» 12/31/2016, 16.49
叙利亚 - 梵蒂冈
教廷大使: 休战是“积极的一步”，“缓解”形势。 大马士革面临饮水危机
在俄罗斯和土耳其的调解下，马里奥泽纳里枢机（Mario Zenari）呼吁对政府和叛军达成的停火协议持谨慎的乐观态度。 “直接目标”是促进“人道主义援助的分配”，“重新启动谈判”。圣诞日是叙利亚的法定假期，许多基督徒参与了圣诞节庆典。
另见
08/09/2004 土耳其 ? 欧盟
欧盟委员指出“一旦土耳其加入欧盟，欧洲一体化将成为泡影”
荷兰自由党成员波尔克斯坦支持拉青格枢机的观点
29/12/2015 日本
广岛天主教徒: 圣诞节不是假期，但是喜乐的日子
宗座外方传教会士阿纳尔多·内格里神父(Arnaldo Negri) 在广岛教区的三原服务。他的职务服务南美洲人和菲律宾人。在日本, 圣诞节不是法定假日，有些天主教徒要从“30公里”外前参与弥撒。尽管“天主教徒人数很少，甚至一个小社群已经可以是一件大事”。
08/03/2015 梵蒂冈
教宗：在四旬期，我们在生活中兴建圣殿奉献给天主，让祂「洁净我们的心」。向妇女致候
在今天《三钟经》祈祷，教宗方济各要求我们，把自己的生活作为「祂对我们兄弟姊妹的爱的标记，尤其是最弱和最贫穷的人」。涤净自己，除去「贪婪、嫉妒、世俗、心胸狭隘、仇恨的态度；好说是非或说别人不是的习惯」。教宗向妇女致意，并指出，；那些使妇女被边缘化的地方，「是贫乏、无生气的境地」。他提醒信众，要关心生活在困难时刻的人。
26/02/2015 台湾
台湾四旬期：宣讲福音捍卫移民
台湾岛内移民劳工处境艰难：权力遭到侵犯、合同被撕毁、家庭帮工甚至要遭到雇主毒打。经过多年法律和文化领域的努力，情况终于有所好转。教会及其社会训导是"帮助劳工融入社会的有效工具"，菲律宾劳工麦克·索的经历，他努力为那些被剥夺了权利的人主持正义
25/02/2015 台湾
台湾在福传中善度四旬期
中国天主教徒"再也不愿意抱怨他们人数少了，而要开始行动，让大家认识他们、特别是认识福音。复活降临之际，应取得丰硕的福传成果、作出丰富的见证"。传媒人苏志郎的经历
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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25/12/2016 梵'冈【更-版'
28/12/2016 孟加拉
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25/12/2016 梵'冈
26/12/2016 "罗- - "大利
西方灵性导师: 罗曼.诺斯卡尔菲神父安息
Stefano Caprio
27/12/2016 也门 " 印度
28/12/2016 中国 - 梵'冈
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26/12/2016 梵'冈
27/12/2016 也门 " 阿"犹 " 印度
27/12/2016 南韩
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