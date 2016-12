» 12/20/2016, 20.08



梵蒂冈 - 中国 教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明 Bernardo Cervellera



梵蒂冈新闻部主任在声明称,教廷明认中国天主教徒的"痛苦",因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议,该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教廷"明白并认同"中国天主教徒的痛苦,因为在成都教区和西昌教区两个主教祝圣礼上,都有一位非法主教(在公安人员陪同)参加。同时,声明重申教廷对于「中国天主教代表会议」的"已知"立场(即"与天主教教义不相符",载于教宗本笃十六世的《信函》,由教宗方济各确定),梵蒂冈"将按既定事实作出判断"。 本文撮要梵蒂冈新闻部主任今天发表的声明,关于"成都和西昌最近举行的主教祝圣礼"以及"第九届中国天主教代表会议"。根据《亚洲新闻》的消息来源,会议将于12月26日至30日在北京天泰宾馆举行。 中国四川省成都教区(11月30日)和西昌教区(12月2日)两位主教,都是得到教廷批准和中国政府认可,但是两个晋牧礼上,都有一位非法主教乐山教区(四川)雷世银参加。当地信众反对和拒绝他到临祝圣礼,最终他由公安人员护送进场。 因此,该声明称:"在上述两个主教祝圣礼,有一位因为非法祝圣而使其法定地位受到圣座研讯的主教参加了,引致有关方面不安,也为中国天主教徒带来悲痛。教廷明白并认同他们的痛苦。” 对于中国天主教代表会议,教廷比较温和。在整个中国教会,不论公开还是地下团体,多次要求教廷就这些问题作出判断。「代表会议」是"最高权力机构"(在其《章程》所述),指示天主教会要以"民主办教"等。教宗本笃十六世致中国天主教徒的《信函》(2007年)称之为"与天主教教义不相符"。 在上届2010年第八届代表会议(图)前,教廷曾要求主教不要参加。作为响应,中国政府强行把主教们带到会场。教宗方济各已经确认教宗本笃《信函》的价值。不过,这次教廷的声明更加微妙。一方面,它说,”教廷在这两类事件(晋牧礼和代表会议) 的立场,涉及教义和教会的纪律,是众所周知的。”另一方面,"关于第九届代表会议,教廷期待按既定事实作出判断。” 这是一种方式,教廷由主教们自行决定是否参加;同时,期望看看主教们是否真正自由在做决定。但它也是方法,看看代表会议是否商讨一些违反宗教自由和天主教教义的议题。还有这届,领导层可能有变动。在自由参与方面,还要观察主教们是否自由选择到北京聚会,是否自由选择参与或不参与非法和绝罚主教的礼仪。在这种情况下,"既定事实"实在甚多。 声明总结时带出一点希望︰教廷"很肯定,所有的中国天主教徒,急切地都等待积极的信号,这将帮助他们信任政府和教廷之间的对话,并希望未来是团结与和谐的"。 e-mail this to a friend Printable version







e-mail this to a friend: 教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明 Middle East South Asia Central Asia North Asia South East Asia East Asia South West Asia Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Myanmar Cambodia China East Timor Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Kazakhstan North Korea South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Macau Malaysia Mongolia Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen Palestine Hong Kong Jordan Europe Nord America Sud America Africa

梵蒂冈新闻部主任在声明称,教廷明认中国天主教徒的"痛苦",因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议,该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)



































另见