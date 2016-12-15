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    » 12/20/2016, 20.08

    梵蒂冈 - 中国

    教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明

    Bernardo Cervellera

    梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。

    梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教廷"明白并认同"中国天主教徒的痛苦，因为在成都教区和西昌教区两个主教祝圣礼上，都有一位非法主教（在公安人员陪同）参加。同时，声明重申教廷对于「中国天主教代表会议」的"已知"立场（即"与天主教教义不相符"，载于教宗本笃十六世的《信函》，由教宗方济各确定），梵蒂冈"将按既定事实作出判断"。

    本文撮要梵蒂冈新闻部主任今天发表的声明，关于"成都和西昌最近举行的主教祝圣礼"以及"第九届中国天主教代表会议"。根据《亚洲新闻》的消息来源，会议将于12月26日至30日在北京天泰宾馆举行。

    中国四川省成都教区(11月30日)和西昌教区(12月2日)两位主教，都是得到教廷批准和中国政府认可，但是两个晋牧礼上，都有一位非法主教乐山教区(四川)雷世银参加。当地信众反对和拒绝他到临祝圣礼，最终他由公安人员护送进场。

    因此，该声明称:"在上述两个主教祝圣礼，有一位因为非法祝圣而使其法定地位受到圣座研讯的主教参加了，引致有关方面不安，也为中国天主教徒带来悲痛。教廷明白并认同他们的痛苦。”

    对于中国天主教代表会议，教廷比较温和。在整个中国教会，不论公开还是地下团体，多次要求教廷就这些问题作出判断。「代表会议」是"最高权力机构"（在其《章程》所述），指示天主教会要以"民主办教"等。教宗本笃十六世致中国天主教徒的《信函》（2007年）称之为"与天主教教义不相符"。

    在上届2010年第八届代表会议（图）前，教廷曾要求主教不要参加。作为响应，中国政府强行把主教们带到会场。教宗方济各已经确认教宗本笃《信函》的价值。不过，这次教廷的声明更加微妙。一方面，它说，”教廷在这两类事件(晋牧礼和代表会议) 的立场，涉及教义和教会的纪律，是众所周知的。”另一方面，"关于第九届代表会议，教廷期待按既定事实作出判断。”

    这是一种方式，教廷由主教们自行决定是否参加；同时，期望看看主教们是否真正自由在做决定。但它也是方法，看看代表会议是否商讨一些违反宗教自由和天主教教义的议题。还有这届，领导层可能有变动。在自由参与方面，还要观察主教们是否自由选择到北京聚会，是否自由选择参与或不参与非法和绝罚主教的礼仪。在这种情况下，"既定事实"实在甚多。

    声明总结时带出一点希望︰教廷"很肯定，所有的中国天主教徒，急切地都等待积极的信号，这将帮助他们信任政府和教廷之间的对话，并希望未来是团结与和谐的"。
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