加德满都（亚洲新闻） - 明天将有数千名天主教徒前往加德满都，参与圣诞日弥撒。

尼泊尔在八年前修订宪法成为一个世俗国家，因此基督徒被允许庆祝耶稣的诞生，尽管仍然有一些限制。

加德满都圣母升天主教座堂依纳爵.拉依神父 (Ignatius Rai) 说：「《宪章》中的世俗主义对所有信仰都有好处，这是所有少数群体，包括基督徒的胜利，但在实践中我们希望更多的尊重和平等。」

今年，他指出，人们正在准备庆祝圣诞节「比以往更加投入，并有数千人参加庆祝活动。」

尼泊尔立国240年(直到2007年)，一直是印度教君主制。尼泊尔基督徒联合会秘书长加哈特神父(Gahatrai)指出，尽管有变化，基督徒仍然面临限制。

他解释说:「我们知道，国家已被印度教徒统治多年，这一事实反映在生活各个方面。」

「我们很高兴法院决定释放八名被控强迫转换宗教的基督徒。但是我们仍然遭受一些歧视。例如: 政府决定取消圣诞节作为国立假日；有时也面临敬拜的限制。」

在尼泊尔的圣诞节不仅仅是由基督徒庆祝，也有各个宗教的成员认同是文化的一部分。

雷娜.维达尔(Rina Vaidya)是加德满都大学生：「我不是基督徒，但我已经庆祝了这个圣日多年，在这一天，家人和朋友见面，分享基督教所教导的和平与诚意的感觉。」

森查娜.戴文(Samjhana Tamang)是两个孩子的母亲：「我最小的女儿想要一张用耶稣图像装饰圣诞树，虽然我们不是基督徒，但我们每年都庆祝圣诞节，作为生活的一部分。」

简查.埃达卡里(Kanchan Adhikari)在印度教传统中出生和成长。他住在首都教堂旁边。「基督徒每年圣诞都邀请我去圣堂，今年我决定和朋友一起去看看。」