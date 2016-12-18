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» 12/24/2016, 07.15
尼泊尔
Christopher Sharma
数千基督徒在加德满都庆祝圣诞节，尽管受到宗教自由限制
圣母升天主教座堂依纳爵.拉依神父(Ignatius Rai)说，今年，基督徒将庆祝圣诞节，「比以往更加投入」。该国的宪法保障敬拜自由，但政府不再承认耶稣圣诞为国立假日。
另见
16/11/2016 13:37:00 梵蒂冈
教宗指出保护孩子、避免他们遭到剥削、保障他们受教育的权力
慈悲的事业“我们大家都很了解，但或许并没有本着应有的方式付诸实施：耐心地忍受骚扰我们的人”。“我们在圣经中看到天主亲自用慈悲忍受子民们的抱怨”。而“耶稣：三年的公开生活用了多少耐心”
26/07/2016 10:15:00 日本
“给残疾人安乐死”：二十六岁青年残杀十九位残障人士
凶手植松圣曾在这家收治一百五十位残障人士的福利院“津久井山百合园”工作。他写信给日本众议院要求将残障人士安乐死，因为他们不能“在社会中活动”。他带着沾满血迹刀子的背包向警察自首
09/06/2016 17:02:00 梵蒂冈
病人和残障人士慈悲圣年中将采用手语和盲文
在梵蒂冈圣伯多禄广场上举行的圣道礼仪宣读福音时，将历史上首次由部分残障人士演示。截至到今天，到罗马参加慈悲圣年活动在四大殿朝圣的共计9,100,935人
14/01/2016 中国 - 梵蒂冈
“中国化”运动旨在保障中共一党专制
继“中国梦”后，现在的这场爱国主义运动推动学习传统儒家思想。过去，中共憎恨孔夫子。今天，中共远离了传统道德风范、被腐败所困。大规模反西方、抵制圣诞运动：购物中心禁止播放圣诞歌曲、监控教堂、将宗教降低为为党服务的工具。与文革如出一辙
22/10/2015 孟加拉国 – 喀麦隆
“残障人面孔中显露出的基督”：约瑟夫从孟加拉国到喀麦隆的传教历程
约瑟夫•蒙戈尔•阿因德是一名宗座外方传教会的在俗传教士。他在拉杰沙西教会学校读书，并在那里读到了圣经、学习了要理。每当“周末回家时，我就给家人解释上主怎样派遣了祂的圣子到世间来挽救祂的子民”。他在喀麦隆工作了十年，为身心残障人士服务。基督信仰团体与伊斯兰团体和睦相处，不仅如此，“我们要感谢穆斯林志愿者，所有人都肯定我们的使命”
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
TOP10
18/12/2016 梵'冈
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
19/12/2016 中国 - 挪威
19/12/2016 香港 " 梵'冈
教会举行音乐会庆祝教宗方济各八十寿辰
Lucia Leung
19/12/2016 黎巴嫩
19/12/2016 马来西亚
19/12/2016 巴基-坦
拉合尔方济会士庆祝穆罕默德的生日（视频）
Kamran Chaudhry
20/12/2016 梵'冈 - 德国 - "罗-【更-版'
19/12/2016 叙利亚
20/12/2016 "合国 - 叙利亚
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