北京（亚洲新闻/通讯社）- 新疆政府报道说，在南疆墨玉县昨天发生“恐怖袭击”，共造成五人死亡。

三名袭击者驾车冲进墨玉县委大院，并引爆炸弹。根据官方报道，三名袭击者引燃了土制的炸弹。警方击毙了三名袭击者，另一名县委雇员和保安在爆炸中丧生，另有三人受伤。

数十年来，以穆斯林为主的新疆地区一直充满矛盾，特别是维吾尔族和汉族之间的冲突。 中国谴责分裂新疆的“东突伊斯兰运动”，并控诉他们与国际伊斯兰恐怖组织勾结。

相反地，维吾尔族人谴责北京在新疆施行种族同化、军事统治及政治经济殖民主义，使得本地人边缘化。 由于担心阿富汗和巴基斯坦伊斯兰极端主义的渗透，中国政府严格控制清真寺，严禁他们向青年人讲授讲义，并禁止他们参加祈祷，甚至在斋月禁止他们禁食。

2013年， 三名维吾尔人在天安门广场驾车冲入人群，造成包括他们自己在内的五人死亡。