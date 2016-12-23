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    » 12/29/2016, 00.00

    中国

    新疆： 五人在汽车炸弹“恐怖袭击”中丧生



    爆炸发生在南疆的墨玉县。打击恐怖主义和宗教压迫

     

    北京（亚洲新闻/通讯社）-  新疆政府报道说，在南疆墨玉县昨天发生“恐怖袭击”，共造成五人死亡。

    三名袭击者驾车冲进墨玉县委大院，并引爆炸弹。根据官方报道，三名袭击者引燃了土制的炸弹。警方击毙了三名袭击者，另一名县委雇员和保安在爆炸中丧生，另有三人受伤。

    数十年来，以穆斯林为主的新疆地区一直充满矛盾，特别是维吾尔族和汉族之间的冲突。 中国谴责分裂新疆的“东突伊斯兰运动”，并控诉他们与国际伊斯兰恐怖组织勾结。

    相反地，维吾尔族人谴责北京在新疆施行种族同化、军事统治及政治经济殖民主义，使得本地人边缘化。 由于担心阿富汗和巴基斯坦伊斯兰极端主义的渗透，中国政府严格控制清真寺，严禁他们向青年人讲授讲义，并禁止他们参加祈祷，甚至在斋月禁止他们禁食。

    2013年， 三名维吾尔人在天安门广场驾车冲入人群，造成包括他们自己在内的五人死亡。

     
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