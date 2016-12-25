吐巴达升（亚洲新闻） - 在巴基斯坦旁遮普省一个城市，不少人在圣诞节喝了有毒的酒精后，死亡的人主要是基督徒，死亡人数已上升到49人。

人权份子门德斯神父(Bonnie Mendes) 访问了在吐巴达升市(Toba Tek Singh)的医院中发生事故并且仍然住院的病，约100人。

他将最新的消息传递给《亚洲新闻》，据此，甲醇中毒的酒精来自基督城穆巴拉卡巴德的警察局。他说：「这个事实带出了许多问题，为什么警察有酒精？谁把它带到基督徒村庄？」

神父注意到若瑟·阿尔沙德主教 (Joseph Arshad) 探望费萨拉巴德教区医院的一些受伤者，要求立即澄清事件，并展开调查。

大多数受害者是基督徒，但也有一些穆斯林。巴基斯坦最近禁止饮酒。唯一免除禁令的是少数民族和游客，他们可以购买酒、葡萄酒和啤酒，但只能在授权的商店和在有许可证下进行。

鉴于人口的极端贫困和密切的控制，饮料常常以传统方式在家里生产，并且可能含有有害物质如甲醇。

门德神神父 (Bonnie Mendes) 报告说，他给受害者的亲戚带来安慰。其中约30人已经被埋葬，棺材是由巴基斯坦政府提供。几个家庭成员因为灾难而震惊，他们仍然在街上为离开的灵魂祷告。

他总结说：「希望耶稣祝福大家，让我们度过这场悲剧。」