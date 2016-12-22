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» 12/28/2016, 00.42
中国 - 梵蒂冈
Elizabeth Li
旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
另见
22/03/2010 梵蒂冈 – 中国
刘裕政总主教曾为大陆教会背起＂沉重的十字架＂
刚晋牧的刘裕政总主教，将于五月初到马达加斯加履任宗座大使。此间，梵蒂冈中国小组召开一年一度的会议，为期三天，探讨信仰培育与修和等议题。
31/10/2016 13:33:00 伊拉克
基督教领导人指出伊斯兰国后摩苏尔和尼尼微平原应成为宗教合一与自由的典范
应加尔丁礼宗主教萨科枢机的邀请，伊拉克基督教会领导人与昨天在埃尔比尔召开会议，讨论了地区未来。基督徒历来是伊拉克的组成部分、是“伊拉克现代化和开放的先锋”。是能力在不同“接纳与合一的典范”。呼吁多元文化抵制种种将地区穆斯林化的假设，有人主张将这里变成阿拉伯和库尔德人的穆斯林地区
28/04/2016 14:01:00 日本 - 美国
奥巴马“准备访问”广岛，但不会就原子弹道歉
美国和日本政府的多个消息来源纷纷证实美国总统奥巴马准备访问一九四五年被美军投掷原子弹的日本城市。安倍晋三将全程陪同美国总统，并表示谈核弹受害者“并不是最重要的”
06/04/2016 16:19:00 中国
中央军委原副主席郭伯雄受贿犯罪成立移送审查起诉
郭伯雄曾经任中央军委副主席达十几年，地位仅次于国家军委主席，即国家主席。他涉嫌受贿“至少一千二百万欧元”，尽管其个人财产远远高于这个数字。胡锦涛政权期间，郭伯雄权力和影响力极大，军中忠实于他的关系网庞大
04/03/2016 16:15:00 也门
阿拉伯半岛宗座代牧区：四位仁爱会修女因宗教原因在也门被屠杀
保罗·亨德尔主教向本社指出“迹象鲜明”、攻击“与宗教有关”。会院中的司铎被绑架、会长修女躲藏起来得以幸免。四位修女、十名平民遇难。宗座代牧区表示“她们为追随修会神恩献出了生命”
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
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22/12/2016 ..."
八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节
Jangma Gam
22/12/2016 中国 - 梵'岡
23/12/2016 中国 - 梵'冈
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22/12/2016 印度
23/12/2016 加拿大 - 沙特阿拉伯
23/12/2016 叙利亚
24/12/2016 伊拉...
23/12/2016 埃及 - "合国 - 美国
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