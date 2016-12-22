北京 (亚洲新闻) - 两个政府认可的中国天主教教会组织新的领导层，今天（12月28日），即「第九届中国天主教代表会议」在北京举行的会期第二天「选出」。

爱国会和主教议会的领导人，几乎与「第八届代表会议」「选出」的一样，两个组织的任期各为 5 年。

再次，非法的昆明（云南）马英林主教，是主教议会(「中国天主教主教团」)主席；临沂（山东）房兴耀主教担任「中国天主教爱国会」主席，他是教宗批准和获得中国政府认可。

主教议会领导层，副主席︰临沂（山东）房兴耀主教；海门（江苏）沈斌主教; [非法] 闽东（福建）詹思禄主教；唐山（河北）方建平主教；[非法] 承德（河北）郭金才主教（也兼任秘书长）；辽宁裴军民主教；北京李山主教；榆林（陕西）杨晓亭主教；万州何泽清主教，周村(山东)杨永强主教。

中国爱国会副主席，有: [非法]昆明（云南）马英林主教;海门（江苏）沈斌主教;[非法]乐山(四川)雷世银主教；刘元龙（教友，兼任秘书长）; [非法] 汕头（广东）黄炳章主教; 舒南武（江西教友）; [非法]哈尔滨（黑龙江）岳福生; 呼和浩特(内蒙古)孟清禄主教; 吴琳修女（武汉）和施雪琴（福建女教友）。

对于「第九届中国天主教代表会议」的看法，华中的若瑟神父对《亚洲新闻》说，「并未让人看到有任何的改变。」除了继续坚持独立自主自办教会的原则外，就是强调了中国天主教会「中国化」方向。

他说，至于新当选中国大陆的爱国会和主教会议的领导层，几乎没有更改过，只是增添了两张新面孔，即：万州教区何泽清主教与周村教区杨永强主教。

他指出，海门教区沈斌主教的地位明显有所提升，他连任爱国会副主席，现在又是主教团副主席，渐为“一会一团”领导层的重要人物。

若瑟神父说，显然教廷所期待的「积极信号」并没有出现，而国家宗教局局长王作安，希望梵蒂冈教廷“灵活务实”，这成为中方对梵蒂冈在「第九届中国天主教代表会议」前发表的《声明》的回应。

一位中梵关系观察家对《亚洲新闻》说，同样的人选安排，意味着各种事务「维持现状」。

另一位中国神父评论「第九届代表大会」时，气氛显然轻松，王作安演说语气比以前温和。

不过，他指出，多方发布消息，没有提及年长的非法主教蒲圻(湖北)涂世华。他现在97岁，居于北京。