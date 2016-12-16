曼谷 (亚洲新闻/通讯社) - 大米代替现金支付学费。这是曼谷的私立大学的决定，以帮助不能负担孩子学费的家庭。从现在开始，在首都北部郊区的迪郎大学录取的学生，可以在未来六个月，以大米支付全部或部分费用。

22岁的苏西里(Witsanu Sukmoonsiri) 是社会创新系学生，是19名已经决定加入该计划的学生之一。他说:”倘若没有这安排，我父母会去高利贷借款。”

约1,600万泰国人，生活取决于大米的生产和销售。然而，目前的价格是十年来最低的，因为过度生产和出口饱和所致。这是迪郎大学领袖决定接受比市价高的大米价格。

如果农民们有能力出售大米，售价不足以维持生产成本。