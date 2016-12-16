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» 12/22/2016, 16.42
泰国
曼谷大学: 协助农民孩子上学，以大米缴交学费
大米售价达到历史最低，农户无力为孩子缴交学费。迪郎大学将接受以大米缴付第二学期的费用，估计学费较大米的市场价格高。
另见
22/02/2015 梵蒂冈
教宗：《守护你的心》小册子，有助信众四旬期的皈依祈祷
在今天的《三钟经》祈祷，教宗方济各给在場每名信众一本小册子，包含了「我们信理的丰富内容」，有信仰的基本内容：「七件圣事、圣神恩典、十诫、德行、怜悯等等。」这本小册子分由义工和无家可归者分发。「那些需要帮助的人，也给我们巨大财富。」四旬期是一个「为对抗邪恶之神的战争」的时期，而这场战争已经由耶稣在旷野中赢了。「我们进入沙漠而不需要畏惧，因为我们并不孤单，我们与耶稣同在。」今天下午，教宗去阿里恰为教廷退省：「我们祈祷，在这片沙漠中，能够听到耶稣的声音，并纠正很多缺陷。」
01/12/2013 梵蒂冈
教宗：将临期，盼望所有战争完結
教宗方济各指出依撒意亚先知的预言，「刀剑铸成锄头」及「枪矛制成镰刀」。人类有必要找出存在的视野。教会和世界一起迈向最终目标。圣母玛利亚是我们学习的典范。今天特别记起艾滋病患者，并感谢传教士和商人默默陪伴着他们。
29/03/2013 阿富汗
耶穌苦難给予战争时期的民众复活希望
若瑟·莫莱蒂神父（Giuseppe Moretti）说，阿富汗的天主教徒寥寥无几，他们怀着希望过圣周。对他来说，教会在阿富汗的使命，主要是士兵，他们直接与阿富汗人民有直接接触的一群。
07/05/2011 日本
日本人海啸后忆起战后时期的灾难
国家面对地震和海啸的后果。至少有二万五千人死亡或失踪; 十二万六千人无家可归和失业，他们暂时栖身在临时庇护站，没有象样的生活，但日本宪法保障国民的生活。政府需要重新思考核能政策。
09/03/2011 梵蒂冈
教宗指出四旬期的守斋是指远离一切邪恶、善度福音生活
周三例行公开接见中，教宗本笃十六世介绍了四旬期这一“皈依的时刻”、以及怎样善度这一时刻。与守斋密切相关，施舍行善是愿意做好事的愿望。二者是“祈祷的双翼，使人更加容易抵达天主”
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 孟加拉国
米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
Michele Brambilla
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
Mathias Hariyadi
17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
17/12/2016 伊-...【更-版'
前激进穆斯林: 利雅得和色拉（教派）对伊斯兰教和世界是一危险
Henda Ayari
17/12/2016 中国
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