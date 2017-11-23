首尔（亚洲新闻/通讯社）— 朝鲜导弹的射程已达到可以覆盖美国领土任一角落的地步。这是朝鲜中央电视台今日发布的报道中所声称。平壤宣布已经测试了一种新型的洲际弹道导弹，其飞行高度达到4,475公里，并在53分钟的飞行时间中达到了950公里的距离。在高度减少的情况下，该导弹甚至可以飞行1.3万公里。

在报道中，记者复述了金正恩的话，他自豪地宣布实现了导弹强国目标，完成了他称之为“负责任”的国家核武历史大业，但是他也指出，发展战略防御武器的目的是用于打击“美帝国主义的核讹诈”。这枚导弹今天在平壤以北发射，最后落入日本海中。

专家们称这次最新导弹试验令人担忧，因为它使朝鲜更接近发展能够到达美国本土的携带核弹头的洲际弹道导弹。不过，据一些分析人士介绍，平壤的技术在导弹返回阶段依然落后，这是一个关键因素，因为它使得弹头可承受穿越地球大气层时所面临的高温和高压。

韩国国家安全战略研究所（Istituto nazionale delle sicurezza strategica）的专家研究员赵星瑞（音译，Cho Sung-ryul）表示：“看来似乎朝鲜此前在挑衅上有所节制，从而争取时间来改善技术，而不是处理安全局势。”

此次导弹试验的时机处于平壤和华盛顿之间关系的历史最低点。11月20日，美国总统特朗普重新将朝鲜纳入“支持恐怖主义国家”名单。中国对这个历史性盟友的影响似乎也越来越小：两周前中国主席习近平派特使到平壤进行了为期四天的访问，但金正恩拒绝与这位特使会面。