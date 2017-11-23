30 November 2017
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia
  •    - China
  •    - Hong Kong
  •    - Japan
  •    - Macau
  •    - North Korea
  •    - South Korea
  •    - Taiwan


    • » 11/29/2017, 13.05

    朝鲜

    朝鲜发射新型洲际导弹，声称可打击美国本土任一地点



    朝鲜中央电视台发布该消息，称导弹的飞行高度达到4,475公里。金正恩称朝鲜成为“负责任”的核武国家，但发展战略防御武器的目的是对抗美帝国主义的核讹诈。专家对此次试验表示担忧。

    首尔（亚洲新闻/通讯社）— 朝鲜导弹的射程已达到可以覆盖美国领土任一角落的地步。这是朝鲜中央电视台今日发布的报道中所声称。平壤宣布已经测试了一种新型的洲际弹道导弹，其飞行高度达到4,475公里，并在53分钟的飞行时间中达到了950公里的距离。在高度减少的情况下，该导弹甚至可以飞行1.3万公里。

    在报道中，记者复述了金正恩的话，他自豪地宣布实现了导弹强国目标，完成了他称之为“负责任”的国家核武历史大业，但是他也指出，发展战略防御武器的目的是用于打击“美帝国主义的核讹诈”。这枚导弹今天在平壤以北发射，最后落入日本海中。

    专家们称这次最新导弹试验令人担忧，因为它使朝鲜更接近发展能够到达美国本土的携带核弹头的洲际弹道导弹。不过，据一些分析人士介绍，平壤的技术在导弹返回阶段依然落后，这是一个关键因素，因为它使得弹头可承受穿越地球大气层时所面临的高温和高压。

    韩国国家安全战略研究所（Istituto nazionale delle sicurezza strategica）的专家研究员赵星瑞（音译，Cho Sung-ryul）表示：“看来似乎朝鲜此前在挑衅上有所节制，从而争取时间来改善技术，而不是处理安全局势。”

    此次导弹试验的时机处于平壤和华盛顿之间关系的历史最低点。11月20日，美国总统特朗普重新将朝鲜纳入“支持恐怖主义国家”名单。中国对这个历史性盟友的影响似乎也越来越小：两周前中国主席习近平派特使到平壤进行了为期四天的访问，但金正恩拒绝与这位特使会面
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs
    朝鲜
    美国
    平壤
    金正恩
    特朗普
    洲际弹道导弹
    核威慑
    朝鲜核危机











    另见



    Editor's choices
    也门
    种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱

    Pierre Balanian

    由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。

     


    缅甸-梵蒂冈
    仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者

    Paolo Fossati

    预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.