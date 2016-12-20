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    » 12/27/2016, 17.05

    南韩

    朴槿惠丑闻分裂了新国家党，并诞生了一个新的保守党



    29位新国家党成员退党，创建一个新的保守党。他们希望招募前联合国秘书长潘基文并提名他为南韩总统。

    首尔（亚洲新闻） - 南韩总统朴槿惠面对弹劾丑闻，同时促诞生一个新的政治力量诞生，由29位新国家党成员决定退党。

    他们显然打算建立一个新的保守党，希望招募前联合国秘书长潘基文提名担任总，大选可能在几个月内举行。而且，可能其他议员也将离开新国家党，因为他们与仍然在新国家党顶层的忠诚者分裂。

    离开新国家党的国会议员之一，崔正刚 (Choung Byoung-Gug) 说：「真正的保守主义的价值观」被人忽视，总统违反宪法，但这些价值观念仍有人在捍卫着。

    作为联合国前秘书长的潘基文，被认为是保守党可接纳的最好候选人，以便在朴槿惠造成的危机后恢复青瓦台。最近的民意调查结果显示，潘基文领先于自由主义的文在寅，成为总统选举的民选热门，而文在寅四年前在总统竞选输了给朴槿惠。

    潘基文最近在纽约与南韩记者的会谈中，他强烈暗示了要竞选总统的意愿，他说他准备「燃烧」他的身体，贡献国家。
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