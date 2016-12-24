仰光（亚洲新闻） -仰光总主教貌波（Maung Bo）枢机发表了年终文告。在讯息中，总主教敦促「所有宗教把2017年1月1日定为斋戒及为和平祈祷日。」

「让我们所有人前来我们的寺院、教堂、庙宇和清真寺寺庙，载有标语牌和标志，传递一个讯息─停止所有战争！让我们花一天时间祈求和平，以禁食来改变所有人的心。」

对于「缅甸兄弟和姐妹」的呼吁，他说，这是对过去三年，横扫该国各地的暴力浪潮的反应。

最近一周，缅甸部队（塔特马达）与军队在若开邦（缅甸西南部）称为「罗辛亚穆斯林的激进团体」发生冲突。

自10月初以来，随着军队从村庄去到另一村庄，清除叛乱分子的领土，至少有90人死亡，约有3万人流离失所。

与此同时，内战在克钦邦（东北部）重新爆发。缅甸军队攻击了克钦独立军（KIA）持有的空中和陆地阵地。这造成了不计其数的死亡，也伤害了当地的基督徒社群。

仰光总主教说：「在这个国家许多地方没有幸福。战争在许多地方发生。对于营地里的20多万国内流离失所者来说，根据没有快乐的新一年。」

总主教提及柬埔寨和越南已经解决了冲突，他说：「我们参与了一场没有胜利的战争，所有人感到痛苦和流离失所，这是唯一的结果。」

经过60年的内部冲突，「让我们一起走向和平，现在应该是时间让我们聚集一起，所有宗教，所有种族群体，使2017年真正是新年快乐的时候了。正义的和平是可能存在的，通过谈判的和平是可能发生的。武装反应最终失败了。」