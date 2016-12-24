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» 12/30/2016, 17.51
缅甸
枢机呼吁在1月1日禁食及为和平祈祷
仰光总主教在年终文告呼吁所有宗教：「让我们所有人都聚集到寺院、教堂、庙宇和清真寺，携带标语牌和旗帜，传递一个讯息─停止所有战争！」
另见
19/09/2016 14:17:00 巴基斯坦
基督徒走访什叶派穆斯林清真寺等宗教场所
基督徒、地方政界人士组成的代表团一起到什叶派穆斯林举行宗教活动的礼堂。目的是“为了向极端主义分子传达鲜明的信息：我们没有分裂”。什叶派穆斯林盛情款待，积极筹备重要的宗教节日
13/07/2016 14:02:00 俄罗斯
莫斯科清真寺教长因邀请人们从事恐怖活动被捕
穆罕默德·维利托夫是莫斯科清真寺教长。所指控他的事件发生在二O一三年，他本人也部分认罪
05/07/2016 10:27:00 沙特阿拉伯
自杀人弹在麦地那清真寺引爆四名保安遇难
短短几个小时内，沙特先后发生三起恐怖袭击。目前尚无人宣称对此负责，但怀疑伊斯兰国。什叶派黎巴嫩真主党严正谴责。世界穆斯林对伊斯兰教第二大圣地遭袭“深感强烈震惊”
04/05/2016 18:23:00 叙利亚
阿勒颇本堂司铎：炸弹轰炸医院、学校和清真寺。世界为和平奉献弥撒圣祭
阿勒颇天主教会团体领导人呼吁：主日全世界举行弥撒圣祭和祈祷，结束阿勒颇暴力。昨天，一家政府控制区医院遭轰炸，17名儿童丧生。一所大学被击中，目前，学生们躲在地下。拉丁礼堂区负责人易卜拉欣·阿尔萨巴格神父指出局势严峻，需要怜悯和慈悲
14/04/2016 13:35:00 泰国
主教参加清真寺落成典礼：对话不是表演
泰国主教团副秘书长维萨努·萨尼·阿南蒙席出席了曼谷伊斯兰中心落成仪式。最后，与伊斯兰领导人举行论坛、参加和平示威：“不同不应成为导致冲突的原因”
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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西方灵性导师: 罗曼.诺斯卡尔菲神父安息
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28/12/2016 孟加拉
27/12/2016 也门 " 印度
24/12/2016 尼泊"
数千基督徒在加德满都庆祝圣诞节，尽管受到宗教自由限制
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28/12/2016 中国 - 梵'岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
26/12/2016 梵'冈
28/12/2016 中国 - 梵'冈
旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
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