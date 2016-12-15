22 December 2016
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  •    - Bahrain
  •    - Iran
  •    - Iraq
  •    - Israel
  •    - Jordan
  •    - Kuwait
  •    - Lebanon
  •    - Oman
  •    - Palestine
  •    - Qatar
  •    - Saudi Arabia
  •    - Syria
  •    - Turkey
  •    - United Arab Emirates
  •    - Yemen
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 12/20/2016, 14.25

    德国 - 伊斯兰

    柏林圣诞市场遭攻击：“恐怖主义”



    一辆卡车驶入威廉皇帝纪念教堂（Gedankenkirche）附近的街头市场聚集的人群中。 12人死亡，48人受伤。 司机被捕, 他是阿富汗人（或巴基斯坦人），认为是他杀死了车主劫持了车辆。 在德国，一系列的攻击都与伊斯兰国有关。 担心“外国战斗人员”的返回自己的国家。

    柏林（亚洲新闻/通讯社） - 德国警察几乎可以肯定，昨晚对柏林中心圣诞市场的攻击是“恐怖主义”的行为。 当地时间下午8点左右，一名男子开着一辆卡车向一群人冲去，造成12人死亡，48人受伤。

    据安全部队称，卡车司机是阿富汗人或巴基斯坦人，正在等待得到该国的庇护。 他在2月份以难民的身份来到德国。

    据当地媒体称，这名男子有一些小的犯罪前科（偷窃），但与恐怖主义分子无关。

    西柏林中心教堂附近的事故发生了致命性的连环撞击。 卡车在人流高峰时段驶入市场，撞翻了摊位和游客。 司机试图逃跑，但后来被逮捕。

    警方证实车内有一位死者。 可能是被绑架的卡车车主。 卡车的波兰持有者阿里尔（Ariel Zurawski）证实，他的司机在昨天下午4点后失去联系。

    根据初步报告，卡车穿过市场约五十米的距离。昨天的袭击非常类似于尼斯7月14日发生的事故，当时一辆卡车撞向海滨区域的人群，86人死亡。

    近几个月来，伊斯兰国和基地组织都发出了呼吁，要求犯罪分子使用公共交通工具撞向人群。

    一年前，在巴黎和圣丹尼斯发生袭击五天后，德国内政部长多马斯（Thomas de Maizi?re）宣称“对欧洲的威胁和德国一样，非常严重。”他补充说，在法国发生的攻击是 “伊斯兰国在欧洲发起的一系列有计划攻击的开始”，“它们不会是最后一个”。

    伊斯兰国对德国的相关攻击屡见不鲜。 7月18日，一名年轻的阿富汗难民在维尔茨堡（巴伐利亚州）附近的一列火车上，用一把斧子砍伤了四人。 7月24日，一名叙利亚难民在安斯巴赫（巴伐利亚）音乐节期间在餐厅里自杀式炸弹爆炸，造成15人受伤。

    其他的攻击被阻止。 10月12日，一名22岁的叙利亚人贾比尔（Jaber Al-Bakr）在他即将对柏林机场发动攻击时被捕。在其它三个持中立态度的叙利亚人的帮助下将他捕获，并交给了警察。

    29日，在联邦保护宪法局（情报科）一名51岁雇员，最近改信伊斯兰教，被逮捕。 这个人，一个在德国居住的西班牙人，计划对科隆的服务总部进行攻击。

    在德国，像在其他欧洲国家一样，大家担心年轻的“外国战斗人员”会离开德国加入到叙利亚或伊拉克伊斯兰国的队伍中作战，以及那些在经过城市战争训练后的人员 ，返回自己的国家。 近几年，至少有800名年轻人从德国前往中东。 其中三分之二是德国国籍。
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见



    Editor's choices
    中国 –梵蒂冈
    陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌

    Card. Joseph Zen Ze-kiun

    香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”


    中国 - 梵蒂冈
    天主教代表大会和梵蒂冈的沉默

    Bernardo Cervellera

    被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.