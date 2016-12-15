柏林（亚洲新闻/通讯社） - 德国警察几乎可以肯定，昨晚对柏林中心圣诞市场的攻击是“恐怖主义”的行为。 当地时间下午8点左右，一名男子开着一辆卡车向一群人冲去，造成12人死亡，48人受伤。

据安全部队称，卡车司机是阿富汗人或巴基斯坦人，正在等待得到该国的庇护。 他在2月份以难民的身份来到德国。

据当地媒体称，这名男子有一些小的犯罪前科（偷窃），但与恐怖主义分子无关。

西柏林中心教堂附近的事故发生了致命性的连环撞击。 卡车在人流高峰时段驶入市场，撞翻了摊位和游客。 司机试图逃跑，但后来被逮捕。

警方证实车内有一位死者。 可能是被绑架的卡车车主。 卡车的波兰持有者阿里尔（Ariel Zurawski）证实，他的司机在昨天下午4点后失去联系。

根据初步报告，卡车穿过市场约五十米的距离。昨天的袭击非常类似于尼斯7月14日发生的事故，当时一辆卡车撞向海滨区域的人群，86人死亡。

近几个月来，伊斯兰国和基地组织都发出了呼吁，要求犯罪分子使用公共交通工具撞向人群。

一年前，在巴黎和圣丹尼斯发生袭击五天后，德国内政部长多马斯（Thomas de Maizi?re）宣称“对欧洲的威胁和德国一样，非常严重。”他补充说，在法国发生的攻击是 “伊斯兰国在欧洲发起的一系列有计划攻击的开始”，“它们不会是最后一个”。

伊斯兰国对德国的相关攻击屡见不鲜。 7月18日，一名年轻的阿富汗难民在维尔茨堡（巴伐利亚州）附近的一列火车上，用一把斧子砍伤了四人。 7月24日，一名叙利亚难民在安斯巴赫（巴伐利亚）音乐节期间在餐厅里自杀式炸弹爆炸，造成15人受伤。

其他的攻击被阻止。 10月12日，一名22岁的叙利亚人贾比尔（Jaber Al-Bakr）在他即将对柏林机场发动攻击时被捕。在其它三个持中立态度的叙利亚人的帮助下将他捕获，并交给了警察。

29日，在联邦保护宪法局（情报科）一名51岁雇员，最近改信伊斯兰教，被逮捕。 这个人，一个在德国居住的西班牙人，计划对科隆的服务总部进行攻击。

在德国，像在其他欧洲国家一样，大家担心年轻的“外国战斗人员”会离开德国加入到叙利亚或伊拉克伊斯兰国的队伍中作战，以及那些在经过城市战争训练后的人员 ，返回自己的国家。 近几年，至少有800名年轻人从德国前往中东。 其中三分之二是德国国籍。