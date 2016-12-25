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    » 12/31/2016, 18.32

    台湾

    桃园监狱食品受欢迎销售良好



    质量和价格备受赞赏，令到囚犯制作的食品迅速售罄。在2015年，收入达到1,500万美元。该方案始于2006年，在台湾50个监狱中有数百名妇女参与。

     

     

     

    桃园（亚洲新闻/通讯社） - 凤梨酥、榛子碎仁和自制小吃。这些是台湾台北市桃园妇女监狱的囚犯这10年来生产的食品。数百名被判处监禁的妇女受雇于新兴的食品工业。她们的产品非常受欢迎，销售收入每年都在增长。

    经过一连串食品丑闻，台湾市场开始欣赏监狱产品的质量，这些产品经历了漫长的控制过程，而且价格比超市更低一些。2015年，销售甜味和咸味食品的收益达到1,500万美元。这笔钱再投资于对犯罪受害者的赔偿，并改善囚犯的设施。

    女工也赚取些一些工钱（约100美元）。在烹饪计划中，刑期快将届满或在感化期间的囚犯优先，但服长刑的囚犯也可要求参加。她们很多人说在招聘之前根本不知道如何煮饭：「我甚至不知道如何使用厨房刀。」陈说，这位39岁囚犯说：「因为我的母亲往往为我煮饭。」

    从2006年开始，该计划旨在向囚犯教授一些手工技能，为监狱赚取金钱。现在它已经变成一个涉及全国50个监狱的业务。

    囚犯生产约300种类型的产品，可以由人们订购（通过电话或传真）。客户想要产品可以亲自去监狱拿取订单货品。

    一名王姓商人在台湾展销会上售卖食品：「我一直卖这个囚犯的产品超过一年。我这样做是因为他们是有机的、质量好、价格便宜，我也说服我的朋友们从他们那里买食物。」
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