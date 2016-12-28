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» 01/04/2017, 14.26
菲律宾
棉兰老岛:穆斯林极端分子攻击监狱，150名囚犯越狱
攻击的目标是在哥打巴托省北部的地方监狱，接近基达帕万市(Kidapawan)。 原教旨主义组织、犯罪份子和共产主义游击队在区域活动。 袭击至少持续了两个小时，有护卫在枪击驳火中死亡，被拘留者受伤。 警察和军队进行搜索行动。
另见
26/04/2016 14:27:00 梵蒂冈
教宗指出“牧人们没有责任确定信徒在不同领域中应该说的话”
教宗方济各致函圣座拉丁美洲委员会主席指出了教权主义的诱惑，“不仅铲除了基督徒的人格，还试图贬低或者低估圣神在我们人心中播种的洗礼的恩宠”
10/11/2015 梵蒂冈 – 意大利
教宗在普拉多要求同腐败顽症、同人性和劳动领域中的剥削作斗争
“在我们内要诞生一种更新的传教激情”，激励我们“走出去”、“走上今天的崎岖道路”，创造一个接纳的团体，“抵御冷漠和抛弃的文化”。广场上飘扬着中国国旗，他们是在托斯卡纳大区生活工作的两位多名浙江华裔的见证。教宗谈到了两年前造成五名男性和两名女性中国公民丧生的火灾，指这是“剥削和非人生活条件造成的灾难”
03/11/2014 俄罗斯 - 梵蒂冈
莫斯科总主教：我们正在经历家庭领域中的精神上的切尔诺贝利
保罗·佩兹蒙席会晤莫斯科天主之母总主教区教友，介绍了刚刚闭幕的家庭牧灵问题世界主教会议。强调"家庭就像铎职一样是圣召"
01/07/2014 韩国 - 梵蒂冈
主教团主席表示教宗将促进我们社会的各个领域日趋成熟
济州岛教区主教，韩国主教团主席姜禹一蒙席为本社全面分析了教宗方济各的韩国之行所带来的希望以及朝鲜半岛的各种问题。"我们在各个领域实现了远大目标，但要继续把机械性的发展转变成人性化的发展：政治、经济和传教领域都面临着同样的问题"。教宗将"在六十多年后的今天帮助整个地区重新找回和平，韩国是冷战的最后牺牲品"
12/05/2014 越南 - 中国
越南主教：北京挑衅是南中国海海域战争的根源
昨天，百余名越南人示威游行抗议北京在南中国海的帝国主义。东盟国家重申对高度紧张局势的"巨大忧虑"。主教团反对中国挑衅性做法，违反国家法律和条例。尽管希望和平，但教会邀请保护国家利益
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
28/12/2016 孟加拉
28/12/2016 中国 - 梵'岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
29/12/2016 中国 - 梵'岡【更-版'
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者
Elizabeth Li
28/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - "合国
28/12/2016 中国
28/12/2016 美国 - 日本
29/12/2016 中国 - 梵'冈
公开和地下教会神父对「代表会议」和与会主教表示不满
Wang Zhicheng
29/12/2016 中国
29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
29/12/2016 叙利亚
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