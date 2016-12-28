马尼拉（亚洲新闻/通讯社） - 一个武装团体，可能与活动在菲律宾南部的极端主义运动和伊斯兰分离主义者有关，向位于棉兰老岛基达帕万(Kidapawan)市附近的北哥打巴托地区监狱发动了黎明时份的攻击。在袭击中，至少有150名囚犯逃离监狱。一名狱警在与突击队的驳火中丧生，一名囚犯受伤。

过去曾经发生过袭击菲律宾监狱的情况，特别是在南部，伊斯兰分离主义团体和圣战运动（与伊斯兰国有联系）活跃在这个南亚唯一拥有天主教徒多数的亚洲国家。袭击发生在黎明前，并不是一个独立事件，因为在过去有类似情况发生。

目击者报告说，袭击持续了至少两个小时，在监狱看守和攻击者之间有暴力冲突及枪击。至少有一百名枪手发动了攻击；该团长是与叛军穆斯林民兵有关的指挥官。

在监狱里，至少有1,500名囚犯。大约150人利用了混乱从他们的牢房逃脱，堆栈床架然后跨越边界墙，并逃到周围地区。

彼得‧邦加特（Peter Bonggat），在攻击时出现的监狱看守，他报告说袭击的目标是释放一些与伊斯兰极端主义有关的囚犯。警察和军队发动了一次大规模追捕，争取捕获所有逃犯，但迄今为止只找回六个人。 当局怀疑逃犯目前集中在摩洛伊斯兰解放阵线（MILF）的一个分离派别，这是该国南部的主要反叛分离主义运动组织，最近在马尼拉与中央政府签署了一项和平协议。

去年8月，亲伊斯兰国的伊斯兰极端分子，释放了在马拉维监狱的8名被拘留者和15名其他囚犯，那是棉兰老岛的一个监狱。

今天的攻击发生的基达帕万市(Kidapawan)，位于马尼拉以南约950公里。各种穆斯林叛乱团体在该地区活跃，犯罪份子主要与贩毒和武器销售及共产主义游击队有关。