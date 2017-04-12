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    • » 12/04/2017, 00.15

    马来西亚

    槟城主教：让我们不要把环境毁坏留作我们的遗产



    槟城方济各主教呼吁天主教徒减少、重复使用和回收利用弃置对象，通过"个人、家庭，以及小区参与生态完整性"。他呼吁人们成为"希望的门徒"，在一个没有希望的情况中。

    槟城（亚洲新闻） - 马来西亚、新加坡和文莱天主教主教团主席槟城教区斯巴弟安·方济各主教(Sebastian Francis)，昨天在新一届礼仪年开始时为将临期发出了一封牧函。

    其中，他写道 "我们全都对世界所处的状况和未来的发展负有责任的。让我们不要把毁坏留作我们的遗产。"

    "将临期是一个等待上主的最后归来的时候，祂是我们的希望和救恩。而且似乎世界从来没有像今天这样迫切需要这样的希望和救恩，" 方济各主教谈到全球气候危机及其破坏性的影响。

    "危险的气候变化已经正在发生；但我们可以避免灾难性的气候变化，以个人、家庭，以及小区参与生态完整性，" 他补充说。

    他引用了《愿祢受赞颂》通谕，马来西亚、新加坡和文莱天主教主教团主席告诉信徒: "天主的话清楚地提醒我们，我们应负责任的，以管理的身份去照顾其它的创造物，而不是作为持有者。"

    主教敦促天主教徒接受教宗方济各对 "生态转化" 的呼吁，并改变他们的生活方式。" 这意味着世界的真正转变必须来自我们每个人的内部，而不是来自外部。"

    为了实现这一点，"我们必须选择牺牲而不是欲求，分享而不是贪婪，以及为所有创造物的共同利益服务而不是便利。只有到那时，我们才能真正在看似绝望的情况下成为希望的门徒。"

    因此，"我呼吁你们每一个人，在这个重要的使命中一体牢记，精神，以及行动，"方济各主教写道。

    "成为真正的生态公民和希望的门徒。为所有创造物不断给于爱和祈祷。停止污染，减少过量消耗于不必要的一次性用品，例如纸碟，塑料餐具、纸巾，以及塑料袋等，应该节约用水、节约用电，并种植更多的树木。"

    换句话说，"减少、重用、回收。尽你所能，建立一个公正、有弹性，以及生态的世界，从你的家庭到你的小区，堂区，以及组织。"

    "记住你是谁：天主自己的孩子们"。
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