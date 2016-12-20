阿布扎比 (亚洲新闻) - 经过数月的沉默，昨天出现在一段视频印度慈幼会士汤姆.乌兹纳里尔神父(Tom Uzhunnalil)。他在今年三月初在也门南部伊斯兰国极端主义突击队绑架。

沙特阿拉伯南部宗座监牧区保禄.欣达主教(Paul Hinder)说，汤姆神父的绑架者昨天公布的视频有其"积极一面"，显示或者似乎是还活着。"关于"消极一面，看来他说话在胁迫之下按照绑架者的指示去做。”

主教说，在该视频中，印度慈幼会士呼吁印度政府、天主教社群和教宗方济各帮助他被释放。

主教说: "很明显，汤姆神父被误导，因为他说什么也没有做，是不对的。""我无法多说细节，但我们正在透过几个方面的努力，使他获释。”

在发布到网上的视频，神父说出名字后，并说，"我可能需要住医院。"

他从准备好的文本诵读说，绑架者尝试多次联系印度政府、总统和总理，但"徒然"，而对于他的释放，"什么都不做"。

过去十个月，汤姆神父一直在圣战集团。他自3月4日落在圣战者手中，他们似乎与伊斯兰国有联系。当天，在亚丁，武装分子冲进一个服务病人和老人的院舍，由仁爱修女会开办，在也门南部。在那次攻击，有四位仁爱会修女和12名在场人士遭到屠杀。

响应事件，沙特阿拉伯南部宗座监牧区保禄.欣达主教(Paul Hinder)，发表一份声明，通过《亚洲新闻》发布。