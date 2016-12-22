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» 12/28/2016, 22.08
中国
毛泽东: 宗教迫害者，现在仿如神明般被崇拜
庆祝已故领导人的生日，以烧香、奉献水果和纸币到毛泽东像，装饰得像佛教或道教神祇。4万人参加12月26日在韶山的守夜礼，中国「伟大舵手」毛泽东的出生地。
另见
21/09/2016 19:03:00 梵蒂冈
教宗指出“如果天主宽恕了我，那我为什么不能宽恕他人？我比天主还大？”
周三公开接见中，教宗指出“慈悲之爱是唯一的道路”，“需要多一点慈悲，不要说他人的坏话；不要用批评、嫉恨、嫉妒伤害他人，要宽恕、要慈悲，在爱和奉献中善度我们的生活”
31/05/2016 13:53:00 梵蒂冈
教宗指出如果学会服务、与他人相遇“世界会变成什么样”
“基督徒带着一张扭曲的脸、伤心的基督徒是丑陋的。丑陋、丑陋、丑陋的。他们不是完全意义上的基督徒。他们自以为是基督徒，但并不是完全意义上的基督徒”。“女性的勇气，教会内的勇敢女性们：她们就像圣母一样”。“勇敢：站起来、服务”
14/04/2016 11:12:00 韩国
大选结果出人意料、保守党失去议会多数
执政的新国家党未能获得多数议席，仅在三百个议席中获得了一百二十二个。十六年来，第一次沦为议会少数派。发言人承认失败并表示“我们没有倾听民众呼声”。向重新开启总统大选的朴槿惠总统发出鲜明信号。最大的反对党共同民主党得一百二十三个议席，成立立法机构中的第一大势力
16/11/2015 梵蒂冈
教宗指出使人走向单一思想、世俗性思维方式的结果就是摧毁基督信仰身份
世俗“就是做世界要做的事”。由此、从“来自于一个取代真人耶稣基督的人文主义”产生了背教和宗教迫害。“教会历史中、我们所看到的历史中，我想到了一件事，那就是把宗教节日的名字变了——上主的圣诞被冠上了其它名字——就是为了铲除其身份”
31/10/2014 梵蒂冈
教宗指出负责法律的人如果忽略爱则不是表样而是虚伪
今天的讲道中，教宗方济各围绕福音中耶稣痛斥法利塞人讲解了道理。法利塞人反对耶稣安息日给人治病、不救掉进井里的父母因为"他们把一切都给了殿宇了。那谁最重要呢？第四诫还是殿宇？需要反方向走路：从爱走向法律"
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
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22/12/2016 ..."
八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节
Jangma Gam
22/12/2016 中国 - 梵'岡
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