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    » 12/28/2016, 22.08

    中国

    毛泽东: 宗教迫害者，现在仿如神明般被崇拜



    庆祝已故领导人的生日，以烧香、奉献水果和纸币到毛泽东像，装饰得像佛教或道教神祇。4万人参加12月26日在韶山的守夜礼，中国「伟大舵手」毛泽东的出生地。

    韶山（亚洲新闻/通讯社） - 毛泽东，他的一生试图摧毁宗教，现在却被人像神明般崇拜。特别是在他出生的湖南省，佛教和道教的庙宇多数摆放一尊伟大舵手的雕像，用黄色布料（皇帝和佛陀的颜色）覆盖，香火、水果、纸币不绝，像是供奉给神明或祖先灵位。

    根据《自由亚洲电台》消息，一些富人甚至把他们家中的一个房间变成了「私人崇拜所」，放置了一尊毛泽东雕像。

    毛泽东出生于1893年12月26日，今年的12月26日，在北京天安门广场毛主席纪念堂和对其雕像的崇拜，情况更加明显。

    他的出生地韶山，至少有4万人来自全国各地，参加一个守夜仪式，怀念这位已故国家主席。

    中国政府对毛泽东的记忆保持着矛盾的立场。 一方面，它赞扬已故领导人把「中国」提升到所有国家的前列；另一方面，它已经判断他的意识形态至少「30％是错误的」，特别是在大跃进的经验，造成3千万至5千万居民死于饥饿，还有文化大革命，中国内战带来了影响数百万人民的清洗、处决和批斗。

    近几十年来，在贫富悬殊和党内腐败猖獗之前，许多无产阶级人士赞扬毛泽东和毛泽东时期作为共产主义的黄金时代，好像当前的问题不存在，其实似是利用毛泽东的赞美批评当前的领导。

    为了避免「苏联的结束」情况在中国重演，习近平否决了对共产党的过去和现在的任何批评，促进了「红歌」的复兴，即是毛泽东时代的歌曲，赞美了伟大的「伟大舵手」和中国的成功。
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