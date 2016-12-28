03 January 2017
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    » 01/03/2017, 16.21

    美国 – 北韩

    特朗普︰北韩导弹射击美国"不会发生"



    这位当选的美国总统，响应金正恩关于洲际导弹研制的说法。批评中国。

    华盛顿 (亚洲新闻/通讯社) - "它不会发生。"这是唐纳德.特朗普(Donald Trump)响应昨天北韩金正恩的发言。北韩最高领袖当时称，他的国家是"在准备试验一种新的洲际弹道导弹发射的最后阶段"，能击中美国。

    美国当选总统特朗普在社交网站上，对金正恩的言论提出质疑，并批评北韩盟友中国的被动态度。

    目前，尚不清楚特朗普是否表示对北韩的核能力有疑虑，或者是指要有预防措施。

    对于中国，特朗普写道:"中国从美国提取大量的金钱和财富，是完全单向的贸易，但帮不上北韩。好！"
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