孟加拉 - 梵蒂冈 特杰冈仁爱会: 修女表现出天主对残疾人和流浪街头贫民的同情 Anna Chiara Filice



有6位传教士在特杰冈院舍工作,这是贫民窟居住者而开设的,共有8位修女在达喀尔这地方服务,而全孟加拉国则有99位。这些为贫民而设的中心欢迎穆斯林、印度教徒、佛教徒和基督徒。「我们不是为了着他们皈依,我们只是想为他们服务。」《亚洲新闻》特派员在当地报导。 达喀尔(亚洲新闻) - 被誉为德兰修女传教士的仁爱修女会,把天主的慈爱和怜悯带给了达卡特杰冈的爱心之家的儿童、残疾人和穷人。 特杰冈之家会长阿维拉·德肋萨修女(M Avila Therese)说,在这里,一切都是为了「穷人,为了那些需要帮助的人」而做的,这里是德兰修女仁爱会的8位修女负责的,在孟加拉国全国共有99位修女和一男传教士。 总之,这个修会团体有12个中心为病者、穷人、残疾人和边缘化的妇女服务,还有一个由男子管理的中心。 特杰冈设施收容了12名贫穷和残疾的街头儿童,他们是「孤儿或被不再想照顾他们的家庭遗弃」。 修女照顾他们所有的需要,从日常的个人卫生到饮食和娱乐时刻。他们的房间充满了玩具、摇摇马,记号笔:一切需要的是一个安静、远离街道危险的童年。 其他的孩子也会来这里「每天和老师一起学习,或者那些每个星期六到来吃免费餐,总共有200至300人」。 修女还接纳露宿街头的男女,他们大部分是贫病交迫的,但在这里,他们得到医治和关怀爱护。 阿维拉·泰莱斯修女解释说:「一旦他们被治愈了便会离开,病床就会让给其他人。我们没有太多的空间,因此他们不得不离开。」到目前为止,已有28名男子和49名女士曾使用这设施。 为有需要的人服务不受宗教信仰的影响。 「每个宗教都有客人,大多数是穆斯林,但也有佛教徒、印度教徒和基督徒。」 「我们接受每一个穷人。我们不是旨在换取他们皈依基督信仰,只是想为他们服务。我们尊重每一个宗教,并相信每个人都应该拥有自己的自由。」 传教士的工作是不收分文的,「我们不接受金钱,也没有为所做的收取工资」。 阿维拉·泰莱斯修女说,修女的贡献「得到了所有人的认同」,而且,「我们从未接受过来自伊斯兰原教旨主义者的威胁,我们的生命也没有受到威胁,大家尊重我们,并认定我们是他们一分子。」 尽管要负责所有的日常工作,「总是有祈祷的时刻:午饭前4次,下午和晚上再有3次。」 教宗方济各访问了该中心,并在附近的圣玫瑰堂祈祷,这是「祝福,他祝福我们的孩子」。 e-mail this to a friend Printable version







