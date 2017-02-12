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    • » 12/02/2017, 18.12

    孟加拉 - 梵蒂冈

    特杰冈仁爱会: 修女表现出天主对残疾人和流浪街头贫民的同情

    Anna Chiara Filice

    有6位传教士在特杰冈院舍工作，这是贫民窟居住者而开设的，共有8位修女在达喀尔这地方服务，而全孟加拉国则有99位。这些为贫民而设的中心欢迎穆斯林、印度教徒、佛教徒和基督徒。「我们不是为了着他们皈依，我们只是想为他们服务。」《亚洲新闻》特派员在当地报导。

     

    达喀尔（亚洲新闻） - 被誉为德兰修女传教士的仁爱修女会，把天主的慈爱和怜悯带给了达卡特杰冈的爱心之家的儿童、残疾人和穷人。

    特杰冈之家会长阿维拉·德肋萨修女（M Avila Therese）说，在这里，一切都是为了「穷人，为了那些需要帮助的人」而做的，这里是德兰修女仁爱会的8位修女负责的，在孟加拉国全国共有99位修女和一男传教士。

    总之，这个修会团体有12个中心为病者、穷人、残疾人和边缘化的妇女服务，还有一个由男子管理的中心。

    特杰冈设施收容了12名贫穷和残疾的街头儿童，他们是「孤儿或被不再想照顾他们的家庭遗弃」。

    修女照顾他们所有的需要，从日常的个人卫生到饮食和娱乐时刻。他们的房间充满了玩具、摇摇马，记号笔：一切需要的是一个安静、远离街道危险的童年。

    其他的孩子也会来这里「每天和老师一起学习，或者那些每个星期六到来吃免费餐，总共有200至300人」。

    修女还接纳露宿街头的男女，他们大部分是贫病交迫的，但在这里，他们得到医治和关怀爱护。

    阿维拉·泰莱斯修女解释说：「一旦他们被治愈了便会离开，病床就会让给其他人。我们没有太多的空间，因此他们不得不离开。」到目前为止，已有28名男子和49名女士曾使用这设施。

    为有需要的人服务不受宗教信仰的影响。 「每个宗教都有客人，大多数是穆斯林，但也有佛教徒、印度教徒和基督徒。」

    「我们接受每一个穷人。我们不是旨在换取他们皈依基督信仰，只是想为他们服务。我们尊重每一个宗教，并相信每个人都应该拥有自己的自由。」

    传教士的工作是不收分文的，「我们不接受金钱，也没有为所做的收取工资」。

    阿维拉·泰莱斯修女说，修女的贡献「得到了所有人的认同」，而且，「我们从未接受过来自伊斯兰原教旨主义者的威胁，我们的生命也没有受到威胁，大家尊重我们，并认定我们是他们一分子。」

    尽管要负责所有的日常工作，「总是有祈祷的时刻：午饭前4次，下午和晚上再有3次。」

    教宗方济各访问了该中心，并在附近的圣玫瑰堂祈祷，这是「祝福，他祝福我们的孩子」。
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