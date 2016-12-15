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    » 12/19/2016, 17.46

    马来西亚

    砂拉越：一万名基督徒和非基督徒，参加圣诞节游行



    在古晋，有10,000人参加由各教会组织的游行，当中包括耶稣诞生场景、传统歌曲和舞蹈，令城市的街道朝气勃勃。参与者向公众派发礼物。约45,000人在美里参加了类似的游行。

     

    古晋（亚洲新闻/通讯社） - 昨天在古晋（砂拉越）约有1万人上街游行，参加一年一度的圣诞节游行，结合宗教和传统庆祝活动。

    群众之中，有人穿着像玛利亚、若瑟和小耶稣、天使、圣诞老人等衣服，聚集在城市的南部。

    经过一些时间的祈祷和敬拜，来自各种基督宗派的参与者，开始向市中心游行。

    这是古晋第10次圣诞节巡行。它是由沙捞越教会协会所组织的活动，其中包括天主教徒、圣公会、卫理公会、浸信会、基督复临安息日会、救世军和其他基督宗派。今年的主题是「上主如此爱世界」。

    游行队伍中，有人步行、骑单车、摩托车和由驯鹿拉着雪橇移动。来自当地教会的人们，加入了主要的巡行人群当中。

    街道上装饰着灯光，挂着彩色丝带和横幅。基督诞生的场景，被放置在沿路的各个位置上。

    音乐围绕着街道，成千上万的人加入了合唱团，同时男孩和女孩组成了六个黄铜乐队。

    传统的颂歌，以羊角吹奏，部落鼓手和舞蹈家陪同演奏着。 游行参与者向观看活动的公众人士发放圣诞礼物。

    同时，在美里（砂拉越，与文莱边界附近），来自15个教堂和公众的大约45,000人，还有在美里城市范围的人们，也为他们的另一个圣诞节游行。

    在砂拉越，圣诞节游行的传统始于20世纪70年代的诗巫市，自12月12日起举行。

    庆祝活动是整个国家团结的象征，不仅使来自不同教派的基督徒，而且包括每一种族和宗教的人，彼此分享爱与和平。
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