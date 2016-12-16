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» 12/22/2016, 15.58
中国
科学研究：中国与污染有关的死亡人数占三分之一
对北京、天津、河北、长江三角洲和珠江三角洲地区的74个城市进行了研究。中国污染最严重的城市是河北省（保定、石家庄、邯郸）。三天的雾霾使国内达到紧急状态，影响了5亿人。
另见
21/10/2016 17:10:00 中国
中国农村六千一百万名留守儿童：父母在城市打工
孩子们和亲戚一起生活，地方当局不允许孩子们在父母打工地上学、享有医疗保健等社会福利。他们面临着遭遇各种事故的危险，甚至卷入犯罪活动。二O一五年，全中国共有2.47亿农民工
28/07/2016 16:58:00 中国
中国洪灾：现代化摩天大厦水漫金山、紫禁城安然无恙
始建于六百年前的故宫排水系统远比今天的现代化建筑完善。数以百计的龙头“吐出了”多余的水，避免了积水和洪灾。几个星期以来，中国各地连降暴雨，各地上演水漫金山。网上调侃“我们的进步未能胜过几个世纪前的老建筑”
09/01/2016 斯里兰卡
天主教徒、渔民和环保人士抗议重开科伦坡港口城市（图）
反对该个由中国资助的港口城市项目之「人民运动」组织，发动了游行；在该地区的项目，对水、海洋和生物资源造成无可形容的伤害，活跃分子更提供了128个环境影响评估的负面意见。
02/11/2015 梵蒂冈
梵蒂冈城内逮捕盗取和泄露内部文件的两名嫌疑人
一名为神职人员、一名女平信徒。两人都曾是专门研究圣座经济-管理机构组织委员会成员。即将出版的两本意大利书籍“是对教宗给予他们的信任的严重背叛”
30/09/2015 中国
广西柳城发生连环爆炸
迄今造成六人丧生、十三人受伤。爆炸发生在今天当地时间下午，购物中心、监狱、政府办公室等至少十五个区域发生爆炸，目前没有人宣称负责。假设：伊斯兰恐怖主义或者藏独势力，也可能是中共内斗。爆炸正值习近平在联大讲话后回国之际
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
TOP10
16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 马来西亚
马来西亚的将临期努力为老人和病人服务
George Packiasamy
16/12/2016 日本 - "罗-
16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 孟加拉国
米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
Michele Brambilla
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
Mathias Hariyadi
17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
17/12/2016 伊-...【更-版'
前激进穆斯林: 利雅得和色拉（教派）对伊斯兰教和世界是一危险
Henda Ayari
17/12/2016 中国
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