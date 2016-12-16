北京（亚洲新闻/通讯社） - 据一项对中国74个城市的国际科学研究表明，中国的空气污染严重，尤其是在工业化的北部地区。全国死亡人数的至少三分之一与之有关。 空气中的灰尘颗粒对健康的危害大于吸烟。

在过去三天内，中国的雾霾已经影响了约5亿人口，污染面积大约占该国的七分之一。 机场取消了数百次航班; 禁止使用私家车; 高速公路关闭，医院挤满了与患呼吸道疾病的人。

南京大学环境学院在11月份出版的《全面环境科学》国际期刊上发表了其研究成果。

学者们已经证实在中国北京-天津-河北地区、长江三角洲（上海-杭州）和珠江三角洲（深圳-珠海）74个城市的死因。 他们从对2013年的研究中意识到，2013年约303万人死亡，其中至少31.8％与PM 2.5污染相关，颗粒物质有害健康。

保定、石家庄和河北邯郸，是中国空气污染最严重的城市。 2013年，每个城市死于雾霾的人数均超过3万人。



