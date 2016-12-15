雅加达（亚洲新闻）—圣诞期间禁止扮成圣诞老人、佩戴非穆斯林的装饰以及所有象征非伊斯兰传统的标志。这是印度尼西亚穆斯林教长联合会正式下达的2016年/56号令。为此，扮成圣诞老人或者穿圣诞服饰都是绝对禁止的。

负责起草这一命令的穆斯林教长委员会负责人哈萨努丁表示，“宗教标志和装饰完全是用来展示某种宗教、代表某种传统和礼仪的。为此，采用非伊斯兰的标志是违法的，要求穆斯林这样做也是违法的”。

伊斯兰领导人还补充说，这一指令是为了回应印尼公共场所浓烈的圣诞气氛和装饰的。酒吧、超市里的服务员们穿着圣诞老人的服饰；广告也是“基督信仰”的标志。这一传统“十分有损人们的信仰”。

穆斯林教长们还要求信徒们不要和非伊斯兰信仰混为一谈。信徒们不能出售或者购买圣诞物品，雇主不能要求穆斯林雇员穿圣诞老人服。昨天，一些“捍卫伊斯兰阵线”成员突袭了西爪哇的一个汽车修理厂，对要求员工扮成圣诞老人的店主进行了威胁。