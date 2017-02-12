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» 12/02/2017, 00.38
孟加拉 – 梵蒂冈
Sumon Corraya
罗兴亚人与同情他们的教宗方济各会面 (视频)
在达喀尔举行的宗教领袖会议结束时, 教宗方济各会见了一些罗兴亚难民。在教宗的南亚之旅, 他第一次公开使用「罗兴亚」一词。他请求宽恕世界对他们的冷漠。《亚洲新闻》采访过其中一些难民，其中一人说:「他是一位缔结和平的人。我希望真主听到他的祷告。」
另见
19/05/2017 13:52:00 梵蒂冈
教宗指出真正的教义使人团结，一旦变成意识形态也就令人分裂
“总是有没有任何作用的人用搅和人灵魂的讲话去扰乱基督信仰团体：‘唉，那个人说的是异端、那个不能说、教会的教义是这个……’”
03/03/2017 15:52:00 梵蒂冈
教宗指出真正的守斋是帮助他人、不要一边做不正义的事一边刻苦
天主喜欢“悔改的心”，“感到自己是罪人、知道是罪人”。“另一种守斋是虚伪的——就像耶稣多次采用的词汇，是让人看的或者让自己心里平安的守斋，与此同时却做不正义的事，不义、剥削他人”
02/03/2017 18:27:00 梵蒂冈
教宗指出“没有基督就没有天主”、没有基督的神是“脱离现实的”、不是真正的
天主降生成人是慈悲事业的根本。“我们兄弟姐妹的伤痕就是基督的伤痕、是天主的伤痕。因为天主成为基督”。“我们不能在没有这种现实的情况下度四旬期，我们要皈依、不是皈依一个抽象的天主，而是具体的成为基督的天主”
21/02/2017 17:04:00 印度尼西亚
占碑省青年举行泰泽祈祷在生活中认识了解真正的耶稣的爱
占碑省基督之家举行泰泽祈祷，旨在巩固天主教伦理道德观念、推动真正的耶稣的爱。来自省内各堂区的二百五十多名青年参与。特里哈亚蒂神父告诉本社，与会青年灵修水平高充分认识到了天主的真正临在，就象在日常生活中爱家人和近人一样
20/10/2016 13:03:00 梵蒂冈
教宗指出真正认识耶稣需要祈祷、朝拜和认清自己是罪人
阅读福音、学习要理“还不够”。需要像圣保禄说的“浸入”到“浩瀚的海洋，也就是基督内”
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
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由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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28/11/2017 中国
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古吉拉特邦选举委员会指控总主教发放产生「恐惧」的消息
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