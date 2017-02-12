达喀尔 (亚洲新闻) - 教宗方济各昨天在达喀尔总主教府花园举行的宗教间和基督宗派合一会议完结时，会见了16位罗兴亚难民。教宗对他们说, 请求宽恕世界对他们的冷漠，并对他们悲剧表示极大的同情。

教宗自他访问缅甸以来，第一次使用「罗兴亚」一词。在缅甸, 他受建议不要使用, 以免给他们和该国基督徒造成更多问题。

教宗对若开邦的难民说；让我们在心中腾出空间。以每个人的名义, 迫害你的人, 那些委屈你的人, 首先是为了世界的冷漠, 我请求你的宽恕。宽恕。你们许多人都告诉我孟加拉国有宽大的心欢迎你们。现在我呼吁你们要有大心, 它可以给予我们所寻求的宽恕。

「亲爱的兄弟姊妹: 犹太-基督徒的创造描述说, 天主照自己的肖像造了人。我们所有人都是这个肖像。这些兄弟姊妹，亦然。他们也是活着天主的肖像。你们有一个宗教传统说, 天主在起初拿了一些盐投进水中, 成了所有人的灵魂。我们每个人都在身上有一点点神圣的盐。我们这些兄弟姊妹，都在他们内在带着天主的盐。」

「亲爱的兄弟姊妹: 让我们给世界看到，世界的自私如何反映天主的肖像。我们继续为他们行善, 帮助他们。让我们继续积极努力, 以确认他们的权利。不要关闭我们的心, 或转看其他方式。今天, 天主的临在, 也被称为『罗兴亚』。愿我们每个人都以自己的方式响应。」

《亚洲新闻》访问了一些难民, 他们是通过会见教宗而被感动。每个人都有机会与教宗交谈, 大部分都流泪满面。超过5,000人坐在他们面前, 包括穆斯林、印度教徒、佛教徒和基督徒。

12岁的沙吉(Sawkat Ara) (图2)。「我告诉教宗, 缅甸军队杀了我的父母和我的五个兄弟姊妹。现在只有我一人。教宗把他的双手放在我的头上, 表达了他对我的同情心。」

穆民.努劳拉 (Mohmmon Nurulla) 熟读《古兰经》。「教宗问我发生了什么事, 我告诉他我们的族人在缅甸被迫害。请帮助我们的国家实现和平。」

努劳拉说, 教宗方济各表达他的同情。」他说:「他将向天主祈祷。」他深信教宗可以帮助罗兴亚。「他是一个和平的人。我希望真主会听从他的祷告。我们都为我们的危机祈祷。」然后, 努劳拉带领祈祷, 他情绪非常激动。

含泪的沙耶达.卡顿(Shyada Khaton) 说: 「我的丈夫被缅甸军队杀害。我对我的四孩子无能为力。当我们逃离缅甸时, 我靠吃树叶活下来。我们永远不会忘记我们的痛苦。」

孟加拉国国政府在该国明爱的帮助下，组织了这次会议，以帮助「罗兴亚」。在过去两个月中, 它照顾了7万罗兴亚人, 最近为他们开始一个卫生和康复计划。