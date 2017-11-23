达卡（亚洲新闻）— 罗兴亚和边缘社区：这将是达卡的天主教徒们在等候两天后教宗方济各抵达孟加拉访问时热议的话题。孟加拉国首都的总主教帕特里克·德罗萨里奥（Patrick D’Rozario）枢机再次重申了关于逃离缅甸若开邦的暴力而流离失所的穆斯林难民问题。昨天他参加了在总主教府举行的关于教宗访问的记者招待会。他向到场的六十多位记者寄语希望他们“一起合作使访问取得圆满成功”。

德罗萨里奥枢机介绍说，教宗此次牧灵访问的焦点将是“对话：宗教间对话，与构成孟加拉国的各种文化对话，与穷人对话。教会是安贫的，教会为穷人工作。”

与此同时，随着教宗即将到来，罗兴亚仍然是最受争议的话题。我们采访了吉大港（Chittagong）的总主教摩西·M·科斯塔蒙席（Moses M. Costa），他的总教区辖区包括科克斯巴扎尔（Cox’s Bazar），在那里有约620万罗兴亚人难民驻扎在临时难民营里。科斯塔蒙席说：“主教会议已经授权给了明爱会，在政府的同意下开展援助行动。”他介绍说，天主教会的社会援助分支“每天供应食物给一万个家庭。食品是我们对人道主义紧急状况的直接应对。另外，冬天也到了，我们正在分发御寒的衣物。但这还不够。除了食物，我们的使命是照顾人，人道。为此我们正在考虑为生活在难民营里的儿童开展一个教育项目。”

主教接着说：“难民营的人身心备受摧残，满怀愤怒，他们普遍有身体和心理上的不适。危险在于越来越多的人一方面感到压抑，另一方面感到沮丧，从而很容易演变为攻击性。他们失去了一切，而且在他们中间广泛存在着疾病和剥削现象。也许其他团体对此漠不关心，但我们关心这些人。”然后他讲述了难民营里一个孩子的故事：“她可能有十岁左右，才一米多一点儿高。她独自一个人，家人全被杀光了。她根本不说话，封闭在失语和痛苦中。”

另一个令主教担心的问题是，“没有人知道如何解决这个问题。更糟糕的是，过去这些人被允许搬迁到其他地方，对当地本已需要帮助的人不利。我担心的是，如果政府允许罗兴亚人迁移到山区去，那里本来有三十多个少数民族聚居区，新来的罗兴亚人会占领他们的土地，那我们将面临另一场灾难。在这里的情形已经很绝望了，没有权利，没有土地所有权，缺乏教育和发展计划。痛苦会迭增。”

另一个热点话题是边缘社区。教宗方济各首先提出了将基督“带到世界边缘”的意愿。而这也正是天主教徒们所期望的。迎接教宗委员会的媒体负责人布尔布·奥思定·雷贝罗神父（Bulbul Augustine Rebeiro）说：“教宗方济各谈到边缘社区，谈到小型教会。我们希望他能成为我们中的一员，向这个遥远国度的人民表示声援。德罗萨里奥枢机也说：“重点并不是说区分边缘社区和普世教会。我们都是同一个教会肌体的一部分。每个器官都有助于身体的良好运作。教会只有首先成为当地的才能最终成为是普遍的。教宗方济各将会看到当地教会，但同时他也会向普世教会讲话。”

雷贝罗神父补充说，教宗“是世界上最伟大的领导人之一，因此每个人都有兴趣知道他会在这三个问题上说些什么：罗兴亚人、移民、受迫害或被拒绝的人。移民的主题与边缘社区的话题完全契合。在孟加拉国，我们也有很多人移民到国外寻找工作。这个时候，他们会回到原籍国。”

在孟加拉国的首都，生活似乎一切照旧，即使在大街上也没有迹象表明教宗即将到来，比如说欢迎教宗的广告牌。雷贝罗神父解释说，没有广告牌的原因是悬挂的地方必须得到政府同意。“但一切都已经印制好了”，他保证。据另一位天主教徒说：“广告牌还没有悬挂出来，因为执政党非常自我祝贺。所以横幅只会在城市的一些特定区域才会挂出来。”

在教宗访问期间的安全方面，孟加拉国明爱会主席、拉杰沙希（Rajshahi）的主教杰瓦斯·罗萨里奥蒙席（mons. Gervas Rozario）是主管确保教宗和朝圣者安全的负责人，他说：“在把罗兴亚人置于关注焦点之前，政府的首要目标是向国际社会展示一个负责和可靠的商业国家。孟加拉国正在迅速发展，需要资金。它也是最和平的穆斯林国家之一，它坚信和谐的价值。现在，教宗访问的安全问题关系着当局的可信度。确保一切顺利，这是政府所关心的，这样才能吸引来它所希望得到的信用资金。”