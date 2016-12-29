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» 01/05/2017, 14.55
中国
老兵再次在北京抗议要求福利
约500名前士兵「围攻」首都的解放军总部。 军转士官和志愿兵拒绝放弃。
另见
27/03/2008 印度尼西亚
西爪哇穆斯林青年禁止2,500名天主教徒举行复活瞻礼礼仪
帕隆圣洗者若翰堂区天主教团体因搭建帐篷圣堂接纳教友而遭到攻击。建堂申请从未获得批准
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
30/12/2016 中国 " 梵'冈
地下教会:「代表会议」是政治工具旨在分裂教会
Elizabeth Li
30/12/2016 "罗--美国
30/12/2016 尼泊" - 中国
中尼两国首次联合军事演习。这是对德里的刺激
Christopher Sharma
30/12/2016 ..."
31/12/2016 台湾
30/12/2016 叙利亚 - "罗- - 土耳...
31/12/2016 巴基-坦
旁遮普省: 至少49人在圣诞节被非法酒精灌醉后死去
Shafique Khokhar
31/12/2016 叙利亚 - 梵'冈
31/12/2016 梵'冈【更-版'
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