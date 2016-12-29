北京（亚洲新闻） - 在第一次公开抗议的两个月后，数百名中国军转士官和志愿兵再次前往北京，要求政府提高他们的福利待遇，争取老有所养，病有所医。2016年12月28日，大约500名退伍军人，约40至50岁，「围困」在首都的解放军总部。

去年10月抗议不成功之后，退伍军人，包括一些参与越南战争(1979年)和在韩战(1950-1953)的军人，决定回到街道上发声，包括唱颂军队歌曲和挥动横额。

他们的要求维持不变：退休金、社会保障，以及他们在服务期间曾经被承诺的其他福利。

两个月前，六名退伍军人代表会见了解放军官员，但被后者拒绝。24小时后，官员宣布各有关省份的政府官员或党委，「专责解决你们的问题」。

不久之后，警察开始驱散示威者，承诺他们的冤情会被注意。当局最终撤走了数以千计的和平示威者。

王国荣(譯音)是湖南省伊阳的老兵，他在10月没有参加示威活动，他说，一个同乡滕兴球(譯音)和他认识的其他几个老兵，后来消失了。