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    » 12/23/2016, 15.30

    埃及 - 联合国 - 美国

    联合国关于以色列修建定居点的决议在特朗普的干涉下推迟



    埃及提交草案第二天便撤回。美国总统当选人，尚未上任，强加否决权。

    纽约（亚洲新闻/通讯社） - 联合国安理会推迟对一项决议投票，要求以色列停止扩大其在巴勒斯坦的殖民地。埃及在前一天提出这项决议，但在美国进行干预，宣布投出否决票后提出撤回。

    根据《英国广播公司》的报导，美国只想弃权，意在允许决议通过。 但以色列代表联系了美国总统当选人特朗普要求他的干预。因此特朗普要求安全理事会放弃这项决议。

    以色列总理本雅明.内塔尼亚胡在其《推特》帐户上抛出一个视频：“以色列人十分欣赏美以联盟这一伟大支柱：多年来美国在联合国中站起来，否决反以色列的决议”.。

    埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·西西(Abdel Fattah Al Sisi)与特朗普进行了电话交谈，并决定撤回这项决议，给即将于1月20日上任的新总统留有时间来处理这件事。

    决议草案要求“以色列立即完全停止在包括东耶路撒冷在内的被占领的巴勒斯坦领土建造定居点的活动。 决议指出，以色列定居点“没有法律效力”，“危及两国解决方案的可行性”，这将使独立的巴勒斯坦与以色列共存。

    在内塔尼亚胡政府的管理下，以色列定居点明显增长。 在2015年，至少有1.5万新移民搬入西岸。

    根据2016年「和平组织」的统计，以色列政府给2,623个新定居点亮了绿灯。其中包括756个非法房屋，后来被“合法化”。 到目前为止，至少有57万以色列人住在自以色列于1967年开始占领之后建造的130个定居点内，并且由于以色列政府的扩张主义政策，近来时间定居点已成倍增长。
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