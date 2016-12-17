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» 12/23/2016, 15.30
埃及 - 联合国 - 美国
联合国关于以色列修建定居点的决议在特朗普的干涉下推迟
埃及提交草案第二天便撤回。美国总统当选人，尚未上任，强加否决权。
另见
26/01/2013 埃及
埃及警方与示威者冲突，12人死亡近500人受伤
这是茉莉花革命的第二周年。苏彝士运河区最严重的冲突，军队封锁运河入口。总统穆罕默德·穆尔西（Mohamed Morsi）对暴力肇事者威胁使用铁腕政策。塞得港法院就2012年2月2日事件，判决屠杀者后，市内陷于战乱。
20/05/2011 埃及
奥巴马的承诺并非解决埃及问题的唯一办法
埃及裔耶稣会士巴拉德神父认为，最严重的问题是科普特和穆斯林之间的宗教冲突。而此类冲突，是被前独裁政权成员挑起的。尊重人权、拨款支持不同文化是改变国家的关键
04/02/2011 埃及
埃及“出发日”之际穆巴拉克总统表示已“厌倦”执政
百万人将集会旨在对政府构成决定性重创；把守在解放广场周围的军队明确表示不会向示威群众开枪。晚间紧急斡旋领导“让军队发挥重要作用的过渡。埃及及外籍记者、人道主义机构人员遭到逮捕、殴打和威胁恐吓” 。穆巴拉克表示，已“厌倦”了当总统
24/02/2015 埃及 - 伊斯兰
埃及举国哀悼并为在利比亚被割喉同胞祈祷
塔瓦德罗斯二世宗主教已经将二十一名遇难年轻科普特基督徒的名字纳入了近似于天主教会圣品名单。每年二月十五日，将在教会礼仪中纪念这些被伊斯兰国屠杀的基督徒。开罗政府也承认他们是殉道者。将在他们绝大多数人的家乡建起一座圣堂，穆斯林信徒纷纷表示慰问团结互助
05/09/2014 埃及 - 印度
"德埃尔马哈布哈"是德勒萨修女留给埃及人民的宝贵财富
这是仁爱会修女们在埃及开办的第一间会院的名字。在明亚教区管理一所教会学校的印度裔耶稣会士克凯塔神父接受本社采访，介绍真福德勒萨修女继承人们遭遇的种种困难；与穆斯林的关系；部分埃及女青年的圣召
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Editor's choices
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
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17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
17/12/2016 伊-...【更-版'
前激进穆斯林: 利雅得和色拉（教派）对伊斯兰教和世界是一危险
Henda Ayari
18/12/2016 梵'冈
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
19/12/2016 中国 - 挪威
19/12/2016 黎巴嫩
19/12/2016 香港 " 梵'冈
教会举行音乐会庆祝教宗方济各八十寿辰
Lucia Leung
19/12/2016 马来西亚
19/12/2016 巴基-坦
拉合尔方济会士庆祝穆罕默德的生日（视频）
Kamran Chaudhry
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