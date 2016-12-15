大马士革 (亚洲新闻/通讯社) - 经过数月的僵局和否决，联合国安理会一致通过一项决议，它"立即派遣"联合国观察员到阿勒颇，监测东部的撤离行动。从12月15日起，至少14,000人离开该地区，尽管暴力和冲突导致好几次疏散被中断，并动摇俄罗斯和土耳其所达成的协议。

它还疏散另一些地区，包括在伊德利卜省的Fuaa 和Kafrya，由政府控制，当地长期诸叛军组织和圣战分子包围。

叙利亚政府尚未作出官方反应，以表明究竟大马士革是否授权联合国观察员进入该市，当地已经被分成了两半四年多了：西面，有120万人，在政府的控制之下；东部，有约25万人，落在叛军组织和圣战组织手中。

在联合国昨天的投票，得到俄罗斯和大马士革的盟友伊朗开了绿灯。国际观察员将授予任务监督撤离行动，并确保平民安全离开。

会议"一致"通过《议案2328》，这是近几个月来，在安全理事会上的世界大国之间的冲突，开始迈向团结一致的第一步。这关系特别是指莫斯科与西方集团之间，他们的分歧和利益冲突，加剧了冲突的影响。五年来，当地已有至少31万人死亡。

该文本订出一系列"恰当和中立的监督"的行动。然而，叙利亚的联合国代表巴沙尔· 贾法里（Bashar Jaafari）批评成员国，指他们追求一项议程，旨在"把外国干涉合法化，以推翻合法政府的部队和使用军事力量"。

大马士革尚未有官方回应联合国的决议，仍需拭目以待。根据来自《叙利亚人权观察》的报告，目前还有7,000人被困在阿勒颇东部，在反对派手中。那里的生活条件是非常艰苦︰没有食物或基本生活必需品、药物稀少，所有医院和卫生保健设施均不可用了。

昨天撤离的人员包括47名儿童，他们被困在一所孤儿院。联合国儿童基金会说，当中有些出现因受伤或脱水的现象，情况危殆。

从阿勒颇东部，流离失所者离开这个叙利亚北部的大都市，那市过去曾是经济和商业首都，他们转向伊德利卜省叛军控制的城镇生活。

另一方面，联合国往叙利亚的特使德米斯图（Staffan de Mistura）宣布新一轮会议将于2月8日在日内瓦举行，是叙利亚冲突的对立派别之间而召开的会议。到目前为止，有已经三轮"间接"会谈，由联合国主持，每次都在僵局中结束。未解决的问题，包括总统巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）在未来的过渡政府的作用。