22 December 2016
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 12/20/2016, 11.38

    联合国 - 叙利亚

    联合国安理会一致通過派遣观察员到阿勒颇



    "立即"部署人员监测撤离行动。从12月15日起，至少有14,000人逃离该市东部。但是，大马士革政府必须仍然要依从决议。联合国派往叙利亚的特使宣布， 将于2月8日在日内瓦举行新一轮会议。

    大马士革 (亚洲新闻/通讯社) - 经过数月的僵局和否决，联合国安理会一致通过一项决议，它"立即派遣"联合国观察员到阿勒颇，监测东部的撤离行动。从12月15日起，至少14,000人离开该地区，尽管暴力和冲突导致好几次疏散被中断，并动摇俄罗斯和土耳其所达成的协议。

    它还疏散另一些地区，包括在伊德利卜省的Fuaa 和Kafrya，由政府控制，当地长期诸叛军组织和圣战分子包围。

    叙利亚政府尚未作出官方反应，以表明究竟大马士革是否授权联合国观察员进入该市，当地已经被分成了两半四年多了：西面，有120万人，在政府的控制之下；东部，有约25万人，落在叛军组织和圣战组织手中。

    在联合国昨天的投票，得到俄罗斯和大马士革的盟友伊朗开了绿灯。国际观察员将授予任务监督撤离行动，并确保平民安全离开。

    会议"一致"通过《议案2328》，这是近几个月来，在安全理事会上的世界大国之间的冲突，开始迈向团结一致的第一步。这关系特别是指莫斯科与西方集团之间，他们的分歧和利益冲突，加剧了冲突的影响。五年来，当地已有至少31万人死亡。

    该文本订出一系列"恰当和中立的监督"的行动。然而，叙利亚的联合国代表巴沙尔· 贾法里（Bashar Jaafari）批评成员国，指他们追求一项议程，旨在"把外国干涉合法化，以推翻合法政府的部队和使用军事力量"。

    大马士革尚未有官方回应联合国的决议，仍需拭目以待。根据来自《叙利亚人权观察》的报告，目前还有7,000人被困在阿勒颇东部，在反对派手中。那里的生活条件是非常艰苦︰没有食物或基本生活必需品、药物稀少，所有医院和卫生保健设施均不可用了。

    昨天撤离的人员包括47名儿童，他们被困在一所孤儿院。联合国儿童基金会说，当中有些出现因受伤或脱水的现象，情况危殆。

    从阿勒颇东部，流离失所者离开这个叙利亚北部的大都市，那市过去曾是经济和商业首都，他们转向伊德利卜省叛军控制的城镇生活。

    另一方面，联合国往叙利亚的特使德米斯图（Staffan de Mistura）宣布新一轮会议将于2月8日在日内瓦举行，是叙利亚冲突的对立派别之间而召开的会议。到目前为止，有已经三轮"间接"会谈，由联合国主持，每次都在僵局中结束。未解决的问题，包括总统巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）在未来的过渡政府的作用。
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见

    31/12/2015 以色列 - 巴勒斯坦
    以色列否决超过55,000户新移民家庭定居于西岸
    人权份子近期透露，该项目已经被政府拒绝，声称这是「未经授权」和「缺乏效力」。该计划针对E1区，将西岸与东耶路撒冷分离作一个缓冲。

    29/12/2015 以色列 - 巴勒斯坦
    以色列计划为定居者, 在约旦河西岸建造55,000个新居所
    该项目集中在E1区，靠近马里爱达敏，并会把西岸和东耶路撒冷分开。严重威胁两国解决和平的进程。

    19/08/2015 中国
    中国逮捕涉嫌违反网络罪行15,000人
    这些罪行包括黑客、在线诈骗、网络非法售卖个人信息和色情活动。当局展开为期六个月的特别行动，以清理互联网, 并同时镇压维权人士「滥用」言论自由的人。

    05/08/2015 日本
    日本进入紧急状态, 热浪造成55人死亡，35,000住院
    自2008年至今天，从4月收集的资料是最令人担忧。在东京，连续五天, 温度一直稳定在摄氏35度。人口的48%超过65岁。当局派发单张，防止中暑。

    26/04/2015 尼泊尔
    尼泊尔再有6.7级余震：逾2,000人证实死亡，数万人受伤
    印度、中国、英国、美国和法国已派出救援。死亡人数正在上升。偏远地区仍无法到达，通信切断。水和食物短缺。珠穆朗玛峰最少有25名登山者罹难。
    Editor's choices
    中国 –梵蒂冈
    陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌

    Card. Joseph Zen Ze-kiun

    香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”


    中国 - 梵蒂冈
    天主教代表大会和梵蒂冈的沉默

    Bernardo Cervellera

    被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.