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» 12/20/2016, 11.38
联合国 - 叙利亚
联合国安理会一致通過派遣观察员到阿勒颇
"立即"部署人员监测撤离行动。从12月15日起，至少有14,000人逃离该市东部。但是，大马士革政府必须仍然要依从决议。联合国派往叙利亚的特使宣布， 将于2月8日在日内瓦举行新一轮会议。
另见
31/12/2015 以色列 - 巴勒斯坦
以色列否决超过55,000户新移民家庭定居于西岸
人权份子近期透露，该项目已经被政府拒绝，声称这是「未经授权」和「缺乏效力」。该计划针对E1区，将西岸与东耶路撒冷分离作一个缓冲。
29/12/2015 以色列 - 巴勒斯坦
以色列计划为定居者, 在约旦河西岸建造55,000个新居所
该项目集中在E1区，靠近马里爱达敏，并会把西岸和东耶路撒冷分开。严重威胁两国解决和平的进程。
19/08/2015 中国
中国逮捕涉嫌违反网络罪行15,000人
这些罪行包括黑客、在线诈骗、网络非法售卖个人信息和色情活动。当局展开为期六个月的特别行动，以清理互联网, 并同时镇压维权人士「滥用」言论自由的人。
05/08/2015 日本
日本进入紧急状态, 热浪造成55人死亡，35,000住院
自2008年至今天，从4月收集的资料是最令人担忧。在东京，连续五天, 温度一直稳定在摄氏35度。人口的48%超过65岁。当局派发单张，防止中暑。
26/04/2015 尼泊尔
尼泊尔再有6.7级余震：逾2,000人证实死亡，数万人受伤
印度、中国、英国、美国和法国已派出救援。死亡人数正在上升。偏远地区仍无法到达，通信切断。水和食物短缺。珠穆朗玛峰最少有25名登山者罹难。
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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16/12/2016 印度尼西亚
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17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
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