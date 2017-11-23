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» 11/30/2017, 16.29
俄罗斯
Vladimir Rozanskij
莫斯科: 近500位俄罗斯东正教主教参加非常规主教会议
200位来自俄罗斯的主教；100位乌克兰；20位白俄罗斯；在22个国家服务的多位主教；数十名退休主教，齐集在神圣救世主主教座堂。庆祝莫斯科宗主教区恢复一百周年纪念，正值俄国革命的崛起 (1917年)。新的殉道者、修道生活、离婚再婚问题的讨论。普京的问候。
另见
30/04/2014 伊拉克
伊拉克：美军撤离后第一次大选，有2,200万選民
全国各国进行了最高级别的安全戒备，以提防伊斯兰武装分子连续攻击。现任总理希望再次连任，取得第三个任期。以逊尼派为主的安巴尔省，不会进行投票。
10/11/2013 菲律宾
台风「海燕」造成1,200人死亡，罹难者可能高达一万人
宗座外方传教会菲律宾国家区会长说，我们要等几天才能掌握全面受灾情况。受影响最严重的地区是中部萨马岛和莱特岛，仍然没有电力和通信。台风幸存者形容风暴像海啸一般厉害。
19/12/2012 中国
当局打击邪教「东方闪电」，逮捕人数超过500人
该邪教被指散布恐慌颠覆性预言12月21日为世界末日。当局以最好的工具，大规模拘留。
16/04/2014 南韩
南韩满载学生的渡轮倾覆：2人死亡100人失踪
该艘船来回仁川至济州岛：幸存者说听到一声巨响，导致沉没。政府立即行动拯救乘客。一幸存者说：「船舱底层有很多商店和娱乐商场，相信那里的乘客已经罹难。」
19/06/2012 亚洲 - 欧盟 - 墨西哥
20国集团：印度承诺100亿美元来拯救欧洲
金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）宣布，他们将捐款750亿美元，参与建立$ 4300亿美元的「防火墙」，这应国际货币基金组织的要求。新德里相信欧洲危机会对经济后果，而在印度12亿人口中，有3600万人仍然以每天1美元生活。
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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移民问题不只是教宗方济各的“情结”
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种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
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24/11/2017 ..." - 梵'冈
克钦人朝圣者展开三天两夜旅程等待教宗方济各
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教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
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