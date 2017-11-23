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    • » 11/30/2017, 16.29

    俄罗斯

    莫斯科: 近500位俄罗斯东正教主教参加非常规主教会议

    Vladimir Rozanskij

    200位来自俄罗斯的主教；100位乌克兰；20位白俄罗斯；在22个国家服务的多位主教；数十名退休主教，齐集在神圣救世主主教座堂。庆祝莫斯科宗主教区恢复一百周年纪念，正值俄国革命的崛起 (1917年)。新的殉道者、修道生活、离婚再婚问题的讨论。普京的问候。

    莫斯科 (亚洲新闻) - 俄罗斯东正教会召开非常规「主教会议」，昨天在神圣救世主主教座堂揭幕，刚好是1917年莫斯科主教议会成立一百周年纪念；在俄国革命的前几天进行。「主教会议」将于星期六结束, 刚踏入12月。

    同时, 在到场的嘉宾和记者面前, 宗主教卡里将在12月4日隆重庆祝仪式, 以纪念宗主教迪恩 (Tikhon) 在1917年就职。

    莫斯科宗主教区成立于1589年, 在正统教会引入了「国家宗主教制」，但在古老教会里, 只有五个「使徒」宗主教: 罗马、君士坦丁堡、耶路撒冷、亚历山大和安提约基阿 (首两个有帝国重要性)。在莫斯科宗主教区成立一个世纪后, 沙皇彼得大帝在1701年废除了宗主教制度, 代之而设立国家管制制度，要求主教服从他在 1701年, 「神圣主教会议」由王室官员带领。矛盾的是, 在恢复的时候, 最高的俄国教会当局再遭受迫害，以及受苏维埃无神论者的制约, 控制教会与「宗教事务议会」。直至1990年, 随着阿历斯二世选为宗主教, 俄罗斯教会恢复了自主权。

    这次的「主教会议」议程，将会纪念受到无神论者迫害的新殉道者, 从沙皇尼古拉斯二世和其家人开始。事实上, 在圣彼得堡保留的殉道者遗骸, 有待主教们查证。不过，这些案件仍然存在许多疑点: 沙皇的家庭在耶卡特茵堡的「伊帕切夫之家」的地下室被射杀, 及尸体被埋于一个集体墓冢。同样，卡里宗主教也告诫不要草率结论, 需要仔细检验所有证据。

    「主教会议」审议的新的殉道者, 将会加在现有的2,000名册封圣人的行列, 并且在俄罗斯圣人日历中加上一些只在乌克兰敬礼的圣人。这也将有助于将基辅古代罗斯的两宗派就圣人问题的矛盾化解。

    新的经院生活规则也是审理的内容, 辩论的焦点涉及容许隐修院使用互联网。另一个问题是关于多次结婚, 按东正教传统，容许第二次甚至第三次婚姻；但民法甚至超过三次，需要讨论。

    俄罗斯主教们希望发展宗教文化, 从学校的宗教教学和大学的神学研读开始。除了教育, 他们还想反省俄罗斯社会的艺术文化多样性，目的是在今日俄罗斯社会, 促进教会与文化之间的建设性对话。

    与会的俄罗斯主教，除了近200名在俄罗斯服务，还有100名来自乌克兰和20名白俄罗斯, 也有在22个国家服务的俄罗斯主教, 还有几十名退休主教，总共近500名主教。由于主教们决定教会要更大公开性和透明度，容许更多媒体到场采访，认可的记者人数也在增加。

    俄罗斯总统普京(Vladimir Putin) 没有按照原来计划到访主教座堂，但有向参加会议的主教问候。此前, 沙皇和苏联当局派出代表指导工作；今天, 总统只在有距离地尊敬和听取教会当局的声音。
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