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    • » 12/04/2017, 15.16

    菲律宾

    菲律宾主教们订定2018年为神职人员和献身生活者年



    菲国主教团的新领袖达沃总教区罗慕洛.沃斯总主教(Romulo Valles)。这是一个审视修院培育和修会培育地方的机会。塔格莱枢机促请在堂区的年轻人，认真对圣召辨别。

     

    马尼拉 (亚洲新闻/菲律宾主教团) - 自从达沃总教区罗慕洛.沃斯总主教(Romulo Valles) 推选为菲律宾主教团主席，他颁布第一封牧函，当中他宣布2018年为「神职人员和献身生活者年」。

    总主教解释, 目标是使神父和献身生活者，既是领袖又是仆人, 在牧民传教使命中感到「更新」,「特别是对最小的、迷失的、被驱逐到边缘者」。

    2018年所有活动将致力促进和表扬司铎和献身生活者的圣召。他继续:「我们的目标是完全更新价值观，针对神职人员和献身生活者的心态、行为和生活方式。」

    明年为菲律宾是一个机会，去审视修院培育和修会培育的地方, 加强与平信徒世界合作，「在传教使命工作和职务」。

    昨天12月3日, 在准备圣诞节的将临期首主日, 该封牧函在所有圣堂宣读出来。在弥撒结束时, 宣布了「神职人员和献身生活者年」开幕。

    因此, 菲律宾主教团似乎想信众注意「新福传」所构成的挑战, 并指出神职人员、修会人士和世俗团体成员，是向世界敞开大门的「关键」。主教团还强调了一些，由神父和献身生活者的生活方式所投下的「阴影」, 并不完全符合耶稣的言行见证的首要任务。

    有脆弱和丑闻的场合使我们感到悲哀。沃斯总主教说:「这些劣行呼吁我们真诚的反省和谦卑的悔改和赔补。愿这些过失给我们带来新而大的更新和与那些软弱和破碎的人共融的可能性。」

    在这些日子，马尼拉总主教安多尼. 类思. 塔格莱枢机(Antonio Luis Tagle)谈到家庭和天主教组织, 要求参与堂区活动的年轻人提倡圣召辨别。

    在菲律宾首都，枢机主持揭幕弥撒时, 谈到基层教会团体、运动和组织, 以「启发」司祭生活或献身生活的辨别。他说, 年轻人不仅立志成为医生、工程师或移民工人, 「还要必须考虑将他们的生命作为献身生活者或神职人员」。

    他说:「我们正迈向社会的福传之旅, 在我们的团结中, 我们是一个共融团体, 在我们的神父帮忙和献身生活者的见证下, 我们看到需要互相帮忙。」「堂区作为共融的团体, 是所有圣神恩赐的实践。」
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