26 December 2016
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    » 12/26/2016, 16.22

    俄罗斯 - 意大利

    西方灵性导师: 罗曼.诺斯卡尔菲神父安息

    Stefano Caprio

    "俄罗斯基督徒”创始人在俄罗斯传教数十年，见证了西方受迫害基督徒的伟大。 作为大公主义(ecumenism)的先知，他的工作使东方灵性丰富了西方。

    罗马（亚洲新闻） - 罗曼.诺斯卡尔菲神父 (Romano Scalfi) 活了近一个世纪（1923-2016年），是我们所有人的参考典范和特别的精神指南。

    他在第二次世界大战之后成为神父，从根本上改变了几个世纪的政治和文化平衡，留给世界的是在不同体系和世界观之间的永久冲突。

    这是一个无神论者反对基督徒的世界，虽然现实，事情并不是那简单（许多信徒仍然保留无神论，虔诚的基督徒迅速变为比无神论者，比无神论更虔诚），天主教教宗庇护十二世呼吁所有的信徒，特别是神父，发起对抗信仰之敌的运动。

    像其他人一样，罗曼诺神父热情地回应。事实上，战后的几年里出现了一大群神父和传教士的职业，青年人是由用灵性重建一个被仇恨和暴力摧毁的世界的观念所驱动。

    斯卡尔菲神父的出生地意大利特伦蒂诺（Trentino），是最慷慨的地区之一，许多年轻人冒着生命危险，大胆地投身于俄罗斯以及东欧被“共产主义魔鬼”占主导地位的国家中。

    像他一样，许多神父在俄罗斯学院和宗座东方研究所度过那些年，特别是来自前奥匈帝国领土的人，特伦蒂诺曾是他们的家乡，这里是几个世纪以来团结东西方基督徒的地方。

    毕业后，罗曼诺神父尝试了浪漫之路“到俄罗斯传教”，但经过几次尝试，他被不可穿透的铁窗阻挡，认为这种方法不可行。

    与来自俄罗斯的其他传教士一起，他尝试了其他方式，找到一个完全不同的解决方案：不针对俄罗斯和东方，而是针对意大利和西方的虔诚基督徒。如果他不能去俄罗斯，他可以把俄罗斯带到他的土地上。与其他人（如伯多禄 莫德斯托神父(Pietro Modesto)和尼洛神父(Nilo Cadonna)）一起，他创立了基督教俄罗斯研究中心，并致力于在拉丁世界传播俄罗斯-拜占庭灵性(Russo-Byzantine spirituality)。

    经过很多世纪的不信任，西方从罗曼诺·斯卡尔菲神父和富有全球使命的其他几个先驱那里，学会了爱圣像，拜占庭式的礼拜仪式，多斯托耶夫斯基的神秘以及所洛维约夫（Soloviev）和别尔嘉耶夫（Berdyaev）的哲学，以及许多 俄罗斯和东方基督教的其他珍宝。

    有着像修道士一样庄严的白胡子和天主赐予的一双神圣的眼睛，他成为了许多西方年轻人信仰和生活的灵性导师，他爱的那些身处边远地区的人并 捍卫受迫害者，是天主教神父们热情的传颂者，是欧洲“沉默的教会”的声音，他秘密地发表证词。

    我们不知道斯卡尔菲神父对苏联无神论政权崩溃有什么影响（当然相当多），但他很喜乐当他看到自己的梦想实现了。由他训练的年轻人以传教士和探险家的身份去俄罗斯探索那个他喜欢并期望的世界。他本人回到俄罗斯很开心同时也增长了智慧。

    在他长久生命的尽头，罗曼诺神父不仅考虑到俄罗斯的宗教复兴，也开始担忧未来的全球化世界，他将衷心的代祷，相信我们的主将听到他的呼求，现在在天上与所有圣人唱着教会的赞美诗。
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