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» 12/26/2016, 16.22
俄罗斯 - 意大利
Stefano Caprio
西方灵性导师: 罗曼.诺斯卡尔菲神父安息
"俄罗斯基督徒”创始人在俄罗斯传教数十年，见证了西方受迫害基督徒的伟大。 作为大公主义(ecumenism)的先知，他的工作使东方灵性丰富了西方。
另见
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中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
TOP10
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
20/12/2016 梵'冈 - 德国 - "罗-【更-版'
19/12/2016 香港 " 梵'冈
教会举行音乐会庆祝教宗方济各八十寿辰
Lucia Leung
20/12/2016 "合国 - 叙利亚
20/12/2016 德国 - 伊-...
20/12/2016 圣地
20/12/2016 孟加拉
圣诞节:警方加强安全措施保护达喀尔市62间教会
Sumon Corraya
22/12/2016 ..."
八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节
Jangma Gam
22/12/2016 中国 - 梵'岡
20/12/2016 越南
越南的将临期: 教会接近穷人和残障人士
Thanh Thuy
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