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    • » 12/04/2017, 16.23

    越南

    西贡教区帮助穷人，以教宗方济各的榜样

    Thanh Thuy

    每个堂区都有多年的社会外展和慈善项目经验。在明德堂区，学生和移民劳工可以用0.22美元购买一顿饭。许多圣堂提供免费的食水和医疗服务。

    西贡（亚洲新闻） - 越南天主教徒非常感谢教宗圣方济各对穷人的精神爱护和关心。

    受到教宗多次呼吁和鼓舞，天主教徒之中，许多人主动参加了一些项目，去帮助和服务不幸的人。

    近日，越南教会热烈响应教宗设立「世界穷人日」。

    11月19日，西贡教区和裴文督总主教 (BùiVănĐọc) 为约600人组织了午餐会，当中包括贫困者、老年人、病人、部落民众、贫穷的孩子，无论是天主教徒还是非天主教徒。

    多年来，许多教区的堂区一直服务穷人。事实上，在西贡（胡志明市）的天主教徒，每天都接触穷人。

    每个堂区都采取了灵活而富有创造性的社会福利计划，提供量身订制的帮助和支持，以满足受助者的特殊需求。

    为了帮助贫困学生和移民，「明爱西贡」于2017年9月11日在明德堂区开设了一家杂货店，午餐费用可低至5,000越南盾（0.22美元）。

    来自胡志明市（西贡）的学生陈乐炫TrầnLệXuân说：「对于那些穷困潦倒，远离家乡的人来说，这是一个非常有益的措施。」「义工、天主教徒或其他人，帮助清理碗碟，保持卫生。」

    她说：「当我们来这里吃午饭时，我们看到了『明爱西贡』成员的爱，并懂得如何共同生活。」

    几个堂区，包括荣山教堂、圣保禄堂和无玷圣心堂，多年来投放在「免费供水系统」，以便穷人可以使用清洁的饮用水和蒸煮水，从而避免肠道疾病。

    其他教会团体为有需要的人和独居老人提供医疗援助，包括免费药物和治疗。

    此外，西贡教区的大部分堂区都筹集资金，设立奖学金，资助处于困境的儿童接受教育。

     
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