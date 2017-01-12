河内（亚洲新闻/通讯社）— 越南一家法院昨天确认了对38岁的天主教徒博主阮玉茹琼（Nguyen Ngoc Nhu Quynh，更为人熟知的笔名是“蘑菇妈妈”[越南语Mẹ Nấm]）判处十年有期徒刑。这位女博主之前已在初审中被判定为“宣传反对国家”罪。此事的背景是河内的共产主义当局严厉镇压活动人士、持不同政见者和批评的声音。亚洲新闻采访的一位不愿透露姓名的年轻人指出，“[越南]共产主义政府不接受任何违背其决定的观点”。

“蘑菇妈妈”是两个孩子的母亲，自从她被捕之后孩子们由祖母照顾。这位天主教徒活动人士因维护人权而获得多项奖项和荣誉，在2009年因为举报越南北部铝土矿所造成的环境损害而被当局监禁九天。在过去，她还反对过中国在海洋主权问题上的帝国主义、为死在监狱里的囚犯抗争，她是若干位至今仍被关在越南监狱中的为捍卫自由、公民权利和保护环境而被关押的许多妇女之一。

这一次的逮捕今年六月发生在越南南部的慶和省（Khánh Hòa），依据是该国刑法第88条“宣传鼓动反对越南社会主义共和国”。而证明她“罪行”的证据是她发表的揭露台塑集团的文章，台塑集团于去年四月被爆出在越南中部和北部省份造成大规模的环境污染灾难，引起了极大的反响和愤慨。这些被当局指控的文章包括《鱼需清水，政府应透明》、《严正谴责台塑集团》、《向台塑集团说“不”》、《向中国的扩张说“不”》等等。出于同样的原因，前几天，河静省（Ha Tinh）人民法院也对一名22岁的活跃博主阮文和（Nguyen Van Hoa）判处了七年监禁，刑满后再加三年监视居住。

对于这次上诉审中确认定罪和判罚，阮玉茹琼的辩护律师团成员何辉松（Ha Huy Son）律师说这是一个“不客观的判决”和程序“不公正”。何律师还说：“阮玉茹琼是无辜的，她只是行使了作为一个公民的权利。”亚洲新闻通讯社在当地的消息人士称，当局“阻止了母亲”旁听审判，在法院外面，警方殴打并拘捕了好几个人，便衣警察还没收了手机。

接近阮玉茹琼家人的人士说，政府在11月27日吊销了越南最重要的律师之一的执业证书，这位律师本来也会出庭为这位天主教活动分子辩护。吊销执业证的决定是在上诉开庭前仅仅几天才作出，其目的就是削弱“蘑菇妈妈”的辩护团力量。在庭审上，这位天主教活动人士重申了自己的清白，承认她写了被指控的文章，但文章的内容“不构成犯罪”。

国际人权活动人士和一些非政府组织提醒说，阮玉茹琼是今年越南判决的仅仅因为行使言论自由、结社或和平集会的权利就被定罪的六个人之一。自2016年初以来，这个趋势日益恶化，令人担忧。据人权观察社（Human Rights Watch）报道，如今在这个东南亚国家有100多名政治犯被关押在狱中。河内政府否决了这个指责，当局称，没有人是由于不同意见的罪名而成为囚犯，只有因违反法律而受到惩罚的罪犯。