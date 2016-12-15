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    » 12/20/2016, 01.43

    越南

    越南的将临期: 教会接近穷人和残障人士

    Thanh Thuy

    教廷代表祖拉里总主教(Leopoldo Girelli)，非居于越南，探访河内的病人和残疾人。如他一样，当地的明爱组织、修会和数百名学生义工等到访越南，举行慈善活动，包括向渔民提供基本必需品，因为他们受到台湾投资的福摩萨塑料集团灾害影响最大的群体。

    河内（亚洲新闻） - 越南教会已经定出将临期，照顾被压抑的基层、穷人和残疾人。

    教廷驻越南大使祖拉里总主教(Leopoldo Girelli)，是越南的非居民，以身作则去访问越南北部的河内总主教所管辖的十个教区的病人。

    主教的第一站在河内的眼科医院，在那里他在手术病房遇到病人，并给他们鼓励，并与他们拿起念玫瑰珠一起祈祷。

    祖拉里总主教和河内明爱主任勃诺神父(PhạmBáQuế)向残疾人士捐赠了轮椅。

    越南

    越南的将临期: 教会接近穷人和残障人士

    教廷代表祖拉里总主教(Leopoldo Girelli)，非居于越南，探访河内的病人和残疾人。如他一样，当地的明爱组织、修会和数百名学生义工等到访越南，举行慈善活动，包括向渔民提供基本必需品，因为他们受到台湾投资的福摩萨塑料集团灾害影响最大的群体。

    河内（亚洲新闻） - 越南教会已经定出将临期，照顾被压抑的基层、穷人和残疾人。

    教廷驻越南大使祖拉里总主教(Leopoldo Girelli)，是越南的非居民，以身作则去访问越南北部的河内总主教所管辖的十个教区的病人。

    主教的第一站在河内的眼科医院，在那里他在手术病房遇到病人，并给他们鼓励，并与他们拿起念玫瑰珠一起祈祷。

    祖拉里总主教和河内明爱主任勃诺神父(PhạmBáQuế)向残疾人士捐赠了轮椅。

    教宗代表祝贺明爱与当地团体合作，例如红十字会、佛教僧侣和在美国的越南侨民轮椅协会。

    总主教的最后一站是一些为无家可归和贫者服务的团体，他们生活在河内的红河堤岸。

    上星期六，河内总教区荣休的若瑟·恩戈·吴光杰总主教访问一个社群，那是受到台塑集团环境灾害影响最大的越南省中部天主教堂区。

    他将礼物送给当地渔民，他们失去了工作，生活在紧绌状况下。

    荣休的总主教由一个经院修会会士和圣保禄会的修女从宁平教区陪同前往。一批美国医生带来药品和毯子，并向居民提供免费医疗检查。

    总主教庆祝弥撒，堂区有200位教友参加。

    他说：「这个堂区已经有无数困难的岁月，我相信现在体会到耶稣对我们的爱。」

    「天主可以做任何事，甚至我们无法想象的事情。我们以为我们失去了，但现在在圣诞节有一间新的圣堂。」总主教说:「我们有天主和圣母玛利亚，永远在我们身边。今天我们快乐、和平。天主需要人类的合作。」

    遵循教廷大使祖拉里总主教和河内荣休总主教的例子，许多天主教学生在将临期组织爱德活动。

    上星期六，越南中部一堂区的圣保禄团体，联同200名年轻义工一起，带了礼物、一袋米饭、多箱方便面、食油、糖和馅饼，送给数百名贫困和残障人士。

    「这些都是我们的圣诞礼物。」学生告诉《亚洲新闻》。「在这一年，我们制作手工东西，并栽种鲜花，然后卖出来筹集资金。有了钱，我们买了穷人的基本必需品，送予天主教和非天主教徒。」
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