河内（亚洲新闻/自由亚洲电台）- 越南一間法院在星期一判处博客阮文和(Nguyen Van Hoa)七年监禁，控罪指他"进行反对国家宣传"，声称他曾试图煽动抗议，针对政府处理在河静(Ha Tinh)省的福摩萨塑料集团(Formosa Plastics Group) 溢出的毁灭性毒性废料。

事件发生在二零一六年四月，杀害了约一百一十五吨鱼类，以及摧毁了四个省的渔业及旅游业。

这家总部设在台湾(Taiwan)的公司提出支付五亿美元赔偿去调停案件，并赔偿受损的人们；然而，政府采取严厉手段，对于街头抗议于赔偿的金额和缓慢速度。

阮文和，二十二岁，率领抗议活动。他于一月十一日与许多其他示威者一起被警方逮捕，在越南的春节之前，但是关于他被捕的消息直到二月三日才被报导。

河静省人民法院认定，阮文和是违反越南《刑法》第八十八条规定而被定罪，经过两个半小时的审问，判他在监禁期满后被软禁三年。

阮文和的听证会最初预定在今天进行，但诉讼程序意外地提前了。没有律师在场代表他。

在审判之后，试图联络和的家属发表评论，但是没有得到回答。

国家媒体在星期一报导，阮文和制作了涉及福摩萨塑料集团事件的视频、照片和文章，旨在"宣传、歪曲和毁谤政府"。

他们还声称，和是"收到钱"从"极端分子和敌对势力"，去导致公众混乱。然而，接近被告的人们驳回了毫无根据的指控。

权利律师勒聪亭(Le Cong Dinh)称这项裁决是对和的一个"预定的判决，这是完全可以预测的。"

他谴责，他说这是"一个秘密审判"，说法院"欺骗人们"去认为这个听证会是在今天进行，但事实上是在昨天。

"根据越南法律，被告有权拒绝一名律师，" 他说。

法院裁决引起了等许多人权组织的谴责，就像「无国界记者组织」，其亚太部部长丹尼尔·巴斯塔尔(Daniel Bastard)，称它为"完全不成比例"。

越南目前至少拥有八十四名良心囚犯，在东南亚中的任何一个国家里是最高的数目，根据国际特赦组织的维权团体的说法。

「无国界记者组织」在二零一七年「世界新闻自由指数」中将越南在一百八十个国家中排名第一百七十五位。