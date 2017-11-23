|
|
» 11/28/2017, 23.31
越南
越南维权人士因抗议福摩萨工厂污染被判罪七年监禁
阮文和也将要被软禁服满附加三年刑期。法院宣告他是反国家宣传罪，在闭门审讯并在没有律师的情况下进行。国际非政府组织为“不成比例”的惩罚抨击河内政府。该国许多良心犯人被囚禁在监狱中。
另见
02/03/2017 13:16:00 香港
香港主教呼吁四旬期“与耶稣同行”帮助穷人和家庭
生活就像迈向天主的朝圣之旅。婚姻与家庭是中心、读经和礼仪的重要性、教宗方济各慈悲文告、帮助夫妻和弱势群体、信徒应该做抵制不公的先知
04/11/2015 叙利亚
大马士革驳回一切让阿萨德下台的“过渡时期”说法
叙利亚副外长在德黑兰表示，过渡进程“只是那些根本没有生活在实际情况中的人的想法”。“叙利亚人民重申除了阿萨德总统外别无选择。他是以绝对多数当选的总统”
14/12/2014 梵蒂冈
将临期「喜乐主日」：教宗送出祈祷小册子，提醒信众时常携带及祈祷
在今天《三钟经》祈祷之后，教宗方济各送赠在场信众每人一本祈祷小册子，适合「一天任何时间和生活的不同境况」。之前，教宗祝福了罗马各圣堂的孩子们带来各人的「耶稣圣婴」像，以便放在耶稣降生的马槽中。教宗说：「与耶稣一起，喜乐住在我们内。」他还分享了圣诞的烛光，与波兰信众团结一致。
13/12/2014 印度
东部奥里萨邦：天主教传教士提供「长期」奖学金给十名贫困女童
圣神仆人传教女修会庆祝创会125周年，照顾当地女孩，从幼儿园到大学教育，直至她们找到工作，可以自力更生。
23/12/2013 伊拉克
伊拉克政府宣布圣诞节为「国立公众假期」
天主教加色丁礼宗主教最近向当局表达，要求承认圣诞日为宗教日子。萨科主教说：「耶稣来临不仅为基督徒，而是为所有人。」他强调，穆斯林也对耶稣「特别尊重」。这确认长期受迫害的少数社群是一个新而重要的一步。
|
Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
TOP10
25/11/2017 中国
北京火灾后众多人无家可归。政府驱逐外来人口
John Ai
24/11/2017 孟加拉-..."
24/11/2017 中国 - ..." - 孟加拉【更-版'
罗辛亚危机: 中国的调解会成功吗？
Sudha Ramachandran*
24/11/2017 梵'冈
移民问题不只是教宗方济各的“情结”
Bernardo Cervellera
23/11/2017 也门
种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
24/11/2017 中国
24/11/2017 ..." - 梵'冈
克钦人朝圣者展开三天两夜旅程等待教宗方济各
Paolo Fossati
24/11/2017 叙利亚 - 沙特阿拉伯 - "合国
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
26/11/2017 梵'冈
Newsletter
AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!
AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
News feed
|
Books
2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®