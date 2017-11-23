达卡（亚洲新闻）— 教宗方济各“是由于一个非常明确的原因而选择来圣玫瑰经教堂：这里埋葬着许多公民社会和基督教会的领袖。这样一来，即使他不能去到孟加拉全国，他要在这里祈祷，显示他对孟加拉全体人民的亲近”。这是圣玫瑰经教堂的本堂卡玛尔·柯拉亚神父（Kamal Corraya）在接受亚洲新闻采访时所说的。他的话洋溢着期待“与教宗在一起的喜悦”的巨大感动。同时他也感觉责任重大：在这座被视为是孟加拉国“伟人的教堂”迎接教宗，而且这是唯一一座将要接待教宗祈祷的教堂。教宗将在12月2日来这里。神父动情地回忆说：“1986年，我很荣幸为保禄若望二世洗手。这次我将有另一次机会，触碰教宗方济各，欢迎他来到我的教堂。”

圣玫瑰经教堂位于达卡市的特雅高区（Tejgaon），这里有许多天主教徒。在该区有许多由宗教团体管理的学校和旅舍，还有圣德兰修女会的房舍之一。柯拉亚神父解释了这座教堂重要性的原因，“它是孟加拉国最古老的教堂，而且在首都最大的堂区，有25000多名信众，祈祷礼仪活动的数量也是最多的：每个主日我们有20场弥撒，不光是在我们教堂里，还在城市各处的小礼拜堂或活动中心（比如巴纳尼区或机场地区）。祷告是用孟加拉语，但我们也为外国人提供服务。”

神父补充说，这座教堂“也有很大的历史价值”。仍然存在的最初建筑可以追溯到1677年，经历了多次装饰和修复。它是由葡萄牙的奥古斯丁传教士修建的，他们也在这里建立了这座城市的两座天主教墓地之一。在小教堂内仍然可以看到用亚美尼亚文、葡萄牙文和拉丁文写的最古老的墓碑。新建筑部分是四十年代建成的，在老建筑旁边。

柯拉亚神父还解释说，使教宗方济各决定选择来这个地方会晤孟加拉国宗教领袖的原因，“是墓地的存在。这是一座历史古迹。这里埋葬了第一批传教士、神父和修女。来到传教士的墓前祷告，就仿佛教宗在邀请我们都成为传教士。他想告诉我们他是为所有人来到这里。鉴于教宗不能亲自到全国各地去，他将在这里祝福一位普通人的墓地，以象征的方式祝福所有人。他希望祝福传教士，希望通过祷告在身体上和精神上接近为孟加拉国奉献的人”。

不仅如此，也有许多穆斯林期待与教宗会面，“包括我们的合作者，他们大约占全部员工的90％，他们连夜工作，使一切准备就绪，他们整理花盆、打扫通道、为圣坛准备鲜花”。

但是在一个穆斯林国家做神父意味着什么呢？柯拉亚神父回答说：“我们就像同一个家庭的成员那样生活。如果穆斯林或印度教徒需要帮助，我们基督徒是第一个给予的。他们对我们也是一样。”“见证福音的最好方式是通过服务，在医院、人道主义机构或者项目。”

柯拉亚神父回忆，1971年，在从巴基斯坦解放的战争中，“很多穆斯林在我们的教堂找到了庇护所。这建立起了友谊和感情的关系。直到今天我们仍然与那些避难的人们保持联系”。神父不否认有冲突和紧张的存在，“但基督徒内部之间的关系也是如此。有分歧，但原则上我们生活安详，我们很高兴来到孟加拉国。”神父还说，“基督徒真正受到尊重。我们媒体中心工作的人当中有90％是穆斯林。他们切切实实地支持我们。”

关于堂区生活，神父介绍说：“堂区有超过2.5万名信众，大多数是从农村来达卡寻求新的生活机会。每年我们都要举行大约100-130次洗礼，每个周五举行。”神父还解释说，“洗礼不是在圣诞节或复活节等一些特别的节日期间。在我们这个穆斯林占多数的国家，星期五是假期和休息日，所以信众可以利用这一天来教堂。比如说，上周我们刚刚欢迎了九名新的基督徒加入团体。”

说到福音的见证，他说：“我们是通过我们的服务在非基督徒中间。这个国家基督徒的数量并不多（编者注：孟加拉的基督徒约60万人，其中有38万天主教徒，即近1.63亿人口的0.3％），但大多数人通过我们的服务认识了我们。他们真的对我们很有好感，因为他们看到我们在这里为他们服务。我们在医院有护士、有各种协会的社工。而且我们工作得很好。每当有人做好自己的工作，有人就会问他‘你是基督徒吗？’这意味着在这个国家，众所周知，基督徒工作得最好。”

神父继续说，基督徒的榜样“有时候会导致转化，因为人们想要像我们一样。他们有兴趣帮助孩子、穷人、被边缘化的人。有时候宗教转化会对比较极端的激进分子产生困扰，但这些人毕竟是很小的少数。但总的来说，如果你平静和悦地生活，没有人会抱怨。”

他还讲了一个穆斯林的故事，“有天他在电视上看到一个天主教女孩得接受一次比较危险的心脏手术。她在医院里，报纸上谈到她。这个穆斯林很受震动，决定去医院看望她。在医院他看到整个团体都在支持这个女孩，在她身边或是在精神上陪伴她。他的生活为此改变了，他想皈依。然而他的家人反对，他不希望这样，因为在孟加拉国人们认为那些改变自己信仰的人会给所有亲戚都带来厄运。朋友们也抛弃了他。但是他不想回头：他曾经看到过服务、爱、面对一个人时以人性的态度去对待。”

柯拉亚神父说，对于一个像孟加拉这样的小众教会，这就是教宗方济各提到的“边缘社区”之一，“感觉到我们也是普世教会一部分的方法就是遵循教宗的指示。这让我们感到亲密，同一个家庭的成员。是普世教会本身让我们感到自己是它的一部分：当我们有了问题，援助从世界各地涌向这里，如欧洲、加拿大、美国。教会不仅是一个精神实体，而且是一个物质实体。有一种无声的交流：外国传教士来到这里——第一次是1677年葡萄牙的传教士，而今天孟加拉人也到其他国家去，带去了基督和我们的文化传统特色，比如‘bhojom’，就是我们的圣咏。这些关系使双方都得以丰富。”