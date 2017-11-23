达喀尔（亚洲新闻） - 通往弥撒场地入口的通行证正在分发；合唱团和音响工程师正忙于排练；祭台摆设已经准备就绪：教宗方济各在数小时后抵达首都达喀尔。孟加拉国天主教徒，在众多穆斯林的帮助下，正在忙着做最后的准备，当然也有混乱和挫折。在首都的孟加拉国明爱执行助理罗萨里奥(Ranjon Rozario)向《亚洲新闻》表示：「90％的工作已经完成，一切都将为12月1日教宗圣方济各在这里庆祝的伟大弥撒做好准备。」

教宗方济各将访问的地方有很大的发酵作用。在苏拉瓦迪乌雄公园，教宗将在那里祝圣16位司铎。工人、音响工程师和共祭的神职人员正在仔细检视弥撒的每一个步骤。罗萨里奥解释说：「预计有九至十万人参加。教友可以通过六个可识别的入口进入该区域，这些入口已经有编号和颜色辨认。」一些天主教徒提到：「有很大的混乱，同一些善会的成员，被分配不同颜色的通行证，我们仍然不知道如何进入。」

同时，祭台已经准备就绪，耶稣基督的十字架已经竖立起来，竹子和交错的叶子编成的屋顶已经盖上完成。还有警察正在安装视频监控摄像头。罗萨里奥继续说，大约有70名工人在工作。这个地点被选为弥撒场所一个非常具体的原因：当教宗若望保禄二世在1986年访问孟加拉国时，弥撒在可容纳6,000人的竞技场体育场举行庆祝。当地的教会希望在公园举行，因为它是一个露天及有更大空间。 通过这种方式，它想传达开放的想法。他说，屋顶的选择并「不是随意的。它由竹藤和叶子编成。它想代表我们的国家，记住我们农村和典型的农民家庭。我们的孟加拉国教会是一个农村教会。」

一些活动将在总主教的花园进行。这里的准备工作提前了很多：屋顶已经装上了布置，从座位的檐口悬挂着灯光，通往花园的车道装饰着「和谐、和平和仁爱。」只有座椅仍然未安装好，但有些男子正忙着从卡车上卸下货物。还有一辆抛光的人力车（典型的当地交通工具）等待着教宗方济各乘坐，方济各将像他的前任在1986年那样，要攀登上坐。印有教宗圣济各图像的横幅，与总理谢赫·哈西娜(Sheikh Hasina)一起悬挂了，好像东道主日前向《亚洲新闻》描述一样。

唯一缺少的是教宗方济各本人。「我们期待着他的到来，我们非常兴奋，他是一个伟大的人。」一些警察说道，他们守候这位牧者的旅程，将在圣十字教堂与教宗相遇。

唯一让这种喜悦和颤抖气氛有所缓和的因素是，所有当地报纸都有报导，迪纳吉普尔教区邦帕拉的一名神父失踪的消息。